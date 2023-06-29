Жизнь на две семьи и четверо детей Валдиса Пельша: как звезда «Угадай мелодию» стал бесстрашным экстремалом

Валдис Пельш прославился как ведущий популярного шоу «Угадай мелодию», но потом занялся серьезными документальными фильмами. Он сам отправляется в Антарктиду, поднимается на Эверест – и каждый раз результатом становится захватывающий фильм. Личная жизнь Пельша - тоже экстремальные «качели»: он пользуется успехом у женщин.
Спорт, театр и книги
Валдис Пельш в детстве. Фото: соцсети
Валдис Пельш родился 5 июня 1967 года в столице Латвии – Риге, по национальности он латыш, но имеет гражданство РФ. Его отец – ведущий радио Эйженис Пельш, мама – инженер Элла Пельш. Мальчик рос непоседливым и временами даже хулиганил – как и другие мальчишки. Но, став постарше, увлекся чтением и проводил все свободное время за книгами.
А еще активно занимался спортом – стрельбой и борьбой дзюдо. Успевал Валдис и играть на сцене театрального кружка. Он с детства привык разговаривать на двух языках – латышском и русском, так что при поступлении на философский факультет МГУ после окончания школы у него не возникло никаких проблем.
Студенческий театр МГУ и группа «Несчастный случай»
Валдис Пельш и Алексей Кортнев. Фото: соцсети
Оказалось, что в университете есть студенческий театр, и Валдис немедленно включился в его работу. Все годы учебы он активно принимал участие в постановках, играл в университетской команде КВН, дошел до Высшей лиги.
Там же, в студенческом театре, он познакомился с Алексеем Кортневым, и вскоре друзья создали группу «Несчастный случай».
Валдис Пельш и Алексей Кортнев в группе "Несчастный случай". Фото: соцсети
Пельш сам сочинял песни для группы и пел, потом научился играть на музыкальных инструментах. Песни «Несчастного случая» быстро стали популярными среди студентов МГУ, а потом и за его пределами – их крутили на радио, ребята издали несколько дисков.
Так продолжалось до 1997 года. Потом Валдис Пельш покинул коллектив: попросил творческий отпуск. Но продолжал все же иногда появляться на сцене в составе «Несчастного случая» - во время важных проектов.
«Оба-на!» и «Угадай мелодию»
Валдис Пельш. Фото: кадр из шоу "Угадай мелодию"
На учебу в университете у Пельша почти не оставалось времени – так плотно он был занят музыкой, КВНом и другими творческими делами. К моменту окончания МГУ было уже понятно: его судьба – сцена.
С Алексеем Кортневым, Игорем Угольниковым и Евгением Воскресенским он начал вести юмористическую программу «Оба-на!». Она стала любимой телезрителями и просуществовала довольно долго – до 1995 года, когда произошло убийство Влада Листьева, после чего на телеканале последовали большие изменения.
Незадолго до трагедии Влад Листьев пригласил Пельша в качестве ведущего музыкальной программы «Угадай мелодию». И это оказалось «выстрелом в десятку»: Валдис оказался неподражаемым шоуменом. Его своеобразная манера общаться с участниками, неожиданные жесты и реплики смешили зрителей, «Угадай мелодию» быстро стала популярным шоу и даже вошла в Книгу рекордов Гиннеса.
В 1999 году передачу закрыли - из-за снизившихся рейтингов. Впрочем, спустя 4 года была сделана еще одна попытка перезапустить «Угадайку». В 2005-м шоу вновь поставили на паузу.
Артист кино и ведущий «Золотого граммофона»
Валдис Пельш в фильме "Турецкий гамбит". Фото: кадр из фильма
Несколько лет Пельш и Кортнев выходили на сцену «Золотого граммофона», чтобы вручать премию самым ярким исполнителям. Валдис быстро вошел в обойму самых популярных шоуменов – он вел проекты «Русская рулетка», «Властелин вкуса», «Эти забавные животные», «Розыгрыш», «Вместе с дельфинами»…
Валдис Пельш в фильме "О чем еще говорят мужчины". Фото: кадр из фильма
Снимался Пельш и в кино – в «Старых песнях о главном-3» предстал перед зрителями в образе Донны Розы, появился в мюзикле «На бойком месте», в комедии «Мяхялля в Москве», в боевике «Турецкий гамбит», в фильме «О чем еще говорят мужчины».
Документальные фильмы и опасные путешествия
Валдис Пельш на Южном полюсе. Фото: соцсети
Начиная с 2015 года, Валдис Пельш увлекся созданием документальных фильмов. Зрители увидели его проекты «Люди, сделавшие Землю круглой» - о секретах авиации, «Путешествие к центру Земли» - о красотах и загадках Алтая, «Полярное братство» - о сотрудничестве во время войны советских и британских летчиков, «Гвардии Камчатка» - о героях Дальнего Востока.
Для создания всех этих фильмов Пельш отправлялся с друзьями и единомышленниками в рискованные экспедиции, чтобы своими глазами увидеть все те места, о которых рассказывал.
Валдис Пельш и Татьяна Арно в шоу "Розыгрыш". Фото: соцсети
В 2015 году, снимая документальный фильм «Ген высоты», Пельш с командой совершил опасное восхождение на Эверест – и вся группа едва не погибла, чудом разминувшись с мощным камнепадом. На Камчатке Пельш ездил на собачьей упряжке, потом организовал пробег через Антарктиду, пройдя больше тяти тысяч километров…
Доходы ведущего первой категории
В трудовой книжке Валдиса Пельша написано, что он – ведущий первой категории. Он гордится тем, что ведет программы на Первом канале. Но это – не единственный его заработок. Его часто приглашают вести корпоративные мероприятия, за которые, по данным СМИ, платят суммы порядка 50 тысяч евро.
Первая жена, дочь, романы и слухи
Еще студентом Валдис познакомился с девушкой по имени Ольга – она тоже училась в МГУ, только на юридическом факультете. В 1988 году влюбленные поженились, через 4 года у них родилась дочь Эйжена.
Обаятельный Валдис Пельш (его вес – 83 кг при росте 187 см) всегда привлекал заинтересованные женские взгляды, и ему то и дело приписывали романы – то с Аллой Плоткиной, режиссером шоу «Угадай мелодию», то с солисткой группы «Лицей» Изольдой Ишханишвили, то с другими красавицами. Но слухи оставались слухами – никаких подтверждений не было.
Жизнь на две семьи, вторая жена и трое детей
Валдис Пельш с женой Светланой и детьми. Фото: соцсети
Иначе обстояло дело с модельером Светланой Акимовой. С этой девушкой Валдиса связывали настолько прочные чувства, что в 2002 году она родила девочку и назвала ее Илвой. Валдис некоторое время метался между двумя семьями.
Но в 2005-м, после 17 лет совместной жизни, он окончательно покинул Ольгу и женился на Светлане. У них родились еще двое мальчиков – Эйнер и Ивар.
Пельш старается уделять много внимания всем своим детям. Старшая дочь, Эйжена, под его руководством освоила дайвинг и достигла больших успехов – она даже погружалась в Южный Океан в Антарктиде. И, конечно, популярный ведущий проводит все свое свободное время вместе с младшими детьми.
Новые проекты Валдиса Пельша
В 2020 году зрители смогли увидеть новый документальный фильм Валдиса Пельша – «Антарктида. Хождение за три полюса». Потом он представил свой проект-расследование «Covid-19: Уроки идеального шторма». Среди увлечений ведущего – экстремальные виды спорта: дайвинг и парашютный спорт.
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Осенью 2022 года Пельш появился на экранах в роли ведущего нового кулинарно-музыкального шоу – «Поем на кухне всей страной». После 20-летнего перерыва, в январе 2023-го, вновь начала выходить программа «Угадай мелодию», вел которую, конечно же, Валдис Пельш. Словом, неугомонный Валдис продолжает очаровывать поклонников новыми проектами, - от него ждут самых необычных и захватывающих сюжетов.