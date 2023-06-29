Жизнь на две семьи и четверо детей Валдиса Пельша: как звезда «Угадай мелодию» стал бесстрашным экстремалом

На учебу в университете у Пельша почти не оставалось времени – так плотно он был занят музыкой, КВНом и другими творческими делами. К моменту окончания МГУ было уже понятно: его судьба – сцена.

С Алексеем Кортневым, Игорем Угольниковым и Евгением Воскресенским он начал вести юмористическую программу «Оба-на!». Она стала любимой телезрителями и просуществовала довольно долго – до 1995 года, когда произошло убийство Влада Листьева, после чего на телеканале последовали большие изменения.

Незадолго до трагедии Влад Листьев пригласил Пельша в качестве ведущего музыкальной программы «Угадай мелодию». И это оказалось «выстрелом в десятку»: Валдис оказался неподражаемым шоуменом. Его своеобразная манера общаться с участниками, неожиданные жесты и реплики смешили зрителей, «Угадай мелодию» быстро стала популярным шоу и даже вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

В 1999 году передачу закрыли - из-за снизившихся рейтингов. Впрочем, спустя 4 года была сделана еще одна попытка перезапустить «Угадайку». В 2005-м шоу вновь поставили на паузу.

Артист кино и ведущий «Золотого граммофона»

