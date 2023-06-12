Статус «разлучницы» и миллионная аудитория в интернете: что известно о молодом блогере Маше Мармарис

Биография звезды
Маша Мармарис — популярный среди молодежи блогер. Девушка заработала себе популярность развлекательным контентом. Девушка любит экспериментировать с собственной внешностью, за ее деятельностью наблюдает многомиллионная аудитория.
В прошлом году в интернете появились слухи, что Мармарис «разбила» пару Юлика и Даши Каплан — известных блогеров, едва успевших пожениться. На Машу обрушилась волна хейта, а позже за ней и вовсе закрепился статус «разлучницы».
Переезд в Санкт-Петербург и увлечение спортом
Маша Мармарис (настоящая фамилия Петунина) родилась 8 августа 2001 года в обычной семье. Мармарис с юмором называет себя «самым лучшим фитом своих родителей». Однако о ее раннем детстве известно совсем мало. Будучи малышкой она жила несколько лет с бабушкой, пока в 13-летнем возрасте не переехала к родителям в Санкт-Петербург.
В старших классах школы Маша устроилась работать в ресторан быстрого питания. Там она при росте 165 см похудела до веса в 45 кг. Мармарис позже рассказывала в интервью, что она попросту не успевала нормально питаться. Потом, правда, девушка поправилась и стала бороться с лишними килограммами при помощи спорта.
Школу будущая звезда окончила в 2019 году. Маша во время подготовки к ЕГЭ штудировала пособия по истории, в процессе осваивала интернет. Популярность Петунина успела завоевать уже тогда. Ее рассказы о сдаче ЕГЭ и сопутствующих казусах набирали миллионы просмотров. Будучи представителем своего поколения, Петунина не мыслила жизни без соцсетей.
Маленькая Маша на коленях у бабушки. Фото: соцсети
Тяга к творчеству и эксперименты со своей внешностью
Маша с самого детства любила рисовать. Со временем ее рисунки перекочевали с бумаги на более сложные поверхности. Фоторезультаты творческих экспериментов подросток выкладывала в сеть. Начав набирать популярность, Маша в 2019 году завела канал на YouTube.
Ролики на канале Mar.maries принесли девушке настоящую известность. Чаще всего юная звезда снимала видео, в которых с юмором описывала свои будни, стараясь сделать их как можно увлекательнее. Например, просыпалась в пять утра, чтобы стать продуктивной, или наводила порядок в комнате, чтобы продемонстрировать результат «до и после».
В то время Маша также любила экспериментировать с одеждой. Своей и чужой. Началось все со старой футболки, которую Мармарис не жалко было испортить. Потом дело дошло до штанов, на которых блогер с подругой нарисовала акриловыми красками дракона. Видео с такими экспериментами набирали миллионы просмотров.
Помимо этого, дива рисовала картины на собственном теле, демонстрировала новые татуировки, готовила еду по роликам из интернета, показывала распаковки посылок.
Мармарис в самом начале своей блогерской деятельности. Фото: соцсети
Миллионы просмотров набирали и зарисовки о том, как девушка худела, гналась за модой, пыталась превратиться в женственную красавицу и увеличить губы. А еще она многократно перекрашивала волосы в яркие цвета и не боялась казаться смешной.
В сентябре 2019 года Маша стала студенткой Российского государственного университета правосудия. Тогда девушка решила пуститься в самостоятельное плавание и съехала от родителей на съемную квартиру.
Мармарис делилась тем, как училась питаться самостоятельно, меняла интерьер жилища и устраивала его полную переделку. Поклонникам девушки нравилось, что она может болтать обо всем на свете.
Поклонники обожают Машу за чувство юмора и смешные ролики о жизни подростков. Фото: соцсети
Бурная личная жизнь и скандальный роман с Юликом
Личная жизнь Мармарис неоднократно становилась предметом публичных обсуждений. Сначала девушке приписывали роман с блогером Русланом Тушенцовым. Пару часто видели вместе. Однако ребята отрицали все слухи.
А летом 2022 года девушка оказалась вовлечена в скандал. Ее обвинили в том, что она разрушила брак Даши Каплан и Юлика — блогеров, которые на протяжении пяти лет считались самой образцовой парой интернета. Ребята поженились 26 мая 2022 года, но уже полтора месяца спустя заговорили о разводе.
Как выяснилось позже, причиной размолвки стала Маша, в которую влюбился Юлик. Свою влюбленность парень скрывать не стал и рассказал жене о том, что целовался с Мармарис.
В то время как Даша Каплан рассуждала перед подписчиками о своих переживаниях, Маша и Юлик подверглись волне хейта. Мармарис призналась, что не собиралась никого уводить из семьи и не может отвечать за чувства другого человека. В то же время блогер отметила, что их планы на будущее с Юликом серьезны.
Юлик и Даша Каплан долгое время считались самой образцовой парой интернета. Фото: соцсети
Маша Мармарис сейчас
Сейчас Мария продолжает вести YouTube-канал, но видео появляются там все реже, поскольку блогер сосредоточилась на ведении ежедневных стримов на других площадках.
После бурных обсуждений роли Мармарис в расставании Даши Каплан и Юлика, внимания в ее адрес прибавилось. Заодно припомнили, как ранее блогер Настя Шпагина упрекала Машу в разрушении их отношений с Русланом Тушенцовым.
Маша Мармарис и блогер Юлик. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Пунктуальность - не Машин конек. В свое время она даже опоздала на ЕГЭ и выпускной.
2. Блогерской фишкой Мармарис стала обязательная демонстрация носков, в которых она снимает видео. Этих предметов гардероба у нее накопилось превеликое множество. Поклонники, зная о предпочтениях Маши, дарят ей носки с надписями и забавными рисунками.