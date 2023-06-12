Статус «разлучницы» и миллионная аудитория в интернете: что известно о молодом блогере Маше Мармарис

Биография звезды

Маша Мармарис — популярный среди молодежи блогер. Девушка заработала себе популярность развлекательным контентом. Девушка любит экспериментировать с собственной внешностью, за ее деятельностью наблюдает многомиллионная аудитория.

В прошлом году в интернете появились слухи, что Мармарис «разбила» пару Юлика и Даши Каплан — известных блогеров, едва успевших пожениться. На Машу обрушилась волна хейта, а позже за ней и вовсе закрепился статус «разлучницы».

Переезд в Санкт-Петербург и увлечение спортом

Маша Мармарис (настоящая фамилия Петунина) родилась 8 августа 2001 года в обычной семье. Мармарис с юмором называет себя «самым лучшим фитом своих родителей». Однако о ее раннем детстве известно совсем мало. Будучи малышкой она жила несколько лет с бабушкой, пока в 13-летнем возрасте не переехала к родителям в Санкт-Петербург.

В старших классах школы Маша устроилась работать в ресторан быстрого питания. Там она при росте 165 см похудела до веса в 45 кг. Мармарис позже рассказывала в интервью, что она попросту не успевала нормально питаться. Потом, правда, девушка поправилась и стала бороться с лишними килограммами при помощи спорта.

Школу будущая звезда окончила в 2019 году. Маша во время подготовки к ЕГЭ штудировала пособия по истории, в процессе осваивала интернет. Популярность Петунина успела завоевать уже тогда. Ее рассказы о сдаче ЕГЭ и сопутствующих казусах набирали миллионы просмотров. Будучи представителем своего поколения, Петунина не мыслила жизни без соцсетей.