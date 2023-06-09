Знаменитый «брат» Виктор Сухоруков: как стал любимым актером Алексея Балабанова, полюбил играть подонков и почему ни разу не женился

Экранный брат Сергея Бодрова Виктор Сухоруков стал одним из любимых актеров режиссера Алексея Балабанова. Яркий, харизматичный и очень талантливый, он сразу полюбился режиссеру и стал героем многих его фильмов. После сотрудничества с «певцом повседневности 90-х» карьера актера пошла в гору, и к настоящему времени он накопил внушительную фильмографию и коллекцию разнохарактерных образов.
Детство
Виктор Сухоруков родился в городе Орехово-Зуево Московской области 10 ноября 1951 года в семье рабочих ткацкого предприятия Ивана и Клавдии Сухоруковых. Затем на свет появились еще дети – сын Саша и дочь Галя. Детство будущей звезды прошло в казенном бараке, в соседстве с множеством других семей.
Когда мальчику было три года, он заболел скарлатиной. Болезнь дала осложнения на уши, возникла угроза потери слуха. Позднее он сам занимался своим лечением, так как мать детьми не была озабочена. А вскоре и вовсе пристрастилась к алкоголю вместе с главой семьи.
Виктор Сухоруков в детстве. Фото: стоп-кадр фильма "Три жизни Виктора Сухорукова"
Так что Виктор был, по сути, предоставлен сам себе с самого детства. И выбирал и записывался на кружки тоже на свое усмотрение. Он мечтал стать актером и начал двигаться к цели.
Сначала записался в хореографический кружок, вскоре случилось и первое выступление на сцене. Сухорукова во время выступления заметил руководитель театральной студии Юрий Гринев и позвал к себе заниматься. Тайком от родителей школьником он ездил в Москву на «Мосфильм» пробоваться на разные роли.
Поступать Витя решил в цирковое училище после восьмого класса. Но там его отправили доучиваться в школе. Тогда юноша перевелся в вечернюю школу и пошел работать на фабрику. Когда аттестат был в кармане, Сухоруков попробовал поступить в Школу-студию МХАТ, но провалился. Ему дали понять, что стать актером парню не светит. Тогда он ушел в армию, отслужил на ракетном полигоне в Капустином Яру Астраханской области.
Виктор Сухоруков в армии. Фото: соцсети
Демобилизовавшись, Сухоруков вернулся на фабрику электриком и стал готовиться к поступлению в театральный вуз. В 1974 году он сдал вступительные экзамены сразу в два заведения – Щукинское училище и ГИТИС. И прошел в оба. Он выбрал институт театрального искусства и оказался на курсе Всеволода Остальского.
Театральная карьера
Окончив вуз в 1978 году, Сухоруков получает предложение от Петра Фоменко и едет к нему в Ленинград, чтобы войти в состав труппы Театра комедии им.Н.Акимова. в нем он прослужил четыре года и успел сыграть в шести пьесах, правда, без единой главной роли: «Доброю ладно. Хорошо», «Характеры», «Теркин на том свете», «Сказка Арденского леса», «Троянской войны не будет», «Мельница счастья».
В 1983 году Сухорукова из театра уволили за пьянство с «волчьим билетом» - в течение полугода ему было запрещено трудоустраиваться. Как рассказывал актер, некоторые проблемы с алкоголем у него и вправду имелись, но позднее – во время съемок фильма «Про уродов и людей» он настолько возненавидел своего персонажа, что начал прикладываться к бутылке. Но это было позже. А причиной увольнения на самом деле стал уход Петра Фоменко из театра, любимчиком которого был Сухоруков.
Петр Фоменко. Фото: Global Look Press
Четыре года Сухоруков скитался без постоянного источника дохода, выпал из профессии. Его жизнь стала походить на бродяжничество, он работал грузчиком, посудомойщиком, хлеборезом. В 1986 году его приняли в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола, где он проработал шесть лет. Здесь он сыграл в спектаклях «Стойкий оловянный солдатик», «Женитьба Белугина», «Дракон», «Да здравствует глупость!», «Дети райка».
В 1995 году Сухорукова взяли обратно в Театр комедии. За год до этого он начал играть на сцене театра «На Литейном», где воплотился во Владимира Ленина. После этого были другие сцены: Театр на Малой Бронной («Человек из ресторана»), антреприза «Игроки» Олега Меньшикова, ради которой актер отказался сниматься в голливудском фильме про Джеймса Бонда, Театр эстрады («Старший сын»), Театра им.Е.Вахтангова («Лир»).
Виктор Сухоруков. Фото: Global Look Press
В 2011 году Сухоруков стал членом труппы Театра им.Моссовета, сыграв в спектаклях «Царство отца и сына», «Римская комедия», «Встречайте, мы уходим». Во время показал последнего, в 2019 году Сухоруков упал и сломал руку. Его госпитализировали, обследовали, наложили гипс. Травма несмертельная, но в прессе сообщали страшное. Однако скоро актер вернулся на сцену. И выступал до 2021 года, но принял решение покинуть театр.
Прекратил сотрудничество Сухоруков и с Театром им.Вахтангова. Он числился в нем предыдущие 7 лет как приглашенный артист в пьесе «Улыбнись нам, Господи», но в мае 2022 года вынужден был из-за сложившихся обстоятельств уйти.
Любимый актер Балабанова
Карьеру в кино Сухорукову пришлось строить долго, прежде чем по-настоящему прославиться. Он впервые появился на экране в 1983 году в фильме «Мера пресечения» и до 90-х был на вторых ролях, одна заметная главная роль была лишь в трагикомедии «Бакенбарды» (1989).
Виктор Сухоруков в фильме "Бакенбарды". Кадр из фильма
До этого Сухоруков уже успел поработать с автором «Брата». В 1991 он снялся в его дебютном полнометражном фильме «Счастливые дни», исполнив роль безымянного персонажа. Картина была представлена во внеконкурсной программе Каннского фестиваля и отмечена российскими фестивальными премиями.
Виктор Сухоруков в фильме "Брат". Кадр из фильма
В 1994 году Балабанов снял Сухорукова в своей экранизации романа Франца Кафки «Замок». После ошеломительного успеха «Брата» режиссер приступил к съемкам второй части, разумеется, с участием Сухорукова. На экраны продолжение вышло в 2000 году.
Виктор Сухоруков в фильме "Про уродов и людей". Кадр из фильма
Карьера Сухорукова стремительно шла вверх. Его приглашали в крупные серьезные проекты, но играть актеру доводилось мерзавцев и бандитов. Например, у Балабанова в драме «Про уродов и людей» в 1998 году он предстал в образе помощника фотографа, Виктора Ивановича, выкрал сиамских близнецов и спаивал их, фотографировал на потеху публике.
Виктор Сухоруков в фильме "Про уродов и людей". Кадр из фильма
От этого персонажа Сухорукову было очень плохо, он возненавидел его и даже начал пить прямо на съемочной площадке. Но никогда не отказывался от него и других последующих отрицательных ролей.
«Кто-то же должен их играть. А это у меня хорошо получается. Мечтаю о других ролях, хотя у меня были положительные симпатичные персонажи, но фильмы не получили того резонанса. Отрицательная роль отрицательной роли рознь. Хоть как назовите, хоть говном, но играть-то таких героев интереснее», - говорил актер в интервью «Экспресс-газете».
Следующей работой у Балабанова стали съемки криминальной комедии «Жмурки» в 2005 году. Он исполнил роль «мента легавого» Степана Воронова. В триллере «Груз 200» Виктор Иванович озвучил «оборотня в погонах» Журова. Также он снялся в последних фильмах Балабанова – «Кочегар» (2010) и «Я тоже хочу» (2012).
Виктор Сухоруков в фильме "Жмурки". Кадр из фильма
«Бандитский Петербург» и другие фильмы
В 2000 году Сухоруков снялся в сериале «Бандитский Петербург», сыграв депутата Валерия Глазанова. Это была эпизодическая роль, однако, стала одной из ярких в фильмографии актера. Блестящий талант перевоплощения Сухоруков продемонстрировал в 2003 году на съемках исторических картин «Золотой век» и «Бедный, бедный Павел».
В следующем году география его работы расширилась: актер был приглашен в международный проект «Изгнанник», снимавшийся в Петербурге и Лос-Анджелесе российско-американской командой, а также появился в главной роли в немецко-французско-российском фильме «Шиzа».
Виктор Сухоруков в фильме "Шиzа". Кадр из фильма
В драме «Не хлебом единым» Станислава Говорухина актер тоже вышел из привычного амплуа мерзавца. И сыграл талантливо каждого их своих персонажей, в очередной раз убедив режиссеров в своей многогранности. Например, в этой связи упоминают «Остров» Павла Лунгина, «Рай» Андрея Кончаловского, который получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале и был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А также трагикомедию «Звезды», где герой Сухорукова, интеллигент, мучается перед выбором – убить или не убить за деньги, чтобы заработать на лечение дочери.
Виктор Сухоруков на съемках фильма "Звезда". Фото: соцсети
Среди ярких работ Сухорукова – съемки в байопике «Иду спасать людей», фильмах «Огонь», «Чемпион мира», «Своя война», сериалах «Физрук», «Годунов», «Грозный», «Цыпленок жареный», «Мир! Дружба! Жвачка!» и многих других.
Виктор Сухоруков на съемках сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Фото: соцсети
За роль второго плана в драме «Овсянки» в 2011 году Сухоруков получил премию «Золотой орел», также он носит звание заслуженного артиста России (с 2002 года), народного артиста (с 2008 года), является Почетным гражданином Орехово-Зуево, где ему даже установили памятник в 2016 году.
Виктор Сухоруков со своим памятником. Фото: соцсети
Личная жизнь
Сухоруков никогда не был женат, ни разу не познал радость отцовства. И его не гнетет сей расклад в личной жизни. В интервью сайту «Экспресс-газета» актер объяснил, почему так получилось.
«Между актерством или женитьбой я выбрал бы первое. Так случилось… Я ни разу не был женат, хотя я не голубой, не импотент и не контуженый», - высказал свою позицию Сухоруков. – «Конечно, я дерево посадил. Может, где-то бегает и мой пацанчик с моими глазами. Может, и не один. Но в гражданском, общественном понимании, в нормальном понимании – «как у людей» - не случилось. А кто знает, как надо. Может, моя жизнь и есть та норма, только кто-то придумал что должна быть жена под боком…».
Сухоруков постарался заменить отца своему племяннику Ивану. Это сын его сестры Галины, муж которой преждевременно ушел из жизни из-за пагубной зависимости.
Карьера сегодня
Сухоруков продолжает активно сниматься и играть в антрепризах. В 2022 году с его участием на экран вышли триллер «Микулай» и сериал «Кунгур». В 2023 году актер задействован в проекте Дмитрия Светозарова «Пять процентов», а также снялся в продолжении сериала о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!».