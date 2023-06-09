Знаменитый «брат» Виктор Сухоруков: как стал любимым актером Алексея Балабанова, полюбил играть подонков и почему ни разу не женился

Экранный брат Сергея Бодрова Виктор Сухоруков стал одним из любимых актеров режиссера Алексея Балабанова. Яркий, харизматичный и очень талантливый, он сразу полюбился режиссеру и стал героем многих его фильмов. После сотрудничества с «певцом повседневности 90-х» карьера актера пошла в гору, и к настоящему времени он накопил внушительную фильмографию и коллекцию разнохарактерных образов.

Детство

Виктор Сухоруков родился в городе Орехово-Зуево Московской области 10 ноября 1951 года в семье рабочих ткацкого предприятия Ивана и Клавдии Сухоруковых. Затем на свет появились еще дети – сын Саша и дочь Галя. Детство будущей звезды прошло в казенном бараке, в соседстве с множеством других семей.

Когда мальчику было три года, он заболел скарлатиной. Болезнь дала осложнения на уши, возникла угроза потери слуха. Позднее он сам занимался своим лечением, так как мать детьми не была озабочена. А вскоре и вовсе пристрастилась к алкоголю вместе с главой семьи.