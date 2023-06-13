Тайная свадьба, Швейцария, затворничество: что стало с детьми-актерами из сериала «Моя прекрасная няня»

За главными героями сериала «Моя прекрасная няня» еще недавно следила вся страна. Продюсер Максим Шаталин, трое его детей, их няня Вика воспринимались зрителями почти как родственники. Спустя годы жизнь маленьких «Шаталиных» сложилась совсем не так, как это представлялось поклонникам…
Павел Сердюк – Денис Шаталин – развелся с «Ранеткой» и прячется от публики
Павел Сердюк с дочкой. Фото: соцсети
В сериале «Моя прекрасная няня» Павел исполнил роль сына Максима Шаталина — Дениса. Это было его первое появление на экране, хотя к тому времени у мальчика уже был опыт участия в школьных спектаклях. Карьера Павла после «Няни» резко пошла вверх. Он снимался в популярном сериале «Ранетки» — и там встретил Анну Рудневу. На съемках между ними разгорелся роман, потом влюбленные поженились, Анна родила дочь, которой дали имя София.
Спустя несколько лет Анна и Павел расстались. Сегодня Сердюк практически прекратил сниматься. Ему 32 года, и он ведет непубличный образ жизни.
«Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить. Я все вижу наперед, а это грустно. Однако всем кажется, что я теплый. Ну пусть будет так», — признавался актер в одном из интервью.
Екатерина Дубакина – Маша Шаталина – стала режиссером, скрывает мужа и сама печет хлеб
Екатерина Дубакина. Фото: соцсети
Екатерина сыграла старшую дочь бизнесмена Шаталина — Машу. С раннего детства Катя увлекалась искусством и творчеством, окончила музыкальную школу, занималась живописью. После школы девушка поступила в РАТИ (ГИТИС) — но не на актерский, а на режиссерский факультет. Вместе с друзьями-однокурсниками Екатерина создала независимый театр ТДМ — «Театр Дело Молодых».
После «Моей прекрасной няни» она снималась и в других проектах, самым известным из которых стал сериал «Метод». Сейчас Екатерине 33 года. Она замужем — хотя об этом стало известно сравнительно недавно, потому что девушка не привыкла делиться подробностями личной жизни со всем миром.
«После того как вышла замуж, очень полюбила готовить, хотя раньше никогда этим не занималась. Сейчас даже пеку сама черный хлеб. Готовка успокаивает, в ней много творчества», — рассказывала Екатерина в интервью.
Ирина Андреева – Ксюша Шаталина – уехала из России
Ирина Андреева. Фото: соцсети
Ирине было всего 10 лет, когда она начала сниматься в «Няне». В таком возрасте нелегко справиться с оглушительным успехом и всероссийской славой! Несмотря на то что роль младшей дочки Шаталина оказалась для Ирины очень успешной, продолжать карьеру актрисы она не захотела. Окончив школу, Андреева отправилась в Лондон — и окончила там Королевский колледж. Обратно в Россию она не вернулась.
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По некоторым данным, Ирина выбрала для жительства другую страну — Швейцарию. Сейчас она выглядит совсем иначе, чем когда-то в сериале: 29-летняя Ирина стала яркой эффектной блондинкой. Возможно, со временем она приедет в Россию, но пока что, судя по фотографиям в микроблоге, бывшая «Ксюша Шаталина» прекрасно чувствует себя, путешествуя по миру.