Тайная свадьба, Швейцария, затворничество: что стало с детьми-актерами из сериала «Моя прекрасная няня»

В сериале «Моя прекрасная няня» Павел исполнил роль сына Максима Шаталина — Дениса. Это было его первое появление на экране, хотя к тому времени у мальчика уже был опыт участия в школьных спектаклях. Карьера Павла после «Няни» резко пошла вверх. Он снимался в популярном сериале «Ранетки» — и там встретил Анну Рудневу. На съемках между ними разгорелся роман, потом влюбленные поженились, Анна родила дочь, которой дали имя София.

Спустя несколько лет Анна и Павел расстались. Сегодня Сердюк практически прекратил сниматься. Ему 32 года, и он ведет непубличный образ жизни.

«Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить. Я все вижу наперед, а это грустно. Однако всем кажется, что я теплый. Ну пусть будет так», — признавался актер в одном из интервью.

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