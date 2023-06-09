Девушка миллиардера, любимица дизайнеров и заботливая мама: биография российской модели Кристины Романовой

Краткая биография звезды
Кристина Романова — одна из самых ярких и красивых российских моделей. Девушке 28 лет, и она успела покорить иностранные подиумы, принять участие во многих модных фотосессиях и доказать всему миру свой профессионализм. Кристина также является любящей мамой, а о ее романе с миллиардером Владиславом Дорониным трубили все СМИ.
Выделялась среди сверстниц, хотела стать учительницей
Кристина родилась 11 июня 1994 года в Волгограде. Уже с детства девочка выделялась среди сверстниц. Она была привлекательной, активной и любила внимание окружающих. Однако позже в одном из интервью девушка призналась, что никогда не считала себя особенной.
В детстве девочка хотела стать учительницей, мечтала работать с детьми, обучать воспитанников школьным предметам. Когда Кристина стала подростком, ее близкие и друзья посоветовали попробовать себя в моделинге. После долгих отказов и отговорок Романова все-таки решилась и пошла на кастинг в волгоградское агентство.
Юная Кристина в начале своей модельной карьеры, 2010 год. Фото: соцсети
Американские подиумы и первые показы
Первым модельным агентством Кристины стало VG models. Некоторое время назад оно было очень популярным в городе. Агенты заинтересовались внешностью Кристины и стали рассылать ее фото российским и зарубежным фотографам и дизайнерам.
Девушка становилась все популярнее и уже не могла наравне с другими учиться и сдавать экзамены. Чтобы получить аттестат о среднем образовании, Кристина экстерном окончила школьный курс. В 2010 году она отправилась покорять США.
Дебют Романовой состоялся на нью-йоркском показе BCBG Max Azria. Это мероприятие стало для нее триумфальным. Многие стилисты и дизайнеры восхитились юным дарованием. Начинающая модель, в биографии которой еще не было громких показов, была шокирована таким вниманием, ведь предложения к ней поступали буквально со всех сторон.
Кристина является обладательницей идеальных для модельного мира параметров. Фото: соцсети
Уже в 2012 и 2014 годах юная звезда заключала долгосрочные контракты с популярным брендом Ralph Lauren. Девушка снималась в рекламных роликах. Огромные гонорары помогли Кристине с комфортом обосноваться в Нью-Йорке.
Всего за несколько лет работы модель успела сняться для обложек всемирно известных журналов L’Officiel, Vogue, Krasota style. В 2011 году она участвовала в фотосессии для бренда Akiabara, а через два года стала лицом рекламной кампании парфюмерии Vera Wang.
После громкого появления Кристины в клипе диджея Avicii на песню Wake Me Up ее популярность вышла за рамки модельного бизнеса. Девушку стали узнавать на улицах и приглашать в новые проекты.
Роман с Владиславом Дорониным и рождение детей
О личной жизни красотки ходили слухи. Девушка не афишировала отношения с противоположным полом. Долгое время не было никакой официальной информации об избранниках модели.
Слухи о том, что у Кристины роман с миллиардером Владиславом Дорониным, появились еще в начале 2015 года. Мужчина имел приличное состояние, он уже состоял в браке, который продлился 20 лет.
Кристина в клипе диджея Avicii на песню Wake Me Up (справа). Фото: кадр из клипа на песню Wake Me Up
После развода Доронина с первой супругой все СМИ писали о том, что у мужчины страстный роман с моделью мирового уровня Наоми Кэмпбелл. Однако Владислав и не скрывал своих отношений, пара часто вместе посещала публичные места. После разрыва с Наоми мужчина не прекратил поиск спутницы жизни.
Вскоре слухи об отношениях Кристины Романовой и Доронина подтвердились. Публику смутила разница в возрасте почти в 30 лет между моделью и миллиардером. Но счастливую пару это не волновало. А позднее появилась информация, что девушка беременна. В начале 2016 года она подарила мужчине дочь, которую назвали красивым именем Жасмин.
Звездную пару совсем не смутила большая разница в возрасте. Фото: соцсети
После рождения дочери Романова быстро восстановилась и вернулась к модельной карьере. В соцсетях красавица регулярно выкладывала свежие фото, на которых было видно, что беременность никак не навредила ее фигуре. При росте 177 см вес модели долго не превышал 50 кг.
В 2019 году Кристина вновь забеременела. Причем они с партнером не раскрывали положение вплоть до самых родов. Кстати, ради этого события Кристина отправилась на Ибицу. По словам модели, местный климат и врачи казались ей наиболее подходящими. Вторым ребенком знаменитости снова стала девочка, ее назвали Александрой.
Модель с дочерью Александрой. Фото: соцсети
Кристина Романова сейчас
Сейчас Кристина по-прежнему востребована в профессии. В прошлом году красавица наряду с другими представителями модного бизнеса посетила в Каннах вечеринку Эли Мизрахи, основателя бренда MÔNOT. Пышное мероприятие было приурочено к 75-му Каннскому кинофестивалю.
Модель продолжает делиться с поклонниками фото своей семьи и рассказывает о новых проектах.
Красотка продолжает участвовать в модных показах и фотосессиях. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Кристина является соосновательницей фонда Humans Of Fashion Foundation — организации, занимающейся помощью девушкам из мира моды. Причем эта помощь может быть юридической, психологической или касаться профессионального обучения.
2 Для поддержания идеальной фигуры дива занимается пилатесом, йогой и кардионагрузками. От упражнений красавица не отказывалась даже будучи беременной, считая, что спад нагрузок более вреден, чем постоянные умеренные тренировки.