Девушка миллиардера, любимица дизайнеров и заботливая мама: биография российской модели Кристины Романовой

Краткая биография звезды

Кристина Романова — одна из самых ярких и красивых российских моделей. Девушке 28 лет, и она успела покорить иностранные подиумы, принять участие во многих модных фотосессиях и доказать всему миру свой профессионализм. Кристина также является любящей мамой, а о ее романе с миллиардером Владиславом Дорониным трубили все СМИ.

Выделялась среди сверстниц, хотела стать учительницей

Кристина родилась 11 июня 1994 года в Волгограде. Уже с детства девочка выделялась среди сверстниц. Она была привлекательной, активной и любила внимание окружающих. Однако позже в одном из интервью девушка призналась, что никогда не считала себя особенной.

В детстве девочка хотела стать учительницей, мечтала работать с детьми, обучать воспитанников школьным предметам. Когда Кристина стала подростком, ее близкие и друзья посоветовали попробовать себя в моделинге. После долгих отказов и отговорок Романова все-таки решилась и пошла на кастинг в волгоградское агентство.