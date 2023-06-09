Дружба с сестрой-близнецом и скандалы на главной телестройке: как Катя Колисниченко стала известной на всю страну

Биография звезды реалити
Катя Колисниченко известна по участию в реалити-шоу «Дом-2». Зрителям девушка запомнилась яркой внешностью и боевым характером. Она часто устраивала скандалы, крутила романы с участниками проекта и любила веселиться на полную катушку. Также Катя стала первой участницей молодежного проекта, которая пришла на шоу вместе с сестрой-близнецом Юлией Колисниченко.
Детство без отца и участие в Кубанском хоре
Катя Колисниченко родилась 9 апреля 1988 года в Краснодаре. Отец ушел из семьи почти сразу после рождения близнецов. Мужчина оставил свою избранницу с тремя детьми (у Кати есть старший брат Владислав).
Юля и Катя всегда были рядом: вместе учились играть на флейте и кларнете в музыкальном училище, вместе выходили на сцену с Кубанским хором. По словам родственниц, в детстве они часто дрались, но к школьному возрасту стали не разлей вода.
К сожалению, девушкам так и не удалось найти общий язык с руководством музыкального коллектива. Катя признавалась, что юных исполнительниц не устроила зарплата, не соответствовавшая их таланту и усилиям.
Так сестры Колисниченко оказались в ресторане. Девушки несколько лет работали официантками. В семью Колисниченко пришла беда: умерла мама и девушек стала воспитывать их бабушка.
Юные Катя и Юля на проекте «Дом-2». Фото: соцсети
Провокации, драки и сплетни на проекте «Дом-2»
В сентябре 2010 года Юля и Катя оказались на съемочной площадке знаменитой телестройки. В периметре девушки быстро почувствовали себя как рыбы в воде.
Брюнетки старались навести в доме свои порядки. Им нравилось участвовать в ссорах и скандалах, плести интриги. За Катей и Юлей быстро закрепилась слава самых скандальных красавиц.
Не забывала Катя и об отношениях. Сначала девушка вместе с сестрой оказывала знаки внимания Евгению Пынзарю, но вскоре сердце Кати занял другой молодой человек Денис Лысенко. Через месяц пара рассталась. На этом настоял Денис.
Девушка признавалась на камеру, что мужчина ее мечты должен быть не только красивым и галантным, но и хорошим семьянином, для которого жена и дети превыше всего. Вскоре Выбор Катя влюбилась в нового участника телепроекта Филиппа Алексеева.
Филипп оказался «плохим парнем», совсем не семьянином. Парень часто давал волю гневу и эмоциям, кричал на Катю, ломал вещи девушки, устраивал драки. Сначала девушке нравилось находится в таком положении. Однако терпения Екатерины хватило ненадолго. После очередного громкого скандала красотка забрала вещи и вернулась на поляну из городской квартиры.
Скандальные Катя Колисниченко и Филипп Алексеев. Фото: соцсети
Девушки не были рады переезду Кати обратно в периметр, ведь она часто позволяла себе оскорбления и провокации. Спустя некоторое время Катя стала встречаться с обаятельным Олегом Майами. В этих отношениях тоже все сложилось непросто. Пара то расставалась, то съезжалась снова.
Последние месяцы, проведенные на проекте, Катя посвятила сестре Юле, которая к тому моменту вышла замуж за Тиграна Салибекова и ждала рождения первенца. Девушка помогала родственнице, поселившись вместе с Салибековыми в городской квартире. В 2013 году Катя Колисниченко покинула телешоу, заявив, что нашла свою любовь за периметром.
Жизнь вне проекта: музыкальная карьера и онлайн-магазин одежды
После ухода с реалити Катя отправилась на кастинг проекта «Голос-2». Увы, девушке не удалось убедить жюри в том, что она достойна участия в музыкальном конкурсе. Однако это не остановило Катю. Она продолжила вокальную карьеру. Среди хитов певицы числятся песня «Научи любить», дуэт с Сашей Ветром «Ты мои сны...».
Энергичная звезда решила поучаствовать в проекте телеканала «Пятница». Одно время через блог Колисниченко работал онлайн-магазин женской одежды. Всю клиентскую базу она обрабатывала сама.
Катя Колисниченко и ее первый муж Никита Капелюш. Фото: «Дом-2. Club»
Несмотря на уход с телепроекта «Дом-2», Катя по-прежнему оставалась в центре внимания. Появились слухи о ссорах между сестрами. Действительно, они перестали общаться. Как выяснилось, причиной размолвки близнецов стал отказ Кати сидеть с детьми сестры. Однако вскоре родственницы помирились.
Летом 2021 года Катя сдружилась с бывшей коллегой по «Дому-2» Эллой Сухановой. Став матерями, обе нашли общие темы для разговора, хотя на телестройке практически не общались.
Пластические операции
Певица много времени уделяет своему внешнему виду. По слухам, фигуристая красавица перенесла несколько пластических операций. Говорили, что девушка увеличила грудь, изменила форму и размер носа и губ. Не всем поклонникам пришлись по вкусу все изменения, которые проделала Катя. Многие сходились во мнении, что в молодости Колисниченко выглядела естественнее.
Многие поклонники критикуют Катю за чрезмерную любовь к пластическим операциям. До и после хирургических вмешательств. Фото: соцсети
Партнеры Колисниченко
После проекта личная жизнь Кати Колисниченко наладилась. Избранником стал симпатичный диджей Никита Капелюш. Свадьба Кати Колисниченко обрадовала ее поклонников и друзей. Но спустя всего три года брак распался.
Позже заговорили, что в 2017 году Катя стала встречаться с молодым человеком по имени Александр, с которым познакомилась в Турции. Однако роман быстро сошел на нет.
В мае 2019 года Катя повторно вышла замуж. Сначала девушка не раскрывала личность своего избранника. Фанаты Колисниченко отметили на торжественных фото, что она беременна, причем находится уже на позднем сроке. В середине лета того же года теледива родила сына. Мальчика назвали именем Савва.
И только в начале 2020 года красавица решила рассекретить имя супруга и отца ребенка. Им стал бизнесмен Алексей Солодовников.
В июле 2021 года интернет всколыхнула новость о расставании пары. Колисниченко сообщила, что переезжает в Санкт-Петербург вместе с сыном на съемную квартиру. Только в ноябре Катя решилась рассказать о якобы неверности экс-мужа. Он стал отдаляться от семьи, подолгу отсутствовал дома и перестал уделять внимание жене. В феврале 2022-го пара официально развелась.
Катя обожает своего сына Савву и старается проводить с ним все свободное время. Фото: соцсети
Теледива сейчас
Летом 2022 года у Колесниченко исполнилась сокровенная мечта. Ее кандидатуру утвердили на роль в кино. Первым в списке фильмографии девушки стал проект Ольги Дибцевой «Я — богиня».
К слову, на новом поприще не обошлось без неприятных моментов. Так, желая выглядеть в кадре эффектнее, Катя решила добавить загара. После солярия она с ужасом увидела, что у нее сгорела кожа лица.
Интересные факты
— Во время пребывания на телестройке Катя Колисниченко стала объектом насмешек своих коллег по поводу внешнего вида. Ребята заметили, что она бреет лоб.
— У Колесниченко есть татуировки на теле. Одна расположена на руке, другая — на ноге.