Дружба с сестрой-близнецом и скандалы на главной телестройке: как Катя Колисниченко стала известной на всю страну

Биография звезды реалити

Катя Колисниченко известна по участию в реалити-шоу «Дом-2». Зрителям девушка запомнилась яркой внешностью и боевым характером. Она часто устраивала скандалы, крутила романы с участниками проекта и любила веселиться на полную катушку. Также Катя стала первой участницей молодежного проекта, которая пришла на шоу вместе с сестрой-близнецом Юлией Колисниченко.

Детство без отца и участие в Кубанском хоре

Катя Колисниченко родилась 9 апреля 1988 года в Краснодаре. Отец ушел из семьи почти сразу после рождения близнецов. Мужчина оставил свою избранницу с тремя детьми (у Кати есть старший брат Владислав).

Юля и Катя всегда были рядом: вместе учились играть на флейте и кларнете в музыкальном училище, вместе выходили на сцену с Кубанским хором. По словам родственниц, в детстве они часто дрались, но к школьному возрасту стали не разлей вода.

К сожалению, девушкам так и не удалось найти общий язык с руководством музыкального коллектива. Катя признавалась, что юных исполнительниц не устроила зарплата, не соответствовавшая их таланту и усилиям.

Так сестры Колисниченко оказались в ресторане. Девушки несколько лет работали официантками. В семью Колисниченко пришла беда: умерла мама и девушек стала воспитывать их бабушка.