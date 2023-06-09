Статная кинокрасавица, сыгравшая в «Кармен»: как Наталья Лесниковская стала одной из самых ярких актрис страны

Биография звезды сериалов
Наталью Лесниковскую российский зритель знает как актрису театра и кино, звезду сериалов и просто очень красивую женщину. Статную артистку можно увидеть в таких сериалах, как «Сестры по крови», «Близкие люди», «Пасечник». Удивительно, но в детстве Наташа была очень замкнутым ребенком, что не помещало ей позже стать настоящей звездой экрана!
Родилась в Москве, считалась необщительной
Наталья Лесниковская родилась в Москве 20 января 1982 года. Ее семья совершенно не имела отношения к творчеству. Мама девушки по образованию математик, занималась брокерскими сделками, а отец — бывший профессиональный спортсмен. В семье воспитывался младший брат Наталья, Владимир. Позже он стал программистом.
Наташа-школьница (в центре). Фото: соцсети
Наташа с самого детства была разносторонней и творческой личностью. Девочка увлекалась рисованием, училась игре на фортепиано в музыкальной школе, занималась художественной гимнастикой. Однако долгое время это никак не помогало наладить контакт со сверстниками. Одноклассники считали Лесниковскую необщительной и замкнутой.
Чтобы стать увереннее в себе, девушка отправилась в театральную студию. Позже Наталья признавалась, что ничуть не пожалела о своем решении. После школы будущая звезда пытается поступить на факультет актерского мастерства, но проваливается на экзаменах.
Для девушки это стало еще больше мотивацией. Она устроилась на работу кассиром в пункте обмена валют, а по вечерам посещала подготовительные курсы при Школе-студии МХАТ.
Уже на следующий год Наташа становится студенткой мастерской Геннадия Хазанова в ГИТИСе. А в 2004 году оканчивает вуз с красным дипломом. Затем Наталья попадает в труппу Театра имени Владимира Маяковского, но этим не ограничивается, поэтому играет в антрепризных постановках. Рослая брюнетка (178 см) становится исполнительницей роли испанки в постановке «Кармен».
Лесниковская сыграла роль испанки в постановке «Кармен». Фото: соцсети
Позже Наталья появилась в спектаклях «Мармелад», «Жизнь удалась», «Сыновья его любовницы».
Криминальные мелодрамы и фильмы про шпионов
На втором курсе института дива впервые снялась в кино. Дебютом стало участие в криминальной мелодраме «Жизнь продолжается». Наталья сыграла балерину, лучшую подругу главной героини. После выхода ленты режиссеры заметили талантливую исполнительницу, и уже через год с участием молодой актрисы вышло сразу пять картин: «Next 3», «Всегда говори «всегда», «Адвокат-1» «Вкус убийства», «Пассажир без багажа».
В 2004 году актриса получила первую главную роль в шпионской картине «Покушение». Партнерами молодой артистки по рабочей площадке стали Альберт Филозов, Александр Дедюшко, Владимир Епифанцев. Были у Натальи тогда и небольшие роли. К примеру, в военной драме «Штрафбат» с Алексеем Серебряковым.
2005 год стал для артистки плодовитым. Она приняла участие сразу в шести проектах, в трех из которых актриса попала в основной актерский состав.
Екатерина Соломатина и Наталья Лесниковская на съемках фильма «Она сказала «Да». Фото: кадр из сериала «Она сказала «Да» (2007)
В середине 2000-х фильмография молодой звезды пополняется картинами «Важнее, чем любовь», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Дом кувырком». В 2007 году актриса сотрудничает с украинскими кинематографистами и участвует в съемках мелодраматических сериалов «Если у Вас нету тети...», «Моя мама – Снегурочка», «Она сказала «Да».
Статная красавица засветилась и в комедийном телефильме «Путейцы» о работниках железной дороги. В исторической картине «Слуга Государев» Лесниковская примерила на себя платье придворной дамы, а в детективе «Час Волкова» перевоплотилась в обаятельную героиню Жанну.
Спустя некоторое время дива поучаствовала в масштабной приключенческой биографической драме о Генрихе Шлимане «Золото Трои».
Не обошла стороной актриса и классику. Лесниковская засветилась в экранизации романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Зрители могли насладиться игрой Натальи и в криминальной драме «Сердце матери», детективе «Карпов».
Лесниковская в сериале «Золото Трои». Фото: кадр из сериала «Золото Трои» (2008)
Снялась актриса и в более рейтинговых ситкомах. Таких, как: «Интерны», «Воронины», «Неzлоб», «Шаповалов». На счету Лесниковской есть главная роль в мелодраме «От праздника к празднику», роль мамы главного героя в детстве в драме Бориса Грачевского «Между нот, или Тантрическая симфония».
Роман по переписке и свадьба в стиле хиппи
Личная жизнь актрисы долгое время оставалась на заднем плане. Главное место в жизни девушки занимала работа. Из-за постоянных съемок Наталье пришлось расстаться с первым возлюбленным Сергеем.
Спустя некоторое время она познакомилась по переписке с молодым человеком по имени Иван. Сначала молодых людей объединили общие интересы – ребята любили одинаковую музыку, увлекались спортом. Позднее это знакомство переросло в серьезное чувство. В 2010 года возлюбленные сыграли свадьбу в стиле хиппи. На ребятах и гостях была яркая одежда.
Через год после бракосочетания в семье родился сын Егор, а в апреле 2013-го года на свет появился младший брат Марк.
Кинодива с сыновьями и мужем. Фото: соцсети
Наталья Лесниковская сейчас
Сейчас звезда старается больше времени уделять семье, поэтому в год участвует в максимум в двух проектах. В 2016 году Наталья Лесниковская снялась в девятом сезоне криминального фильма «Адвокат» с Андреем Соколовым. Актриса также засветилась в медицинской мелодраме «Женщина с лилиями».
Последний проект дивы — сериала «Трасса смерти». В основу сюжета ленты легли события, происходившие на самом деле. В фильме рассказывалось о таинственной банде преступников, устраивавших засады для водителей федеральной трассы и расстреливающих их. Наталья Лесниковская появилась в эпизоде сериала.