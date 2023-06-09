Статная кинокрасавица, сыгравшая в «Кармен»: как Наталья Лесниковская стала одной из самых ярких актрис страны

Наташа с самого детства была разносторонней и творческой личностью. Девочка увлекалась рисованием, училась игре на фортепиано в музыкальной школе, занималась художественной гимнастикой. Однако долгое время это никак не помогало наладить контакт со сверстниками. Одноклассники считали Лесниковскую необщительной и замкнутой.

Чтобы стать увереннее в себе, девушка отправилась в театральную студию. Позже Наталья признавалась, что ничуть не пожалела о своем решении. После школы будущая звезда пытается поступить на факультет актерского мастерства, но проваливается на экзаменах.

Для девушки это стало еще больше мотивацией. Она устроилась на работу кассиром в пункте обмена валют, а по вечерам посещала подготовительные курсы при Школе-студии МХАТ.

Уже на следующий год Наташа становится студенткой мастерской Геннадия Хазанова в ГИТИСе. А в 2004 году оканчивает вуз с красным дипломом. Затем Наталья попадает в труппу Театра имени Владимира Маяковского, но этим не ограничивается, поэтому играет в антрепризных постановках. Рослая брюнетка (178 см) становится исполнительницей роли испанки в постановке «Кармен».