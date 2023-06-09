Почему Евгений Гришковец не смог жить за границей: главное разочарование известного писателя и актера

Евгений мечтал открыть собственный театр – и у него получилось: в Кемерове появился театр «Ложа». Он просуществовал 7 лет, за это время Гришковец поставил в нем 10 спектаклей, которые вызвали огромный интерес как у российских, так и у зарубежных зрителей.

Следующей ступенькой его карьеры стал переезд в Калининград. Там драматург поставил пьесу под названием «Как я съел собаку» - и получил сразу две премии «Золотая маска».

К тому времени у Гришковца уже сформировалась собственная аудитория поклонников. Он объездил с авторским спектаклем многие города Европы, вскоре к нему добавилась еще одна пьеса – «ОдноврЕмЕнно».

За несколько лет Гришковец превратился из никому не известного провинциала в популярного драматурга, спектакли которого пользовались огромным успехом – «Прощание с бумагой», «Шепот сердца», «Весы»…

Книги Евгения Гришковца

Помимо пьес, Гришковец начал писать романы. Начиная с 2004 года, издано несколько его книг: «Рубашка», «Реки», «Асфальт», «Театр отчаяния, или Отчаянный театр». По своей пьесе «Дредноуты» он поставил спектакль, с новыми работами ездил по городам севера России, включая родное Кемерово.

Музыка – необычные треки

