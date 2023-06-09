Почему Евгений Гришковец не смог жить за границей: главное разочарование известного писателя и актера

Евгений Гришковец ворвался на театральные подмостки еще в 90-х – с необычными, странными моноспектаклями. Сегодня он – известный писатель, актер и драматург. По-прежнему странный, ни на кого не похожий, умеющий проникать своим творчеством в самое сердце.
Школа, институт и служба на флоте
Евгений Гришковец в детстве. Фото: соцсети
Евгений Гришковец родился 17 февраля 1967 года в городе Кемерове, в семье юных студентов – Софьи Цыганенко и Валерия Гришковца. Позднее у них появился второй сын, Алексей. По словам Евгения Гришковца, по национальности он – на четверть еврей. Конечно, родителям приходилось нелегко, но они старались справляться с воспитанием сыновей без помощи бабушек и дедушек.
В первый класс Женя пошел в Ленинграде: отец поступил в аспирантуру Ленинградского экономического вуза и перевез в город на Неве семью. Там они прожили несколько лет, после чего вновь вернулись в Кемерово. В этом же городе Евгений поступил в университет – на филологический факультет.
Евгений Гришковец в молодости. Фото: соцсети
Но со второго курса молодого человека призвали на Тихоокеанский флот, и он три года прослужил матросом. Вернувшись в университет, Гришковец совмещал учебу с занятиями в театральной студии, он увлекся пантомимой, а через некоторое время решил круто изменить свою жизнь – перебраться за границу. Не окончив учебу в университете, Евгений уехал в Берлин. Но прожил там недолго: на самом деле реальность оказалась очень непохожей на его мечты.
«Я ждал получения документов и жил в спальном мешке. Но когда мне дали документ, и я понял, что скоро смогу остаться, – в эту секунду я почувствовал, что это уже навсегда. И испытал ужас, просто кошмар», - вспоминал Гришковец в одном из интервью.
В 1990 году он вернулся в Кемерово и, наконец, доучился, получив диплом.
Театр – моноспектакли и «Золотая маска»
Евгений Гришковец на сцене. Фото: соцсети
Евгений мечтал открыть собственный театр – и у него получилось: в Кемерове появился театр «Ложа». Он просуществовал 7 лет, за это время Гришковец поставил в нем 10 спектаклей, которые вызвали огромный интерес как у российских, так и у зарубежных зрителей.
Следующей ступенькой его карьеры стал переезд в Калининград. Там драматург поставил пьесу под названием «Как я съел собаку» - и получил сразу две премии «Золотая маска».
К тому времени у Гришковца уже сформировалась собственная аудитория поклонников. Он объездил с авторским спектаклем многие города Европы, вскоре к нему добавилась еще одна пьеса – «ОдноврЕмЕнно».
За несколько лет Гришковец превратился из никому не известного провинциала в популярного драматурга, спектакли которого пользовались огромным успехом – «Прощание с бумагой», «Шепот сердца», «Весы»…
Книги Евгения Гришковца
Помимо пьес, Гришковец начал писать романы. Начиная с 2004 года, издано несколько его книг: «Рубашка», «Реки», «Асфальт», «Театр отчаяния, или Отчаянный театр». По своей пьесе «Дредноуты» он поставил спектакль, с новыми работами ездил по городам севера России, включая родное Кемерово.
Музыка – необычные треки
Евгений Гришковец и группа "Бигуди". Фото: соцсети
В 2002 году вместе с музыкальной группой «Бигуди» Евгений записал несколько альбомов, причем сделано это было нетипично: он не пел, а декламировал текст под музыку, и получалось очень гармонично и необычно. Один из самых удачных треков носил название «Настроение улучшилось».
В 2008 году с музыкантом Ренарсом Кауперсом из группы Brainstorm Евгений записал собственную версию песни группы «Альянс» - «На заре». Несколько лет спустя появился альбом, созданный Гришковцом совместно с грузинским коллективом «Мгзавреби»: «Ждать жить ждать».
Роли в кино
Евгений Гришковец в фильме "Сатисфакция". Фото: кадр из фильма
Впервые Евгений Гришковец появился на экране в 2002 году. Он исполнил одну из ролей в сериале «Азазель» по роману Бориса Акунина, но эта работа не кажется ему удачной. Позднее зрители увидели его в фильме «Прогулка» Алексея Учителя, а в сериале «В круге первом» по роману Солженицына Гришковец сыграл писателя.
Евгений Гришковец в сериале "Частица Вселенной". Фото: кадр из сериала
В психологическом триллере «Частица Вселенной» о страстях, разгорающихся внутри крошечного коллектива космонавтов и их жен, Евгению досталась роль священника, который напутствует покорителей космоса перед полетом.
Кроме того, Гришковца запомнили по роли мужа главной героини в исполнении Анны Михалковой в остросюжетном сериале «Обычная женщина». Всего же в фильмографии Евгения Гришковца – около двух десятков ролей в фильмах и сериалах.
Доход Евгения Гришковца: почему он отказывается от корпоративов
Евгений Гришковец в сериале "Обычная женщина". Фото: кадр из сериала
Судя по всему, Евгения Гришковца нельзя отнести к высокооплачиваемым актерам. Во всяком случае, сам он себя таким не считает:
«Да, у меня хорошие жизненные условия. Купил себе дом в Калининграде. И если роман «Рубашка» я писал на кухне, то теперь у меня есть собственный кабинет. Машину как не водил, так и не вожу. У меня появилось много возможностей, и финансовых в том числе. Но мне до сих пор «не по деньгам» купить квартиру в Москве.
Я не участвую в корпоративных мероприятиях или у кого-то на дне рождения либо свадьбе, хотя там предлагают ровно в 10 раз больше, чем я зарабатываю на гастролях. Просто я не могу играть или выступать с группой «Бигуди», когда люди сидят и едят. Я слишком уважаю свою профессию, мне потом всю жизнь будет стыдно».
Единственная жена и трое детей
Евгений Гришковец с женой Еленой. Фото: соцсети
Еще не успев демобилизоваться, Евгений Гришковец стал настоящей легендой в университете: на филфаке только и говорили, что о невероятно талантливом студенте. До призыва он успел проучиться всего год, но покорил всех своим обаянием и необыкновенными способностями. Девушки с нетерпением ждали возвращения студента, о котором были наслышаны.
А Евгений, между тем, вовсе не был «сердцеедом» и «донжуаном» - он был скромным застенчивым парнем, несмотря на привлекательную внешность и стройную фигуру (82 кг при росте 180 см).
Его добрые глаза и симпатичные веснушки сразу покорили сердце девушки по имени Елена, с которой Гришковца познакомил однокурсник. Между ними возникла симпатия, но развиться во что-то большее не успела: вскоре Евгений уехал в Германию.
Однако все время, что он находился на чужбине, из памяти не исчезала Елена: он только о ней и вспоминал. Вернувшись в Кемерово, Гришковец немедленно отправился к девушке и сделал ей предложение.
Наталья Гришковец - старшая дочь Евгения и Елены. Фото: соцсети
В 1995 году родилась их дочь Наташа, вскоре на свет появился сын, Александр, а затем – еще одна дочка, Маша. Вся семья постоянно живет в Калининграде. Елена давно уже привыкла к тому, что муж то и дело уезжает в Москву – со столицей связана его творческая карьера. Но жить в столице, по признанию Гришковца, он бы не смог - это не для него:
«Москва в моем восприятии - город одного дела в день. Например, если решил подстричься, для этого надо выделить день. Для меня пребывание в Москве больше недели - испытание. Не привык к такому ритму жизни. В Москве нет моего дома, близких, любимых предметов, а мне без них непривычно, неуютно, пусто».
Как Гришковец сыграл царя и стал «эстрадным писателем»
Евгений Гришковец в фильме "Грозный папа". Фото: кадр из фильма
В семейной комедии «Грозный папа» Евгений Гришковец исполнил главную роль – царя Ивана Грозного, который путешествует во времени. Продолжает он радовать поклонников и спектаклями. Но в этом виде искусства Гришковец выбрал теперь другое направление.
Если раньше н ставил моноспектакли и выстраивал их как монолог со зрителями на философские и другие темы, то теперь он называет себя «эстрадным писателем», проводя параллели с Михаилом Жванецким, - это позволяет ему не изображать какого-то персонажа, а выступать от своего собственного лица, делясь со зрителями своими мыслями.
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Спектакли Евгения Гришковца ждут во многих городах и странах, но сам он больше всего на свете любит возвращаться домой, к любимой семье. Только дома он может сесть за стол и начать писать новую пьесу или роман. Только дома – самый вкусный чай из любимой чашки. А главное – дома его ждет жена, ждут дети. Люди, с которыми Евгению никогда не скучно, которые понимают и любят его.