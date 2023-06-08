Математик, подаривший зрителям «Смак»: кто такой Николай Билык на отечественном телевидении

Телевизионный продюсер Николай Билык стоит за созданием таких проектов как ТВ-версия «Славянского базара», «Смак», «Моя семья» и многих других. Кто же этот неутомимый труженик отечественного телевидения, удостоившийся ТЭФИ и Государственной премии РФ?
Детство и юность
Николай Николаевич родился в Донецке 21 октября 1961 года. Его детство прошло в Миргороде под присмотром старшего брата, потому что родители много работали. Мальчик посещал музыкальную школу и даже собрал с одноклассниками собственный ВИА. Но главной его страстью была математика, любовь к которой привил отец.
Юный Коля зачитывался журналом «Квант», а в старших классах решал задачи из сборника для поступающих в вузы. Сам он хотел стать студентом Киевского политеха, но после экскурсии в Москву решил, что должен покорить МГУ. Классный руководитель сомневалась в успехе этой затеи, но уже в 16 лет Билык с первой попытки поступил в главный вуз СССР на факультет кибернетики.
Однако, отработав несколько лет по специальности, молодой компьютерщик затосковал среди машин. Знакомый артист пригласил его поработать администратором в музыкальную группу. А затем режиссер телепередачи «Утренняя почта» Андрей Цвинтарный разглядел в молодом человеке большой творческий потенциал и позвал его на ТВ.
Николай Билык. Фото: соцсети
Карьера на телевидении
Первым и самым любимым самостоятельным творением Билыка стала кулинарная программа «Смак», выходившая на Первом канале в течение 25 лет. Шоу начиналось с готовки, но его соль заключалась в душевном общении приглашенных звезд с телеведущими. Ответвлением этого проекта стала еще одна передача со знаменитостями – «Абажур».
Другой значимый проект Николая Билыка — «Возвращение Третьяковки. История одного шедевра». Культурная программа знакомила зрителей с сокровищами русской живописи. Цикл передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» тоже был спродюсирован Билыком. В 2005 году этот проект получил премию ТЭФИ.
Продюсер занимался и документальными фильмами для Первого канала. Например, «На южном краю земли», «Игорь Старыгин. Прощай, мушкетер!», «Крутой маршрут Василия Аксенова», «Муслим Магомаев. Страсти по королю», «Лайнер «Нахимов». Спасите наши души», «Анна Герман. Вопреки судьбе», «Снежная крепость Адольфа Гитлера» и многие другие.
Николай Билык доедает блюдо, приготовленное в передаче «Смак». Фото: соцсети
Есть в карьере Билыка и художественные сериалы: «Танцор» (2003), «Сальса» (2017), «За полчаса до весны» (2023). Когда «Смак» ушел из телеэфира в 2018 году, продюсер продолжил его съемки для трансляции в Интернете.
Свое математическое образование Николай Николаевич считает очень полезным в продюсерской работе, так как оно помогает минимизировать затраты и максимизировать результат.
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Личная жизнь
О первом браке продюсера мало что известно. Но после него у Билыка остались двое детей - Иван и Ксения.
На юбилейном бенефисе актера Александра Долинского мужчина познакомился с красавицей-актрисой Александрой Флоринской, младше него на 16 лет. В тот вечер он галантно проводил даму домой и попросил у нее номер телефона, а на следующий день улетел в командировку на Северный полюс и застрял там на две недели.
Николай Билык и Александра Флоринская. Фото: Global Look Press
По возвращению Николай загладил вину, пригласив артистку в ресторан поесть корюшки. От этого поступка сердце Александры, родившейся в Петербурге, растаяло. Не прошло и полгода со дня знакомства, как Билык перевез возлюбленную и ее сына Глеба от первого брака к себе в квартиру.
Наследники пары подружились между собой, но вскоре у актрисы и продюсера появились и совместные дети - Николай и Агата. Для разросшейся семьи мужчина купил трехэтажный коттедж в Подмосковье.