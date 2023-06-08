Математик, подаривший зрителям «Смак»: кто такой Николай Билык на отечественном телевидении

Телевизионный продюсер Николай Билык стоит за созданием таких проектов как ТВ-версия «Славянского базара», «Смак», «Моя семья» и многих других. Кто же этот неутомимый труженик отечественного телевидения, удостоившийся ТЭФИ и Государственной премии РФ?

Детство и юность

Николай Николаевич родился в Донецке 21 октября 1961 года. Его детство прошло в Миргороде под присмотром старшего брата, потому что родители много работали. Мальчик посещал музыкальную школу и даже собрал с одноклассниками собственный ВИА. Но главной его страстью была математика, любовь к которой привил отец.

Юный Коля зачитывался журналом «Квант», а в старших классах решал задачи из сборника для поступающих в вузы. Сам он хотел стать студентом Киевского политеха, но после экскурсии в Москву решил, что должен покорить МГУ. Классный руководитель сомневалась в успехе этой затеи, но уже в 16 лет Билык с первой попытки поступил в главный вуз СССР на факультет кибернетики.

Однако, отработав несколько лет по специальности, молодой компьютерщик затосковал среди машин. Знакомый артист пригласил его поработать администратором в музыкальную группу. А затем режиссер телепередачи «Утренняя почта» Андрей Цвинтарный разглядел в молодом человеке большой творческий потенциал и позвал его на ТВ.