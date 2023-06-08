Был горбуном, спортивным экспертом и «женихом» Земфиры*: творческий путь рок-певца Вячеслава Петкуна

Все помнят партию Квазимодо из российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». И, конечно же, многие знают строчки: «Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда». А все это было исполнено глубоким голосом отечественного рок-певца Вячеслава Петкуна. Удивительно скромного для своей профессии человека.

Детство и юность

Будущий артист родился 26 июня 1969 года в Ленинграде, в семье коренных жителей северной столицы. У него также есть младшие брат и сестра - Александр и Светлана.

Интерес к музыке проснулся в Славике, когда ему еще в дошкольном периоде подарили пластмассовую гитару. На ней мальчик сочинял свои первые мелодии, пока инструмент не сломался. Родители решили поддержать творческий потенциал ребенка и отдали его в музыкальную школу на фортепиано.

Юноша также обожал спорт, но из-за проблем со здоровьем ему пришлось бросить футбольную секцию. И тогда образовавшуюся пустоту в жизни Славы заполнила музыка. Но не классическая из школьной программы, а простая – которую можно сыграть во дворе на гитаре.