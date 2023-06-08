Был горбуном, спортивным экспертом и «женихом» Земфиры*: творческий путь рок-певца Вячеслава Петкуна

Все помнят партию Квазимодо из российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». И, конечно же, многие знают строчки: «Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда». А все это было исполнено глубоким голосом отечественного рок-певца Вячеслава Петкуна. Удивительно скромного для своей профессии человека.
Детство и юность
Будущий артист родился 26 июня 1969 года в Ленинграде, в семье коренных жителей северной столицы. У него также есть младшие брат и сестра - Александр и Светлана.
Интерес к музыке проснулся в Славике, когда ему еще в дошкольном периоде подарили пластмассовую гитару. На ней мальчик сочинял свои первые мелодии, пока инструмент не сломался. Родители решили поддержать творческий потенциал ребенка и отдали его в музыкальную школу на фортепиано.
Юноша также обожал спорт, но из-за проблем со здоровьем ему пришлось бросить футбольную секцию. И тогда образовавшуюся пустоту в жизни Славы заполнила музыка. Но не классическая из школьной программы, а простая – которую можно сыграть во дворе на гитаре.
Вячеслав Петкун на сцене. Фото: Global Look Press
Повзрослев, Петкун стал студентом Ленинградского финансово-экономического института имени Вознесенского. Но высшее образование так и не получил – желание творческого развития пересилило в нем стремление получить серьезную профессию.
Музыкальная карьера
В 1987 году Петкун начал играть в группе «Корпус 2». Затем четыре года выступал во втором составе питерского коллектива «Тайное голосование», игравшего фолк, блюз и регги. С этой группой Вячеслав узнал, что такое гастроли, запись альбома, участие в музыкальных фестивалях. Но в начале 90-х команда распалась.
После артист создал свой собственный музыкальный проект под названием «Танцы», но занимался больше не творчеством, а бизнесом. В 1994-м группа была переименована в «Танцы Минус», а в следующем году Петкун вместе с другом-басистом Олегом Полевщиковым перебрался в Москву, чтобы поставить творчество на серьезные рельсы.
Набрав музыкантов, группа создала множество хитов русского рока. Всего c 1997 по 2022 годы «Танцы Минус» выпустили шесть альбомов, пять мини-альбомов и более 20 клипов. Первой их пластинкой стала «10 капель».
При этом Петкун в интервью рассказывал, что его коллектив играл в свое удовольствие, ведь у каждого участника имелся собственный доход, не зависящий от музыки. Сам Вячеслав, например, получил место арт-директора популярного клуба «16 тонн».
«Танцы Минус» не занимались пиаром, не платили журналистам и не умоляли взять их треки в ротацию на радио. Все как-то складывалось само по себе – удачные песни становились хитами, и группа обретала популярность.
Прорывом для коллектива стал второй альбом «Флора\Фауна» 2000-го, на котором вышли песни «Город» и «Цветут цветы». Группа записала саундтрек к фильму «Выход» того же года, а ее песни «Иду» и «Город» попали в культовый фильм «Брат-2». Осенью 2001-го Петкун объявил о роспуске «Танцев Минус», однако в конце года вышел третий альбом коллектива «Теряя тень».
«Танцы Минус» на сцене. Фото: Global Look Press
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Вячеслав планировал заняться сольным творчеством. В 2002-м он был выбран на роль Квазимодо в российской версии мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Трио Петкун-Голубев-Макарский с балладой Belle стало настоящим хитом и звучало на всех радиостанциях РФ. Да и вообще из каждого утюга.
По контракту, Вячеслав должен был петь в постановке на протяжении пяти лет, но уже после полутора лет выступлений артист отказался от своей роли. Позже он назвал участие в мюзикле ошибкой молодости и всеми силами пытался избавиться от ассоциаций с Belle.
Также в 2002-м Петкун пришел на канал СТС, чтобы стать ведущим ток-шоу «Черное-белое», посвященного изнанке шоу-бизнеса.
В 2006 году группа «Танцы Минус» возродилась и выпустила четвертый альбом «…ЭЮЯ». Петкун включил в него песню «Небэль». В клипе на нее Вячеслав гуляет по улицам Парижа в компании своего театрального персонажа Квазимодо. Поклонники с теплом приняли эту самоиронию.
Группа продолжает творить, не привлекая к себе лишнего внимания – без скандальных интервью и появлений на телевидении. В 2022-м у нее вышли сразу два мини-альбома, но также произошло и печальное событие – умер гитарист коллектива Антон Хабибуллин, о чем Петкун сообщил в социальной сети.
Вячеслав Петкун на пресс-конференции. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 1999 году в карьере Петкуна все-таки был один громкий пиар-ход. Отечественный шоу-бизнес потрясла новость, что лидер «Танцев Минус» и певица Земфира* встречаются. Пять месяцев рок-звезды изображали влюбленных, позируя для фото, даже пошли слухи о скорой свадьбе. Но в итоге выяснилось, что роман был выдуманным.
В интервью Вячеслав не скрывал, что для создания семьи ищет женщину, которая посвятит себя дому и детям. После насыщенной рокерской молодости он такую все же нашел. В августе 2006 года Петкун женился на состоятельной бизнес-леди по имени Юлия.
Через год у них родился сын Тихон. А затем семья пополнилась еще тремя детьми: Лукой, Екатериной и Татьяной. Прессе известно, что артист присутствовал на родах дочек и однажды даже собственноручно перерезал пуповину.
Петкун любит путешествовать по экзотическим странам, преодолевая не самые безопасные маршруты на машине вместе с женой.
Вячеслав Петкун открывает матч «Зенит» - «Спартак» 9 июля 2022 года в Петербурге. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Фамилия Петкун досталась певцу от предка — польского офицера, попавшего в русский плен в начале XX века.
Слушая песню «Город», многие представляют себе Москву, но сама композиция посвящена родному городу Петкуна – Петербургу. Там же на нее был снят клип.
В декабре 2002 года рок-музыкант пришел на показ Валентина Юдашкина в рамках «Недели высокой моды» в домашнем халате.
Свою любовь к футболу артист не забыл. Будучи болельщиком ФК «Зенит», он не раз выступал в СМИ, как спортивный эксперт.
В 2011 году вышел художественный фильм Александра Миндадзе «В субботу», косвенно посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. Петкун сыграл в картине барабанщика.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.