Не женился, не погиб: как блогер Ивангай заработал свою славу до 30 лет

Имя блогера Ивангая является синонимом того, что и простой паренек может стать звездой. Юноша без какой-то особенной внешности, без богатых родителей раскрутился в YouTube и выбился в число самых известных рускоязычных блогеров. В чем же его секрет?

Детство и юность

Иван Рудской родился 19 января 1996 года в селе Анновка Днепропетровской области. Мать назвала его в честь Иоанна Крестителя. Позже в семье появились девочки-близнецы Даша и Соня. Мальчик быстро научился говорить и читать. Родители хотели отдать смышленого Ваню в школу уже в пять лет, но педагоги отказали.

Учеба давалась мальчику легко. Через несколько лет семья переехала в Днепропетровск, и его перевели в престижную гимназию. Также Иван посещал музыкальную школу и секцию дзюдо. Его подростковым увлечением стали видеоигры и «фотошоп» на компьютере. Причем рисовать на бумаге мальчику в детстве не нравилось, а вот цифровое творчество он полюбил.