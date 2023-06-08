Не женился, не погиб: как блогер Ивангай заработал свою славу до 30 лет

Имя блогера Ивангая является синонимом того, что и простой паренек может стать звездой. Юноша без какой-то особенной внешности, без богатых родителей раскрутился в YouTube и выбился в число самых известных рускоязычных блогеров. В чем же его секрет?
Детство и юность
Иван Рудской родился 19 января 1996 года в селе Анновка Днепропетровской области. Мать назвала его в честь Иоанна Крестителя. Позже в семье появились девочки-близнецы Даша и Соня. Мальчик быстро научился говорить и читать. Родители хотели отдать смышленого Ваню в школу уже в пять лет, но педагоги отказали.
Учеба давалась мальчику легко. Через несколько лет семья переехала в Днепропетровск, и его перевели в престижную гимназию. Также Иван посещал музыкальную школу и секцию дзюдо. Его подростковым увлечением стали видеоигры и «фотошоп» на компьютере. Причем рисовать на бумаге мальчику в детстве не нравилось, а вот цифровое творчество он полюбил.
Ивангай в детстве с сестрой. Фото: соцсети
В 13 лет юноша познакомился с YouTube и вскоре решил выкладывать туда собственные песни вместе с самопальными видеоклипами. Свой первый ролик в стиле рэп Иван смонтировал в 11-м классе. Он зачитал под бит о своей зависимости от компьютерных игр – одноклассники оценили.
В 2013 году Рудской завел YouTube-канал EeOneGuy («И-Ван-Гай»), где начал выкладывать обзоры на видеоигры, например, на популярный Minecraft. Но такие ролики не приносили ему много просмотров. И тогда старший товарищ - блогер Роман Фильченков (MrLololoshka) посоветовал парню сосредоточиться на развлекательных сценках, какие делают мировые звезды Интернета.
Свой юмористический контент Ивангай адресовал аудитории школьников 10-16 лет. Он играл в их игры, устраивал всякие смешные эксперименты, пранки и челленджи. Число подписчиков поперло вверх.
Типичная обложка видео Ивангая. Фото: соцсети
Популярность
Чтобы стать заметнее, Рудской много экспериментировал с внешностью. Его фишкой стали асимметричная прическа с длинной челкой и коротко выстриженными висками. Также он мог покрасить волосы в синий цвет или появиться в кадре в неоновой маске. Аксессуары молодого блогера тут же становились популярными у его аудитории.
Уже в 2016 году YouTube наградил Ивангая «Бриллиантовой кнопкой» — почетным знаком, который получают блогеры, преодолевшие порог в 10 миллионов подписчиков. Успешного молодого человека пригласили в шоу «Вечерний Ургант». Парень стал ездить на фестивали поп-культуры, в том числе и на легендарный Comic-Con.
Ивангай с синими волосами. Фото: соцсети
В том же году вышла кинокомедия от продюсерского центра Тимура Бекмамбетова «Взломать блогеров», где Ивангаю досталась главная роль. В фильме снялись Саша Спилберг, Марьяна Ро и другие звезды рунета.
Блогер пошел дальше и по музыкальному пути - выпустил трек «Хаю Хай», а затем и другие песни: «5 минут назад», «Лимоны», «Ум вачесей», лиричную композицию My Heart.
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Ивангай, селфи с Ургантом. Фото: соцсети
Уход из Сети
В 2017-м парень выпустил видео «Поход в музей», а затем пропал из поля зрения подписчиков почти на три года. Ходили слухи, что он трагически погиб.
Была и другая версия – что Ивангай просто повзрослел, и ему надоело делать контент для подростков. Но в 2020 году парень вернулся в YouTube с миксом собственных песен. Подписчики встретили его шутками о том, что блогер наконец нашел выход из музея.
Молодой человек продолжил выпускать песни и клипы, но уже под псевдонимом Awen. Он отрастил себе волосы и сделал небольшую татуировку на лице (треугольник под глазом).
Ивангай с тату на лице. Фото: соцсети
«Как вы заметили, видео на канале не выходили долго. И все потому, что я не хотел ломать персонажа Ивангая, - объяснил блогер. - Ивангая привыкли видеть как веселого и жизнерадостного персонажа, который и был создан из моих качеств, только гипертрофированных. Awen я стал создавать, когда почувствовал ментальную необходимость в творческой реализации».
Кроме музыки, молодой человек занялся выпуском одежды и мобильных игр. В 2021 году он подробно высказался о своем отсутствии. Отметил, что теперь будет уделять больше времени своим здоровью и финансам, подходить к делам с холодной головой. После жизни за границей он решил больше любить родину, а еще избавился от нескольких друзей, которым нужна была только его популярность.
Богатенький Ивангай. Фото: соцсети
Личная жизнь
Ивангай рассказывал, что в школе он не был популярен у сверстниц. На выпускном балу одноклассницы отказались танцевать с ним, и парень был вынужден пригласить девочку помладше. Но уже через несколько лет стать его возлюбленной мечтали тысячи школьниц по всей стране.
В 2015-2016 годах Ивангай встречался с коллегой Марьяной Ро, с которой они случайно пересеклись в Сети. Девушка увидела фотографию юноши и написала, что влюбилась. Сначала они общались удаленно, потом парень поехал в Японию, где его возлюбленная жила вместе с родителями. Затем они вдвоем переехали в Москву.
Ивангай и Марьяна Ро. Фото: соцсети
Звездная пара даже запустила слух о свадьбе, что в итоге оказалось шуткой. Не сойдясь характерами, молодые люди расстались. После этого Иван стал скрывать от поклонников свою личную жизнь. Ходили сплетни, что он встречается с Сашей Спилберг и Катей Адушкиной. Но о новой возлюбленной блогер так и не объявил.
Скандалы
В 2017 году Ивангай и другие популярные ютуберы были собраны на благотворительном вечере, где также оказалась скандально известная Диана Шурыгина. Рудской в числе прочих активно фотографировался с девушкой, за что его потом осудили собственные подписчики. Парню пришлось удалить совместные фото с Дианой и признать, что он поступил необдуманно.
В том же году Иван публично подрался со своим коллегой Янго – якобы из-за бывшей возлюбленной Марьяны Ро. Девушка записала дисс (оскорбительную песню) на своего экс-бойфренда, и позже Рудской сделал то же самое в отношении нее.
Ивангай. Фото: соцсети
В 2021 году Ивангай встретился в Рио-де-Жанейро с Юрией Дудем*, чтобы дать ему интервью. Позже молодой блогер обвинил журналиста в том, что тот вырезал из их разговора часть, в которой Иван рассказывал, как его родственники страдали от голодомора и репрессий НКВД.
Дудь ответил, что в этой части беседы речь звезды была несвязной и малопонятной, поэтому ее убрали при монтаже. Ивангай же заявил, что хотел записать интервью утром, но Юрий все равно провел встречу ночью, из-за чего парень выглядел в кадре уставшим и вялым.
Ивангай сейчас
В 2023-м блогер стал значительно реже выпускать ролики на YouTube и в других соцсетях. Свои посты он пишет на украинском языке.
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