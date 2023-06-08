Сергей Жигунов: почему перестал сниматься в «Гардемаринах», из-за чего расстался с Заворотнюк, с кем счастлив сегодня

У Жигунова три продюсерские компании – «Студия 7», «Продюсерский центр Сергея Жигунова», «Прайм-тайм». И все они, если верить прессе, испытывают финансовые сложности. Бесконечная череда судов в итоге привела к тому, что в счет долга у него изъяли квартиру на Мосфильмовской, которую актер покупал в нулевые за 2 млн долларов. Мириться с этим он не хотел и подавал апелляции, но безуспешно.

«Моя работа предполагает продюсерские риски. Так случилось несколько лет назад при производстве проектов «Динозавр» и «Горюнов». При этом, речь идет не о моих личных долгах, а о долгах компании, по обязательствам которой я выступаю поручителем», - писал в соцсетях актер.

Конфликт между режиссером «Гардемаринов» Светланой Дружининой и Сергеем Жигуновым привел к тому, что его не позвали не только в третью, но и в четвертую часть, которую снимали в 2020 году. Дело в том, что актер встал в позу за то, что его третьего «гардемарина» Владимира Шевелькова убрали из второй части, хотел сам уйти. В итоге от работы в третьей части отказался и начал снимать свое кино – «Сердца трех».

В 2020 году Дружинина и не вспомнила Жигунова, когда снимали продолжение истории. И заявила, что знать не знает такого актера, как Сергей Жигунов.

Одна жена и несколько романов

До того как встретить свою первую жену, Жигунов встречался с одногруппницей, но бурный роман быстро кончился, когда актер начал сниматься в кино. На съемках фильма «Шанс» в 1984 году он познакомился с актрисой Верой Новиковой.

Она была старше него на 5 лет, имела гражданского мужа Андрея Ярославцева, воспитывала дочь, но это не стало преградой чувствам – Жигунов влюбился, Новикова ушла из семьи. В следующем году они сыграли свадьбу, а в 1990 году у них родилась дочка Маша.