Сергей Жигунов: почему перестал сниматься в «Гардемаринах», из-за чего расстался с Заворотнюк, с кем счастлив сегодня

Актер Сергей Жигунов продолжает сниматься в кино, продюсирует фильмы и не перестает отбиваться от хейтеров. При этом, он демонстрирует семейную идиллию с новой женой, которая удивительно похожа на прошлую любовь артиста - Анастасию Заворотнюк. Каким был путь в карьере и к личному счастью одного из главных «гардемаринов» страны - читайте в нашем материале.
Театральное детство
Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону 2 января 1963 года в семье актеров Виктора и Галины Жигуновых. Родители играли в Театре драмы ДК «Ростсельмаш» и были местными знаменитостями. Их сын в детстве был хулиганом и задирой, любил пострелять из рогатки или самодельного лука, так что пришлось маме с папой занять его «работой». Сначала его отправили в музыкальную школу, а затем привлекли к спектаклям.
Сергей Жигунов в детстве. Фото: соцсети
Маленький Сережа начал играть в театре сказочных персонажей, например, Чебурашку или Новый год. На самого мальчика это особенно не повлияло, разве что стал более ответственным и исполнительным.
Сергей Жигунов в детстве. Фото: соцсети
Потому что в детстве мечтал стать археологом – нравилась античная история. Влекли его и дальние моря и страны после прочтения рассказов Александра Дюма и Фенимора Купера. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь, и после приезда труппы московского театра «Ленком» и Николая Караченцова на гастроли в город Жигунов-младший загорелся-таки сценой. И поставил цель поступить в вуз.
Сергей Жигунов в детстве. Фото: соцсети
Правда, из школы Жигунова отчислили в седьмом классе – сказалось плохое поведение. Получать аттестат Сергей отправился в другое заведение. В 1980 году заветный документ был в кармане, парень поехал в Москву. И поступил в Щукинское училище.
Взлет карьеры
По правилам вуза, студентам было запрещено сниматься в кино. Но Жигунов очень скоро стал нарушителем – с первого курса начал играть в эпизодах. Дебютными стали работы в картинах «Клятвенная запись», «Шанс», «Признать виновным».
За это вскоре Жигунова отчислили, и он вернулся в родной город, устроился в ТЮЗ и там проработал год, а затем вернулся в Москву и восстановился в учебе, которую окончил в 1986 году.
Сергей Жигунов на съемках фильма "Клятвенная запись". Фото: соцсети
А через год имя Сергея Жигунова прогремело на весь Советский Союз. Актер был утвержден на роль Александра Белова в мини-сериале Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» вместе с Дмитрием Харатьяном и Владимиром Шевельковым.
После выхода приключенческой мелодрамы Жигунов проснулся знаменитым, а толпы поклонниц мечтали выйти замуж за него и забрасывали письмами.
Сергей Жигунов (справа) в фильме "Гардемарины, вперед!". Кадр из фильма
Кстати, во время съемок кинопроекта Жигунова призвали в армию. Киностудия смогла договориться о том, чтобы Сергея на время съемок отпускали в увольнение, но наголо побрили. Поэтому актеру пришлось носить пышный парик в кадре.
Сергей Жигунов в парике на съемках фильма "Гардемарины, вперед!". Фото: соцсети
Виват, Жигунов!
Успех «Гардемаринов» принес и новые проекты – Жигунов стал нарасхват у режиссеров. В 1988 году он снялся в военном фильме «Пилоты», в 1989-м – в экранизации романа И.Тургенева «Поездка в Висбаден», в 1990—м – в «Подземелье ведьм».
Сергей Жигунов в фильме "Поездка в Висбаден". Кадр из фильма
Продолжение истории про гардемаринов вышло в 1991 году. Это был двухсерийный фильм «Виват, гардемарины!», которого поклонники ждали с нетерпением. Популярность Жигунова возросла еще больше.
А в 1992 году в третьей части про гардемаринов актера уже не было. Дружинина позже раскрыла, что с Жигуновым у нее был конфликт, и с первых съемочных дней он якобы потрепал изрядно нервы ей и всей съемочной группе.
Когда в 2020 году Дружинина приступила к работе над новыми «Гардемаринами», то Жигунова не пригласила.
Актер и продюсер
Одна из главных ролей досталась Жигунову в приключенческом фильме «Сердца трех» по мотивам романа Джека Лондона, продюсером которой он выступил. В том же году Сергей появился в приключении «Ричард Львиное Сердце» в роли рыцаря Кеннета, а в следующем году снялся во второй части ленты «Сердца трех».
А вскоре занялся продюсированием сериалов «Королева Марго» (1997) и «Графиня де Монсоро» (1997). В дальнейшем он не только продюсировал, но и писал сценарии, например, к фильмам «Три мушкетера» (2013) и «Гастролеры» (2016), но и попробовал себя в качестве режиссера («Три мушкетера»).
Сергей Жигунов в фильме "Сердца трех". Фото: соцсети
В продюсерском кейсе Жигунова – десятки фильмов, в некоторых из них он также снимался: «Пан или пропал» (2003), «Кадеты», (2005), «Шекспиру и не снилось» (2007), «Пираньи» (2011), «Однажды в Ростове» (2012) и других.
Новая волна популярности
В 2004 году на СТС вышел сериал «Моя прекрасная няня», в котором Сергей Жигунов исполнил роль известного продюсера Максима Шаталина. Успех ситкома оказался бешеным, и актер испытал новую волну популярности, а проектов с его участием после этого значительно прибавилось.
Сергей Жигунов в сериале "Моя прекрасная няня". Фото: Global Look Press
Так, Жигунов уже в 2004 году снялся в фильме «Игра на выбывание», в 2005-м – в сериале «Звезда эпохи». Затем были успешными проекты «Счастье по контракту» (2010), «Однажды в Ростове» (2012), «Торговый центр» (2013).
Другие проекты
Сергей Жигунов на пике своей популярности был приглашен в качестве телеведущего передачи «Киносерпантин» в 1991 году. В каждом выпуске он общался со знаменитостями. Также он вел такие программы, как «Знай наших», «Кинозвезда». В 2000 году занял пост президента «Гильдии актеров кино России», которую оставил через четыре года.
Сергей Жигунов и Лайма Вайкуле в шоу "Две звезды". Кадр из шоу
В 2006 году актер участвовал в проекте «Две звезды» на Первом канале, выступая в дуэте с Лаймой Вайкуле. Они смогли покорить жюри и заняли третье место.
Скандалы
В 2008 году актер стал участником второго сезона шоу «Ледниковый период». Он начал тренироваться с Ириной Лобачевой, но неудачно упал и получил перелом. Хотя по сей день актера подозревают в симулировании – якобы, он не захотел продолжать участие, когда узнал о романе Анастасии Заворотнюк (она была ведущей проекта) и фигуриста Петра Чернышева, и таким способом выбыл из проекта. За публикации прессы о симулировании Жигунов даже судился, доказывая, что у него был винтовой перелом, и продолжать кататься он просто не мог.
Сергей Жигунов в шоу "Ледниковый период". Фото: кадр из шоу
У Жигунова три продюсерские компании – «Студия 7», «Продюсерский центр Сергея Жигунова», «Прайм-тайм». И все они, если верить прессе, испытывают финансовые сложности. Бесконечная череда судов в итоге привела к тому, что в счет долга у него изъяли квартиру на Мосфильмовской, которую актер покупал в нулевые за 2 млн долларов. Мириться с этим он не хотел и подавал апелляции, но безуспешно.
«Моя работа предполагает продюсерские риски. Так случилось несколько лет назад при производстве проектов «Динозавр» и «Горюнов». При этом, речь идет не о моих личных долгах, а о долгах компании, по обязательствам которой я выступаю поручителем», - писал в соцсетях актер.
Конфликт между режиссером «Гардемаринов» Светланой Дружининой и Сергеем Жигуновым привел к тому, что его не позвали не только в третью, но и в четвертую часть, которую снимали в 2020 году. Дело в том, что актер встал в позу за то, что его третьего «гардемарина» Владимира Шевелькова убрали из второй части, хотел сам уйти. В итоге от работы в третьей части отказался и начал снимать свое кино – «Сердца трех».
В 2020 году Дружинина и не вспомнила Жигунова, когда снимали продолжение истории. И заявила, что знать не знает такого актера, как Сергей Жигунов.
Одна жена и несколько романов
До того как встретить свою первую жену, Жигунов встречался с одногруппницей, но бурный роман быстро кончился, когда актер начал сниматься в кино. На съемках фильма «Шанс» в 1984 году он познакомился с актрисой Верой Новиковой.
Она была старше него на 5 лет, имела гражданского мужа Андрея Ярославцева, воспитывала дочь, но это не стало преградой чувствам – Жигунов влюбился, Новикова ушла из семьи. В следующем году они сыграли свадьбу, а в 1990 году у них родилась дочка Маша.
Сергей Жигунов и Вера Новикова. Фото: архив КП
Красавец с кудряшками, ростом 185 см и весом 87 кг был обласкан вниманием поклонниц, и когда его жена оказалась в тени мужа, поползли сплетни о его неверности. Приписывали служебные романы Жигунову с актрисой Татьяной Лютаевой – экранной любовью гардемарина Белова. Затем поговаривали, что между ним и Аленой Хмельницкой что-то было, когда они снимались в «Сердцах трех».
Алена Хмельницкая. Фото: Global Look Press
Если верить слухам, то увлекался Жигунов и другими коллегами. Но увести от жены Сергея удалось другой брюнетке – «прекрасной няне» Анастасии Заворотнюк. В 2006 году Жигунов ушел от жены.
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press
Роман с Заворотнюк был ярким, поклонники сериала ликовали – им ведь так хотелось, чтобы экранный роман был настоящим. Но через два года Анастасия бросила Сергея, поскольку встретила новую любовь – она была ведущей шоу «Ледниковый период» в 2008 году и познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым.
Жигунов принес разбитое сердце бывшей жене Вере Новиковой, и она ему помогла залечить рану. Актриса смогла простить его, и в 2009 году они поженились во второй раз.
Новая любовь
Однако, в 2020 году в прессу просочились слухи о разрыве Жигунова и Новиковой. Сам актер никак не комментировал их. Вскоре стало известно, что это уже не сплетни, а самая настоящая правда. Новой избранницей – и причиной развода актера с Новиковой – стала журналистка Виктория Ворожбит с Дальнего Востока.
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит. Фото: соцсети
Актер и журналистка познакомились на фестивале «Утро России» в 2018 году, стали общаться. Фото Виктории разлетелись по Сети, и пользователи заметили, как сильно она похожа на Анастасию Заворотнюк. Весной 2021 года Жигунов и Ворожбит поженились, брюнетка взяла фамилию мужа.
Карьера сегодня
Жигунов продолжает сниматься в кино. В 2023 году поклонники порадовались его появлению в сериале «Всем по 50», где их любимчик исполнил одну из главных ролей.