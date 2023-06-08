Почему Антон Макарский уходил, но так и не ушел от жены: тайны и мистика в жизни звезды «Нотр Дам де Пари» и «Бедной Насти»

Но все же Антона больше увлекали спортивные достижения. Он занимался боксом, фехтованием, силовыми видами спорта и видел себя в будущем знаменитым спортсменом.

Однажды во время спарринга ему выбили четыре зуба и сломали нос. Но даже это не омрачило его мечту. Окончив школу, красивый подтянутый парень (67 кг при росте 178 см) решил подавать документы в институт физкультуры.

Но родственники стали дружно отговаривать его от этой затеи: в Антоне видели актерские задатки. И он, уступив близким, стал студентом Щукинского театрального училища. А после окончания вуза его призвали в армию, где он полноценно проявил свои способности: попав в ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД, стал первым тенором в хоре

Мюзиклы «Метро» и «Нотр Дам де Пари» - легендарная песня «Белль»

Демобилизовавшись, Макарский какое-то время был без работы. Услышав о кастинге в мюзикл «Метро», он отправился на прослушивание, и его вокальные данные покорили всех – он получил главную роль.

Так молодой артист стал звездой мюзиклов: за «Метро» последовал знаменитый «Нотр Дам де Пари», в котором Антон пел одну из главных партий. Эта постановка принесла Антону оглушительный успех - композиция Belle звучала из каждого «утюга». После этого он записал несколько альбомов, которые получили признание поклонников.

Звездная роль в «Бедной Насте»

