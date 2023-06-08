Почему Антон Макарский уходил, но так и не ушел от жены: тайны и мистика в жизни звезды «Нотр Дам де Пари» и «Бедной Насти»

Антон Макарский – успешный актер и певец, ставший звездой после мюзикла «Нотр Дам де Пари» и сериала «Бедная Настя». Его семейная жизнь тоже выглядит идеальной – и только он сам и его жена Виктория знают, какая драма скрывалась под маской счастливых супругов и через что им пришлось пройти.
Театральное детство
Антон Макарский в детстве. Фото: соцсети Анны Ефремовой
Антон родился 26 ноября 1975 года в городе Пензе. Мама воспитывала его самостоятельно – отец ушел от нее еще до рождения ребенка. Когда Антону исполнилось 10 лет, в доме появился отчим, который заменил мальчику родного отца, и позднее он взял его фамилию – Макарский.
Как рассказывал актер в интервью, среди его предков можно найти и евреев, и поляков, и грузин, и немцев. С детства Антон интересовался театром и даже выступал на сцене – ведь его мама была актрисой кукольного театра, и отчим тоже там работал, а дед, Михаил Каплан, - вообще народный артист РФ.
Юный спортсмен
Антон Макарский в юности. Фото: соцсети Лизы Шатопер
Но все же Антона больше увлекали спортивные достижения. Он занимался боксом, фехтованием, силовыми видами спорта и видел себя в будущем знаменитым спортсменом.
Однажды во время спарринга ему выбили четыре зуба и сломали нос. Но даже это не омрачило его мечту. Окончив школу, красивый подтянутый парень (67 кг при росте 178 см) решил подавать документы в институт физкультуры.
Но родственники стали дружно отговаривать его от этой затеи: в Антоне видели актерские задатки. И он, уступив близким, стал студентом Щукинского театрального училища. А после окончания вуза его призвали в армию, где он полноценно проявил свои способности: попав в ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД, стал первым тенором в хоре
Мюзиклы «Метро» и «Нотр Дам де Пари» - легендарная песня «Белль»
Демобилизовавшись, Макарский какое-то время был без работы. Услышав о кастинге в мюзикл «Метро», он отправился на прослушивание, и его вокальные данные покорили всех – он получил главную роль.
Так молодой артист стал звездой мюзиклов: за «Метро» последовал знаменитый «Нотр Дам де Пари», в котором Антон пел одну из главных партий. Эта постановка принесла Антону оглушительный успех - композиция Belle звучала из каждого «утюга». После этого он записал несколько альбомов, которые получили признание поклонников.
Звездная роль в «Бедной Насте»
Антон Макарский в сериале "Бедная Настя". Фото: кадр из сериала
Конечно, привлекательный и талантливый молодой человек не остался без внимания режиссеров. Настоящим прорывом для него стала роль князя Андрея Долгорукого в сериале «Бедная Настя».
Теперь его обожала вся женская половина страны – начиная от школьниц и заканчивая пенсионерками. Макарский стал одним из самых востребованных российских актеров в амплуа романтического красавца: чаще всего он играл в сериалах, но и режиссеры полнометражных лент не обходили его вниманием.
Он снялся в таких проектах, как «Дыши со мной», «Тетя Клава фон Геттен», «Обратный путь», «Срочно ищу мужа». А потом актер просто перестал считать свои роли – они следовали одна за другой. Среди самых ярких можно назвать работу Антона в фильме «Одноклассницы», мелодраму «Случайная невеста».
Телевизионные шоу
Антон Макарский и Наталья Антонова в сериале "Дыши со мной". Фото: кадр из сериала
Кроме того, Антон регулярно появляется в различных телешоу. Его можно было видеть в передачах ««Большие гонки», «Форт Боярд», «Танцы со звездами», он вел музыкальную программу «Призрак оперы», а позднее вместе с женой стал ведущим проекта «Святыни России».
В качестве гостя Макарский приходил на передачи «В гости по утрам» Марии Шукшиной и «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
Доходы супругов Макарских
Примерный уровень гонораров артистов уровня Антона Макарского составляет от 1 до 5 тысяч долларов за один съемочный день. 350 тысяч рублей получает Антон Макарский за один концерт, а если поет вместе с женой – им платят уже 450 тысяч.
Жена Виктория и «вымоленные» дети
Антон и Виктория Макарские. Фото: Global Look Press
Мюзикл «Метро» стал для Антона удачей не только в карьере, но и в личной жизни. Именно там он познакомился с девушкой, которая стала его судьбой, - Викторией Морозовой. Она была к тому времени уже известной певицей. После проведенной совместно ночи Антон, влюбившийся с первого взгляда, попросил Вику стать его женой.
«Я не имею ни морального ни физического права делать тебе предложение. Понимаю, где ты, а где я. У меня джинсы, две майки, а из имущества только гитара. Но, если ты за меня выйдешь замуж, у тебя будет все», - произнес тогда молодой артист.
Виктория согласилась – она тоже сразу полюбила этого черноглазого юношу с нежным голосом. Спустя год они обвенчались, потом зарегистрировали брак в ЗАГСе.
Антон и Виктория Макарские. Фото: Global Look Press
Несмотря на сильную любовь, поначалу было непросто.
«У нас шли бои без правил: два совершенно разных человека, понимая, что они не могут друг без друга, начинают притираться. Бодались очень сильно, три раза я уходил в первый год. Вика возвращала. Я по старой привычке уходил дней на пять, куролесил, а она находила меня», - признавался Антон.
Виктория рассказывала, что никогда не ревновала, хотя у Антона было множество поклонниц: просто была уверена, что они предназначены друг другу судьбой.
Антон Макарский. Фото: кадр из сериала "Пером и шпагой"
Интересно, что поначалу Вику отговаривали от этого брака друзья – мол, зачем тебе никому не известный паренек, ведь ты знаменитость, а он кто?
Но очень скоро ситуация изменилась: Антон стал звездой, и теперь уже его близкие намекали, что Виктория ему не пара – старше на два года, потерявшая к тому времени голос. Кроме того, у пары долго были сложности с рождением детей: они так мечтали стать родителями, но ничего не получалось.
Антон Макарский в сериале "Деревенский роман". Фото: кадр из сериала
Чего только они не делали! И молились, и ездили по монастырям, и обошли всех московских врачей… Однажды после неудачного ЭКО Вика чуть не умерла – ее едва спасли врачи. После этого супруги решили «отпустить» ситуацию и просто жить.
И вскоре случилось чудо: Виктория забеременела. После 13 лет ожидания и бесплодных попыток они наконец-то стали родителями: у них родилась девочка, которую назвали Машей. Это произошло в 2012 году. А спустя два года на свет появился сын Иван. Позднее Виктория вспоминала:
«За 12 лет до появления Маши на свет мне приснился сон. Я ясно увидела свою девочку, она попросила назвать ее Машей».
Семейные концерты
Антон Макарский с семьей. Фото: соцсети
Антон Макарский снялся в десятках фильмов и сериалов. Но в последнее время он стал больше внимания уделять другому виду творчества – вместе с женой Антон записывает песни на религиозную тему и гастролирует с концертами.
Вера в жизни супругов занимает центральное место, и они стараются поделиться своими убеждениями с поклонниками, дополняя концерты беседами со зрителями.
И Виктория, и Антон уверены: их дочь и сын – «вымоленные» дети, к рождению которых медицина не имеет никакого отношения. Порой на сцену вместе с родителями выходит дочь Маша – у девочки явные вокальные способности.
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Со стороны Макарские выглядят идеальной парой. Между тем, за двадцать с лишним лет в их жизни бывало всякое. Несколько раз они всерьез собирались разводиться.
«Споров в нашей жизни более чем достаточно. Но залог мира — что бы ни произошло, не обижаться! Мы с Викой, к сожалению, очень часто можем говорить на повышенных тонах, но, к счастью, уже через несколько секунд после этого держаться за руки как ни в чем не бывало», - именно так отвечает Антон Макарский на вопрос – в чем секрет их семейного счастья.