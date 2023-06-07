Снималась в «Не родись красивой» и «Кухне», нашла любовь в «Солдатах»: чем известна актриса Александра Живова

В 2005-м в популярном сериале «Не родись красивой» появилась блондинка Белла, сыгранная начинающей актрисой Александрой Живовой. В тот же году девушка часто стала мелькать на экране, а сегодня количество ее ролей в кино перевалило за 60.

Детство и юность

Александра родилась 31 октября 1984 года. По одним источникам - в Москве, по другим - в Евпатории. Девочка росла очень яркой и популярной у сверстников, но о славе не мечтала. Она хорошо училась, занималась творчеством.

С ранних лет родители отмечали у нее обостренное чувство справедливости и повышенную эмоциональность: если Саша влюблялась, то со всей силой девичьего сердца.

Став взрослой, она поступила во ВГИК, училась у актера и режиссера Владимира Грамматикова. На курсе Александра была одной из лучших студенток и к концу обучения, в 2005 году стала активно сниматься в короткометражках и сериалах.