Снималась в «Не родись красивой» и «Кухне», нашла любовь в «Солдатах»: чем известна актриса Александра Живова

В 2005-м в популярном сериале «Не родись красивой» появилась блондинка Белла, сыгранная начинающей актрисой Александрой Живовой. В тот же году девушка часто стала мелькать на экране, а сегодня количество ее ролей в кино перевалило за 60.
Детство и юность
Александра родилась 31 октября 1984 года. По одним источникам - в Москве, по другим - в Евпатории. Девочка росла очень яркой и популярной у сверстников, но о славе не мечтала. Она хорошо училась, занималась творчеством.
С ранних лет родители отмечали у нее обостренное чувство справедливости и повышенную эмоциональность: если Саша влюблялась, то со всей силой девичьего сердца.
Став взрослой, она поступила во ВГИК, училась у актера и режиссера Владимира Грамматикова. На курсе Александра была одной из лучших студенток и к концу обучения, в 2005 году стала активно сниматься в короткометражках и сериалах.
Александра Живова в сериале «Возьми меня с собой». Фото: кадр из сериала 2008 года
Фильмография
Началось с сериалов «Туристы», «Не родись красивой», «Диверсант. Конец войны», «Путейцы», «Возьми меня с собой», «Солдаты», «Мины в фарватере», «Провинциалка». Миловидной девушке часто предлагали эпизодические роли, и она от них не отказывалась.
В 2008-м Александра засветилась в сериалах «Рыжая» и «Универ». А в следующем году вышли «Кремлевские курсанты», где актрисе досталась роль девушки главного героя. После этого популярность окончательно приписалась в ее резюме.
Далее она появилась в сериалах «Была любовь» («Россия 1»), «Братья» (НТВ), «Измена» («Россия 1»), «Девичья охота» (Первый канал), «Ментовские войны» (НТВ), «Метод Лавровой» (СТС), «Отражение» (Первый канал), «В зоне риска» («Россия 1»), «УГРО. Простые парни» (НТВ), «Шаповалов» («Россия 1»), «Женщины на грани» («Россия 1») и многих других.
Александра Живова в сериале «Чужая стая». Фото: кадр из сериала 2020 года
Отдельно стоит отметить ее появление в популярных многосерийных проектах «Кухня», «Косатка», «Временно недоступен», «Другие», «Света с того света» и «Гадалка». В интервью яркая блондинка признавалась, что видит себя в отечественном кино и покорять Голливуд не собирается.
Личная жизнь
Актриса счастлива во втором браке. Подробности о своем первом муже она скрывает. Мужчина не имел отношения к кино и шоу-бизнесу, поэтому не понимал, почему жена постоянно занята на съемочных площадках. В конце концов они развелись.
Вторым супругом Живовой стал коллега-актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Шихалеев. В 2010 году у звездной пары родилась дочь Ульяна. Александре пришлось непросто совмещать карьеру и роль матери, при этом она наотрез отказалась нанимать няню. На помощь молодым родителям пришли бабушки.
Александра Живова с дочкой. Фото: соцсети
Стоит добавить, что актриса не стремится выставлять личную жизнь напоказ в соцсетях – там больше ее профессиональных фотографий.
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Интересные факты
В 2006 году Живова озвучила девушку-мутанта Китти Прайд в русском дубляже блокбастера «Люди Икс: Дни минувшего будущего».
Несмотря на завидную стройную фигуру актриса равнодушна к спорту. Предпочитает лишь кататься на коньках и посещать хоккейные матчи в качестве болельщика.
Александра Живова в купальнике. Фото: соцсети
В нескольких телепроектах Александре доставалась роль проститутки. Также она нередко играла секретарш и медсестер.
Помимо карьеры в кино, артистка играет на сцене московского театра «Событие».
Живова продолжает свое детское увлечение – раскрашивает тарелки и создает авторских кукол.