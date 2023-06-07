Красавица-журналистка и многодетная мама: кто такая Мария Моргун, главред канала «Живая планета»

Мария Моргун – журналистка, телеведущая и главный редактор канала «Живая планета». Она рассказывает телезрителям о том, как поживают братья наши меньшие, и о других новостях со всего мира. Но кто эта красавица?
Карьера журналиста
Мария родилась 20 сентября 1984-го в Москве, по ее признанию, в очень трудолюбивой семье. Журналистка рассказывала, что большую роль в становлении ее личности сыграла бабушка, которая продолжала работать даже в солидном возрасте. Она многому научила внучку, а затем принялась за воспитание правнучек.
Мария Моргун с бабушкой и дочерями. Фото: соцсети
С детства Маша была очень самостоятельной, все умела сама, отвечала за себя и за младшую сестру Татьяну. Эти качества весьма пригодились ей в будущем.
Она окончила школу с углубленным изучением французского языка, затем поступила в Высшую школу экономики на отделение деловой и политической журналистики и проходила производственную практику на Первом канале. За год до окончания вуза она уже получила место журналиста в коллективе «России-24».
Трудолюбивая девушка полностью раскрылась в профессии. В 2009-м ее назначили ведущей «Новостей экономики». Через год уже вела программу на телеканале «Моя планета», совмещая ее с «Вестями» на «России-2». В 2011-м освещала события Гран-при гонок «Формула-1».
Мария Моргун в эфире. Фото: кадр из эфира канала «России-24»
Вскоре она стала постоянным лицом эфира «России-24», а в 2014 году ей доверили пост главного редактора нового телеканала «Живая планета», рассказывающего природе во всех уголках нашей страны.
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Личная жизнь
Долгое время сердечные дела теледивы держались в секрете. Но публика все же прознала о том, что Мария замужем за основателем и акционером компании Vesper (занимается недвижимостью) Денисом Китаевым.
В 2012 году у пары родилась дочь Уля, а в 2014-м у нее появилась сестра Соня. Позже семья пополнилась сынишкой Марком. Моргун воспитывает детей с уважением к их интересам, не навязывая собственных предпочтений и пользуясь помощью няни.
Мария Моргун с детьми. Фото: соцсети
Ведущая поддерживает себя в прекрасной форме с помощью йоги, плавания и велосипеда. Результаты ее стараний заметны, когда Мария выкладывает в соцсети фото в купальниках или в умопомрачительных вечерних нарядах с многочисленных светских мероприятий.
Интересные факты
В финале ЧМ-2008 по хоккею ликующий фанат в порыве чувств поцеловал Марию прямо в эфире, на глазах у миллионов зрителей. Журналистка вышла из этой неловкой ситуацией с грациозностью настоящей леди.
Моргун трижды награждалась Благодарность Правительства Российской Федерации за активное участие в освещении деятельности председателя Правительства РФ.
Мария Моргун в купальнике. Фото: соцсети
Когда ей делают комплименты по поводу внешности и фигуры, ведущая отмечается, что красота досталась ей от родителей вместе с хорошими генами.