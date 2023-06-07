Красавица-журналистка и многодетная мама: кто такая Мария Моргун, главред канала «Живая планета»

Мария Моргун – журналистка, телеведущая и главный редактор канала «Живая планета». Она рассказывает телезрителям о том, как поживают братья наши меньшие, и о других новостях со всего мира. Но кто эта красавица?

Карьера журналиста

Мария родилась 20 сентября 1984-го в Москве, по ее признанию, в очень трудолюбивой семье. Журналистка рассказывала, что большую роль в становлении ее личности сыграла бабушка, которая продолжала работать даже в солидном возрасте. Она многому научила внучку, а затем принялась за воспитание правнучек.