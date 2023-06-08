«Кареглазая» Катя влюбилась, красавица Леночка страдала от зависимости: судьбы девушек «Афони»

Спивающийся сантехник – казалось бы, ну что в нем привлекательного? Однако в грустной комедии Георгия Данелия «Афоня» вокруг главного героя так и вьются девушки.
Евгения Симонова – влюбилась, но не в Афоню
Фото: кадр из фильма «Афоня»
Посмотрев кино, многие решили: хорошенькая Симонова и правда влюблена в Леонида Куравлева. Недаром бросает на своего партнера такие нежные взгляды! Но актриса рассказывала, что, хоть Куравлев и казался ей привлекательным и симпатичным мужчиной, но годился ей в отцы – был на 18 лет старше, поэтому у нее даже мысли не возникло о романе.
Настоящая любовь пришла к Евгении позже – во время съемок «Пропавшей экспедиции» она потеряла голову от Александра Кайдановского и вышла за него замуж. Что же касается ее актерской картеры, то после ролей Кати в «Афоне» и Маши в картине Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» за Симоновой закрепилось амплуа романтической наивной девушки – чистой и доверчивой.
«С одной стороны, я бесконечно благодарна Леониду Быкову и Георгию Данелии, но, с другой стороны, это стало некой «рамкой», в которую я попала, и оттуда было очень трудно выбраться, но я всегда знала, что это произойдет!» - признавалась актриса.
Нина Маслова – проблемы с алкоголем и чудесное исцеление
Фото: кадр из фильма «Афоня»
Актриса сыграла Леночку – прекрасную девушку, к которой сантехник Афоня воспылал нежными чувствами и приходил под любыми предлогами. Кроме того, Нину Маслову зрители помнят по ролям царицы Марфы Васильевны в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и Вики в «Большой перемене». В жизни актрисы были нелегкие периоды. Однажды она просто исчезла с экранов – надолго. Лишь много позднее Нина Маслова рассказывала в интервью:
«Основой всей моей тогдашней жизни был алкоголь. Пила вся страна, и я пила. Для меня это было соединение с миром. Ты живешь на одной волне со всеми. Но все ведь до поры до времени. Только после прихода в церковь я нашла в себе силы отказаться от алкоголя. У меня с 1999 года стоит нетронутой бутылка водки, которую мне подарили! Считаю, что со мной произошло настоящее чудо».
Актрисе удалось не только расстаться с зависимостью, но и вернуться в профессию.
Татьяна Распутина (Катаева) – танцевала и в другом фильме Данелия
Фото: кадр из фильма «Афоня»
Даже те, кто не помнит, о чем фильм «Афоня», никогда не забудут сцену, в которой удалой сантехник «охмуряет» на танцах эффектную девушку с выдающимся бюстом. Дама строго и внушительно произносит: «Это энергичный танец!» - и начинает выделывать такое, что бедный Афанасий совершенно теряет голову. Этот эпизод – один из самых смешных и запоминающихся в фильме.
А Татьяна Распутина, сыгравшую «даму с бюстом», появилась затем в еще одном фильме Данелия – «Мимино»: именно она лихо плясала лезгинку в ресторане вместе с горячими кавказскими мужчинами в исполнении Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна. В 90-х актриса уехала в США вместе с мужем, некоторое время работала на радио. В 2003 году Татьяна скончалась после долгой болезни.
Нина Русланова – спустила с лестницы и хлопнула дверью
Фото: кадр из фильма «Афоня»
Девушка Афони становится бывшей на глазах у зрителей: как эффектно героиня Нины Руслановой расправляется с собутыльником возлюбленного, и тут же, высказав ему о том, что он испортил ее лучшие годы, уходит, хлопнув дверью! Настоящая шекспировская драма – а ведь длится этот эпизод всего пару минут.
Вот интересно – что могло удерживать красивую молодую женщину с великолепной фигурой рядом с пьяницей-сантехником? Даже странно, что она не ушла от него раньше.
Для Нины Руслановой эта роль стала далеко не первой: она уже была известной после киноэпопеи «Тени исчезают в полдень». И потом ее карьера сложилась удачно. В фильмографии талантливой актрисы – десятки ролей в самых известных фильмах. С возрастом Нину Русланову все чаще стало подводить здоровье, но ее поддерживала единственная дочь Олеся. В 2021 году актрисы не стало.
Тамара Совчи – «бывшая» Афони
Фото: кадр из фильма «Афоня»
Эпизод, где Афоня приходит с практикантами в столовую и встречается с эффектной кассиршей, прозрачно намекает: между ним и этой дамой в парике что-то было в прошлом. Но было – и прошло: появившись перед ее дверями с букетом, сантехник получает ехидное: «Ну и иди мимо! Шел – и иди!» У дамы давно появился другой – не будет же она дожидаться какого-то пьяницу.
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Тамара Совчи, сыгравшая кассиршу, несмотря на актерский талант и яркую внешность, не пользовалась популярностью у режиссеров: им не нравился украинский акцент, от которого ей так и не удалось избавиться. В 90-х она ушла из кино и занялась озвучиванием на телевидении: эта работа оказалась более спокойной. Тамара Совчи была счастлива в браке, ее дочь Мария стала врачом, потом вышла замуж и перебралась в другую страну. Тамара Совчи умерла в 2011 году, прожив почти 70 лет.