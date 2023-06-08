«Кареглазая» Катя влюбилась, красавица Леночка страдала от зависимости: судьбы девушек «Афони»

Посмотрев кино, многие решили: хорошенькая Симонова и правда влюблена в Леонида Куравлева. Недаром бросает на своего партнера такие нежные взгляды! Но актриса рассказывала, что, хоть Куравлев и казался ей привлекательным и симпатичным мужчиной, но годился ей в отцы – был на 18 лет старше, поэтому у нее даже мысли не возникло о романе.

Настоящая любовь пришла к Евгении позже – во время съемок «Пропавшей экспедиции» она потеряла голову от Александра Кайдановского и вышла за него замуж. Что же касается ее актерской картеры, то после ролей Кати в «Афоне» и Маши в картине Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» за Симоновой закрепилось амплуа романтической наивной девушки – чистой и доверчивой.

«С одной стороны, я бесконечно благодарна Леониду Быкову и Георгию Данелии, но, с другой стороны, это стало некой «рамкой», в которую я попала, и оттуда было очень трудно выбраться, но я всегда знала, что это произойдет!» - признавалась актриса.

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