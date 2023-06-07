Сменил несколько стран, но остался верен другу детства: творческий путь музыканта Шуры Би-2

Большие города покорились рок-группе «Би-2», и половина этого успеха лежит за плечами гитариста коллектива Шуры. Настоящее имя музыканта – Александр Уман. Ему еще в молодости удалось исполнить мечту всех рокеров – стать гастролирующей звездой с гитарой в руках.
Начало карьеры
Александр родился 3 февраля 1970 года в белорусском городе Бобруйске. Его семья не имела отношения к искусству, но мальчик рос весьма разносторонним. Он и спортом занимался, и стихи писал, и в музыкальных группах играх. После восьмого класса поступил в музыкальное училище в Минске.
Шура Би-2 с мамой, Инной Александровной Уман. Фото: Global Look Press
В старшей школе в жизни юного артиста произошло знаменательное событие - посещая минскую театральную студию «Ронд», юноша познакомился с Егором Бортником*, с которым они затем создали культовую рок-группу.
Сначала коллектив назывался «Братья по оружию», затем был переименован в «Берег истины». После закрытия театральной студии музыканты перебрались из столицы в Бобруйск, где Шура устроился работать в местный дворец культуры. Там и проходили первые репетиции группы.
В 1989 году название «Берег истины» сократили до «Би-2», а Бортник стал вокалистом коллектива, взяв себе творческий псевдоним Лева Би-2*. Артисты представили свои первые песни на Могилевском рок-фестивале. В тот период их выступления больше были похожи на отвязные панк-концерты.
Шура и Лева Би-2*. Фото: Global Look Press
Жизнь за границей
До распада СССР музыканты успели объездить с выступлениями всю Беларусь и даже записали альбом «Изменники Родины», который так и не был издан. После событий 1991 года, Шура решил искать счастье за рубежом и уехал в Израиль. Но сладкой жизни там не случилось: пришлось сменить около 15 профессий и даже поработать охранником.
Вскоре к нему перебрался друг Лева*, и они продолжили свои музыкальные поиски. Дуэт выступил на Иерусалимском рок-фестивале, где занял первое место. Но Александр рвался еще дальше. В 1993 году он переехал в Австралию и получил паспорт этой страны. Пять лет они с Левой почти не виделись, но продолжали работать над песнями «на удаленке».
На далеком континенте Шура какое-то время играл в группе Chiron. В 1997 году он начал писать репортажи с концертов для петербургского журнала Fuzz. Вскоре Лева* приехал к нему, и «Би-2» возродились. С 1998-го идет отсчет музыкальной деятельности группы, тогда же вышел первый альбом «Бесполая и грустная любовь».
Музыканты сразу начали работать над второй пластинкой - «И корабль плывет», но она так и не добралась до релиза. Зато песни с нее через друга попали в эфиры российских радиостанций. Это предварило приезд артистов в РФ и их будущую популярность в нашей стране.
Шура Би-2 в молодости. Фото: Global Look Press
Слава в России
На рубеже веков «Би-2» приехали в Россию, укомплектовали состав местными музыкантами и начали ездить по городам с концертами. Эффект разорвавшейся бомбы имела их песня «Полковнику никто не пишет», которую Алексей Балабанов и Сергей Бодров-младший неожиданно выбрали для кинофильма «Брат-2».
Картина стала культовым хитом, а музыкальная композиция – ее визитной карточкой. «Би-2» влились в русский рок, став неотъемлемой его частью. С 2000 по 2018 годы они выпустили девять альбомов и выступили на бессчетном количестве фестивалей.
Артисты также активно сотрудничали с создателями кино. Они не только записывали саундтреки к фильмам, но и сами снимались в эпизодических ролях. Особенно плодотворным получилось сотрудничество с комическим театром «Квартет И».
«Би-2» и Диана Арбенина на концерте в честь дня рождения певицы. Фото: Global Look Press
Александр тоже пел на записях, хоть основным своим амплуа оставил гитару. Его песня, исполненная с Юлией Чичериной, «Мой рок-н-ролл» стала стопроцентным хитом. Позже он пел ее с другими рок-артистками. Также у Шуры был яркий дуэт с Тамарой Гвердцители.
В 2022-м «Би-2» выпустили свой 11-й альбом, но уехали гастролировать за границу. На сегодняшний день группа не планирует возвращаться в Россию.
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Шура и Лева Би-2*. Фото: Global Look Press
Другие проекты
У «Би-2» имеется сторонний проект под названием «Нечетный воин». В нем артисты записали несколько пластинок с песнями на стихи дядя Шуры - Михаила Карасева. В записях альбомов в разные годы участвовали Диана Арбенина, Андрей Макаревич* и певица Манижа.
В 2018-м году Александр создал и возглавил супергруппу «Куртки Кобейна». В написании песен коллектива поучаствовало множество различных авторов. Через год у проекта вышел первый альбом, в записи которого приняли участие Леонид Агутин, Диана Арбенина, певица Монеточка* и актриса Анна Чиповская.
В записи одного из треков участвовал бывший барабанщик группы Nirvana Чэд Ченнин. А клип на него снимали почти год — в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе и Москве. В 2021-м Шура искал новые таланты для «Курток» в рамках конкурса «КК_Кавер».
Шура Би-2 на сцене. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В период бурной творческой деятельности Александр сменил несколько спутниц жизни. Переехав в Австралию, он сошелся с жившей там уроженкой Одессы Викторией Билоган, которая выступала под псевдонимом Виктория Победа.
Долгое время она была надежным соратником в сольной карьере музыканта, а также для группы «Би-2». В 1999 году пара заключила официальный брак, но уже в 2001-м семья распалась.
Затем Шура пять лет жил вместе с Ольгой Страховской, позже были отношения с Екатериной Добряковой.
Но свое семейное счастье артист нашел в воздухе. Как-то Александр посетил частную новогоднюю вечеринку в Италии. Гостей к месту веселья доставляли на вертолете, а за штурвалом оказалась девушка по имени Елизавета Решетняк. Рокер закрутил роман с красавицей, который очень быстро привел к свадьбе.
Шура Би-2 и Елизавета Решетняк. Фото: Global Look Press
Шура и Лева* договорились устроить свои бракосочетания в один день. Двойная свадьба прошла в 2009 году в Израиле по еврейскому обряду. А за несколько дней до этого «Би-2» дали концерт в московском клубе, во время которого невесты музыкантов бросили свои букеты в зал.
В 2010–м у Шуры и Лизы родилась дочь Ева, а спустя два года в семье появился сын Оливер. Дети пары живут в Америке вместе с бабушкой по материнской линии.
Жена и дети Шуры Би-2. Фото: соцсети
В 2015 году в прессе появились слухи о том, что жена рокера ушла от него к парикмахеру. Александр и его супруга только посмеялись с этих заголовков – в их семейной жизни царят любовь и согласие.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.