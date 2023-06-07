Сменил несколько стран, но остался верен другу детства: творческий путь музыканта Шуры Би-2

Жизнь за границей

До распада СССР музыканты успели объездить с выступлениями всю Беларусь и даже записали альбом «Изменники Родины», который так и не был издан. После событий 1991 года, Шура решил искать счастье за рубежом и уехал в Израиль. Но сладкой жизни там не случилось: пришлось сменить около 15 профессий и даже поработать охранником.

Вскоре к нему перебрался друг Лева*, и они продолжили свои музыкальные поиски. Дуэт выступил на Иерусалимском рок-фестивале, где занял первое место. Но Александр рвался еще дальше. В 1993 году он переехал в Австралию и получил паспорт этой страны. Пять лет они с Левой почти не виделись, но продолжали работать над песнями «на удаленке».

На далеком континенте Шура какое-то время играл в группе Chiron. В 1997 году он начал писать репортажи с концертов для петербургского журнала Fuzz. Вскоре Лева* приехал к нему, и «Би-2» возродились. С 1998-го идет отсчет музыкальной деятельности группы, тогда же вышел первый альбом «Бесполая и грустная любовь».

Музыканты сразу начали работать над второй пластинкой - «И корабль плывет», но она так и не добралась до релиза. Зато песни с нее через друга попали в эфиры российских радиостанций. Это предварило приезд артистов в РФ и их будущую популярность в нашей стране.