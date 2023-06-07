Звезда «Доярки из Хацапетовки» Кирилл Жандаров: мог стать юристом, но покорил сцену и кинематограф

В 2000 году Жандаров смог поступить в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства с первого раза, в мастерскую Сергея Паршина, и тогда мама его поддержала и перебралась в Петербург вместе с ним.

Первые шаги к большой сцене Жандаров делал на учебных подмостках театра «На Моховой». Он выступал в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Правда – хорошо, а счастье лучше».

Театральная карьера

В 2004 году Жандаров окончил вуз и перебрался в Москву и случайно попал в труппу театра Романа Виктюка. Здесь он отработал неполный год, успев сыграть Иешуа в пьесе «Мастер и Маргарита», танцора в «Нездешнем саде» и другие роли.

После ухода из труппы Жандаров некоторое время играл в высокооплачиваемой антрепризе, а затем устроился в Театр на Таганке. Здесь он мало зарабатывал, поэтому начал подрабатывать в Центре драматургии и режиссуры, пробовал заняться ресторанным бизнесом, а затем решил вернуться в Петербург.