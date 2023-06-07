Звезда «Доярки из Хацапетовки» Кирилл Жандаров: мог стать юристом, но покорил сцену и кинематограф

Звезда сериалов «Доярки из Хацапетовки» и «Нити судьбы» Кирилл Жандаров снялся во множестве различных проектов. А недавно примерил роль режиссера и сценариста. Чем сейчас занят актер и с кем счастлив в личной жизни, мы рассказываем далее.
Мог стать юристом
Кирилл Валерьевич Жандаров родился 29 марта 1983 года в городе Ломоносове Ленинградской области в семье инженеров. Его родители работали на часовом заводе «Ракета» в Петергофе и уже воспитывали сына Антона, когда появился Кирилл.
Маленький Кирилл Жандаров (второй слева). Фото: соцсети
Мама и папа хотели, чтобы Кирилл стал юристом, но мальчик с раннего детства увлекался литературой, сценой и начал даже играть в КВН. Ему нравилось быть на виду, купаться во внимании и аплодисментах. Поэтому когда пришло время выбирать учебное заведение, взгляды на будущее у сына и его родителей разошлись.
Кирилл Жандаров в молодости (справа) с мамой и братом. Фото: соцсети
В 2000 году Жандаров смог поступить в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства с первого раза, в мастерскую Сергея Паршина, и тогда мама его поддержала и перебралась в Петербург вместе с ним.
Первые шаги к большой сцене Жандаров делал на учебных подмостках театра «На Моховой». Он выступал в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Правда – хорошо, а счастье лучше».
Театральная карьера
В 2004 году Жандаров окончил вуз и перебрался в Москву и случайно попал в труппу театра Романа Виктюка. Здесь он отработал неполный год, успев сыграть Иешуа в пьесе «Мастер и Маргарита», танцора в «Нездешнем саде» и другие роли.
После ухода из труппы Жандаров некоторое время играл в высокооплачиваемой антрепризе, а затем устроился в Театр на Таганке. Здесь он мало зарабатывал, поэтому начал подрабатывать в Центре драматургии и режиссуры, пробовал заняться ресторанным бизнесом, а затем решил вернуться в Петербург.
Кирилл Жандаров в театре с Олегом Басилашвили. Фото: соцсети
В родном и любимом городе на Неве Жандарову улыбнулась удача – его утвердили на роль в спектакле «Блажь!» в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, а позже – в спектаклях «Ночь перед Рождеством» и «Школа налогоплательщиков».
На сцене ему посчастливилось выступать с легендами советского кино Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих в пьесе «Дядюшкин сон». Причем, ради этого Жандаров отказался от проекта с Антонио Бандерасом о Пабло Пикассо.
Кинокарьера
В 2003 году Жандаров впервые снялся в кино. Типаж начинающего актера подошел под требования режиссеров сериала «Три цвета любви», и Кириллу досталась одна из главных ролей в сюжете о любовном четырехугольнике.
Кирилл Жандаров в сериале "Три цвета любви". Кадр из сериала
Снова на экране Жандаров появился в следующий раз в 2005 году. Это сериал «Мальчишник», а следом за ним – криминальный многосерийный фильм «Вызов».
Ждать своего звездного часа Жандарову долго не пришлось – уже в 2007 году на экраны вышла мелодрама «Доярка из Хацапетовки» режиссера Анны Гресь, которая принесла ему ошеломительную популярность.
Кирилл исполнил главную мужскую роль, но поначалу чуть было не отказался от работы в проекте – смущала большая продолжительность съемок. В сериале ему довелось и блеснуть вокалом – он блестяще исполнил романс «Не отпускай».
Кирилл Жандаров в сериале "Доярка из Хацапетовки". Кадр из сериала
В том же году Гресь сняла Жандарова в еще одном своем проекте – детективе «Надежда как свидетельство жизни». А после выхода на экраны сериала «И все-таки я люблю…» слава актера удвоилась, хотя исполнил он неглавную роль.
Кирилл Жандаров в сериале "Елена и Кактус". Кадр из сериала
После успеха у Жандарова не было отбоя от предложений. Сериал за сериалом его популярность только росла. Он сыграл с Татьяной Арнтгольц в мелодраме «Кактус и Елена» (2007), с Еленой Яковлевой и Александром Гордоном – в «Ночных посетителях» (2008), с Сергеем Безруковым и Натальей Бондарчук – в исторической драме «Одна любовь души моей» (2008), с Гошей Куценко и Жераром Депардье – в комедии «Все могут короли» (2008).
В 2008 году на экраны вышел второй сезон популярной мелодрамы «Доярка из Хацапетовки», Жандаров вновь вернулся к роли Димы Булычева. После этого с участием Кирилла вышло подряд несколько сериалов: «Деревенский романс», «Завтра начинается вчера», «Робинзон», «1942», «Счастливчик Пашка», «Подсадной», «Достоевский», «Дыши со мной», «Еще не вечер», «Формат А4».
Персонажи Жандарова часто оказывались негодяями, но актер не против таких характеров – ему они кажутся нескучными, в отличие от положительных героев.
Кирилл Жандаров в сериале "Что делает твоя жена?". Кадр из сериала
Следующий год оказался столь же богат на предложения. Популярным стал сериал «Нити судьбы», мелодрама «Ивановы», «Чужая жизнь». Появился Жандаров и в полнометражной картине – детективе «Что делает твоя жена?», в котором Кириллу досталась главная роль следователя.
Кирилл Жандаров в сериале "Нити судьбы". Фото: соцсети
2018 год оказался богат на детективы, их у Жандарова получилось несколько: «Обман», «Женщина в зеркале», «Забытое преступление», «Женская версия. Дедушкина внучка», «Купель дьявола», аналогичные проекты были в карьере актера и дальше – ему стало нравиться играть загадочного персонажа или самому разгадывать головоломки.
Кирилл Жандаров в сериале "Женская версия". Кадр из сериала
В 2020 году начались съемки мини-сериала про маньяка Андрея Чикатило с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Жандарову удалось воплотить на экране следователя Виктора Косачева, премьера состоялась в 2021 году. Второй сезон вышел уже через год, а сам проект вызвал неоднозначную реакцию общественности.
В 2022 году с участием Жандарова вышло сразу несколько проектов, включая сериалы «Жизнь по вызову», «Бег улиток».
Кирилл Жандаров в сериале "Бег улиток". Кадр из сериала
Фильмография Жандарова продолжает пополняться самыми разноплановыми сюжетами, а своих персонажей в сериалах актер ценит за то, что их можно дополнять самому, да и времени на их раскрытие отдается больше, чем в полнометражных картинах.
Другие проекты
На заре своей кинокарьеры Жандаров снялся в рекламе жевательной резинки и на гонорар от ролика смог купить себе мобильный телефон.
В 2018 году Жандаров попробовал себя в роли режиссера, продюсера и сценариста, представив короткометражку Arretedetesouvenir («Перестать помнить»). Снимал на камеру, собирался разместить в Сети, но передумал и отправил на фестиваль в Канны. Работа в шорт-лист не попала, но незамеченной не осталась.
Личная жизнь
Кем занято сердце Жандарова, поклонников интересовало всегда. Первой женой звезды стала дочь актера Андрея Толубеева Надежда, познакомились они в театре, а через два дня актер уже сделал новой возлюбленной предложение, которое она приняла.
Надежда Толубеева. Фото: Global Look Press
В 2009 году пара сыграла пышную свадьбу, но брак продлился недолго – в 2012 году Кирилл и Надежда разошлись, сославшись на занятость и угасшие чувства.
Вторая жена – актриса Мария Валешная, которая была лучшей подругой первой супруги Жандарова. Чувства вспыхнули на съемках сериала «Дорогая в пустоту», и они уже не смогли расстаться, и в 2013 году на свет появился наследник Валерий. Оформить отношения официально пара решила тихонько, расписавшись в 2014 году.
Кирилл Жандаров с женой Марией Валешной и сыном Валерием. Фото: соцсети
Помимо семьи, свободное время Жандаров посвящает физическому самосовершенствованию. Он регулярно посещает спортзал и при росте 180 см вес держит вес 80 кг.
Карьера сегодня
Жандаров остается невероятно востребованным в профессии. С 2021 года он занят в сериале про хирурга Сергея Иванова «Доктор Иванов», о котором снято уже четыре сезона. В 2023 году на экраны вышли пятая и шестая части, весной состоялась премьера комедии «И снова здравствуйте», сериала «Загляни ему в голову», а также кипит работа над проектом «Ничья земля».