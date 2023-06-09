«В туалетах мраморные раковины»: Данко опроверг слова Лисовца о беспределе в российских поездах

Модный стилист Владислав Лисовец выразил негодование после своей поездки из Крыма в Москву на поезде. Он возмутился тому факту, что нецензурная лексика звучит в вагонах вместо приветствия, а на остановках продается отвратительное пюре с котлетами, которое не станет есть приличная собака.

При этом он отметил, что самой приятной фразой, сказанной в его адрес, была: «О! Иностранец».

Певец Данко сейчас живет в Крыму и, соответственно, тоже путешествует поездом. Правда, у него иная картина мира, увиденная из окна своего купе.