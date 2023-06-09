«В туалетах мраморные раковины»: Данко опроверг слова Лисовца о беспределе в российских поездах

Модный стилист Владислав Лисовец выразил негодование после своей поездки из Крыма в Москву на поезде. Он возмутился тому факту, что нецензурная лексика звучит в вагонах вместо приветствия, а на остановках продается отвратительное пюре с котлетами, которое не станет есть приличная собака.
При этом он отметил, что самой приятной фразой, сказанной в его адрес, была: «О! Иностранец».
Певец Данко сейчас живет в Крыму и, соответственно, тоже путешествует поездом. Правда, у него иная картина мира, увиденная из окна своего купе.
«Я как раз сейчас еду на двухэтажном новом поезде. Живу в Крыму и практически три раза в месяц, если не больше, езжу на поезде, - поделился в разговоре с Teleprogramma.pro артист. - Кругом одни потребители, проблемы, везде долбят по ушам. А такая поездка для меня - это супер-вариант, возможность побыть одному, почитать книгу, посмотреть сериалы.
Я вот ездил в поезде по направлению Керчь – Москва. И это было просто потрясающе: в обычном туалете – мраморные раковины, есть душ, все открывается и закрывается. Все кругом чистенько, проводники приветливые!»
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Влад Лисовец. Фото: Global Look Press
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