Участие в скандальной телестройке и вереница романов: биография модели Эрики Кишевой

Биография Эрики

Эпатажную и скандальную Эрику Кишеву россияне знают по участию в шоу «Дом-2». Девушка стала популярной благодаря огненному характеру и неоднозначным заявлениям.

Детские и подростковые годы Кишевой

Эрика Кишева родилась 27 ноября 1981 года в Нальчике в простой семье. Ее отец был дальнобойщиком, а мать работала в магазине.

Известно, что в 2003 году девушка отправилась в Москву. В столице ее встретила подруга по имени Анзорина. Она помогла устроиться Эрике устроиться в ночной клуб. В течение нескольких лет девушка работала там танцовщицей.