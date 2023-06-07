Участие в скандальной телестройке и вереница романов: биография модели Эрики Кишевой

Биография Эрики
Эпатажную и скандальную Эрику Кишеву россияне знают по участию в шоу «Дом-2». Девушка стала популярной благодаря огненному характеру и неоднозначным заявлениям.
Детские и подростковые годы Кишевой
Эрика Кишева родилась 27 ноября 1981 года в Нальчике в простой семье. Ее отец был дальнобойщиком, а мать работала в магазине.
Известно, что в 2003 году девушка отправилась в Москву. В столице ее встретила подруга по имени Анзорина. Она помогла устроиться Эрике устроиться в ночной клуб. В течение нескольких лет девушка работала там танцовщицей.
Эрика успела побывать как брюнеткой, так и блондинкой. Фото: соцсети
Участие в скандальной телестройке и первые ухажеры
На проект «Дом-2» Эрика попала практически случайно, за компанию с подругой. После прослушивания девушка не сразу согласилась. Только спустя полгода она приняла приглашение. Но свое пребывание на телестройке Эрика решила использовать для того, чтобы стать популярной.
Приход Эрики на проект стал ярким событием в размеренной жизни шоу. Молодые люди с интересом смотрели в сторону новенькой и даже делали комплименты диве.
Блондинка Эрика любит шокировать и радовать поклонников. Фото: соцсети
Первые серьезные отношения в рамках реалити у Эрики сложились с Александром Гобозовым. Влюбленные заселились в отдельный домик. Однако вскоре пара распалась. Спустя короткое время Кишева снова стала жительницей вип-домика. На этот раз сердцем эпатажной участницы завладел Вова Хурс, новенький участник телешоу.
Казалось, Кишева отлично устроилась на проекте и покинет его нескоро. Но вдруг Эрика и Вова заявили о намерении уйти с телешоу и вернуться в настоящую жизнь. Но после ухода с реалити пара распалась.
В 2010 году Кишева вернулась на телеэкраны. Но ее целью стала вовсе не любовь. Девушка хотела помочь Венцеславу Венгржановскому поменять стиль. Кишевой это удалось. Парень действительно похорошел, сменив прическу и одежду. Спустя некоторое время участница телестройки покинула проект навсегда.
Эрика Кишева и Александр Гобозов. Фото: соцсети
Личная жизнь Эрики
Причиной ухода Кишевой из «Дома-2» стала личная жизнь. Дело в том, что девушка влюбилась в Алексея Авдеева. Весть о свадьбе Эрики и ее нового избранника взволновала поклонников. Ситуация осложнялась тем, что незадолго до этого молодой человек был осужден на три года колонии за мошенничество.
Но Эрику это не смутило. Она планировала дождаться своего мужчину. Но и эти отношения не принесли долгожданного счастья — пара вскоре рассталась.
О нынешних мужчинах Эрики ничего не известно.
Эпатажная дива Эрика Кишева. Фото: соцсети
Эрика Кишева сейчас
Сейчас Эрика работает стилистом. Девушка неоднократно заявляла, что не прочь изменить свой имидж и постоянно экспериментирует с прическами и цветом волос. В социальных сетях она даже устраивает небольшие голосования среди подписчиков насчет своего имиджа.
Девушка продолжает совершенствовать внешность. Периодически она подправляет губы, делает блефаропластику и маммопластику. В 2022 году она прибегла к булхорну (укорочению верхней губы) и выровняла брови.
Эрика Кишева и Алексей Авдеев. Фото: соцсети
Интересные факты
— В молодости Эрика работала хореографом.
— За всю жизнь Кишева предпринимала три попытки изменения груди.