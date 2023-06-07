От успешного рыжеволосого манекенщика до городского фрика: биография стилиста Данилы Полякова

Биография модели

Российский манекенщик, талантливый стилист, покоривший Запад. Все это о харизматичном и рыжеволосом Даниле Полякове. В начале 2000-х его имя гремело во всех СМИ, в том числе иностранных. Однако сейчас его мало кто отличит от городского фрика. Бывшая звезда не стесняется просить милостыню в центральном районе Москвы, называя себя при этом бездомным.

Биография будущей звезды

Данила Поляков родился 31 января 1983 года в Москве. Парень рос в многодетной и творческой семье. Как известно, его отец был художником, а мать работала педагогом в детском саду. Данила был младшим ребенком. С самых ранних лет он тяготел к творчеству.

В детстве мальчик обожал привлекать к себе внимание и любил странные и эпатажные наряды. В таком виде он приходил в школу, вызывая недоумение одноклассников и учителей. В детстве Даня хотел стать кондитером, поскольку обожал сладкое.