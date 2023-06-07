От успешного рыжеволосого манекенщика до городского фрика: биография стилиста Данилы Полякова

Биография модели
Российский манекенщик, талантливый стилист, покоривший Запад. Все это о харизматичном и рыжеволосом Даниле Полякове. В начале 2000-х его имя гремело во всех СМИ, в том числе иностранных. Однако сейчас его мало кто отличит от городского фрика. Бывшая звезда не стесняется просить милостыню в центральном районе Москвы, называя себя при этом бездомным.
Биография будущей звезды
Данила Поляков родился 31 января 1983 года в Москве. Парень рос в многодетной и творческой семье. Как известно, его отец был художником, а мать работала педагогом в детском саду. Данила был младшим ребенком. С самых ранних лет он тяготел к творчеству.
В детстве мальчик обожал привлекать к себе внимание и любил странные и эпатажные наряды. В таком виде он приходил в школу, вызывая недоумение одноклассников и учителей. В детстве Даня хотел стать кондитером, поскольку обожал сладкое.
Поляков в начале своей модельной карьеры. Фото: Spletnik.ru
А вот учиться Данила не любил. Только естествознание было парню по душе. Он увлекался спортом, хотя это не особо сказалось на его фигуре. Парень плавал в бассейне, ходил на фехтование и танцы.
В 15 лет юноша стал танцевать в клубах go-go. Уже в 16-летнем возрасте он привлек внимание нового коллектива Demo, где стал танцором. В группе парень сильно сблизился с солисткой Марией Железняк, которая была подругой его сестры. Именно тогда он и задумался о карьере модели.
Его нестандартная и даже немного странная внешность способствовала подобной профессии. С группой Demo парень выступал до 1999 года, после чего родители все-таки запретили участвовать в гастролях
После школы молодой человек мечтал поступить на специальность ландшафтного дизайнера. Но учеба было дорогой, поэтому парень выбрал профессию журналиста. Чтобы не попасть в армию, Даниле пришлось поступить в Университет Натальи Нестеровой на специальность «реклама».
Яркий образ молодого человека моментально привлекал внимание окружающих. Фото: соцсети
Мода, творчество о знакомство с богемой
Во время одного из выступлений певицы Валерии рыжеволосого парня заметила дизайнер Светлана Ватанина. Данила выделялся высоким ростом (189 см) при низком весе и необычной внешностью. Девушка пригласила молодого человека на показ своей коллекции на конкурсе Smirnoff, где его заметила стилистка Галина Смирнская и предложила сняться для популярного в то время журнала «Птюч».
Вскоре у Данилы появилась возможность воплотить свою заветную мечту в жизнь. Стилист модного дома Prada пригласил парня на съемку для журнала GQ.
Фотосессия вызвала эффект бомбы. Ее обсуждали, ее осуждали, ее хвалили. В один миг огненно-рыжие волосы в сочетании с тонкими аристократичными чертами лица стали популярными в мире моды. Однако нашлись и те, кто не оценил Полякова, считая его появление в моде ошибкой.
Новые достижения в модельной карьере
В 2006 году состоялась очередная фотосессия для итальянского журнала Vogue. Именно этот журнал подарил Даниле еще большее количество поклонников и приглашений на трендовые показы всего мира.
Поляков стал востребованной моделью не только в мужских показах, но и в женских, где ему удалось занять особое место. Его желали видеть на своих подиумах бренды Prada, Yohji Yamamoto, Jean Paul Gaultier, Junya Watanabe.
После волны успеха юноша вернуться в Россию и продолжать карьеру здесь. Скандальный парень основал собственный бренд «100% ванили», который посвятил так называемому «кризису 25 лет». Он выпустил коллекцию одежды.
В 2010 году стилист появился сразу в двух показах коллекций российских дизайнеров: Вячеслава Зайцева и Маши Цигаль. У последней он выступил в качестве стилиста. Благодаря ему коллекция обзавелась яркими фотоснимками и концептуальным видеороликом.
Данила Поляков и Маша Цигаль. Фото: Spletnik.ru
В 2011 году манекенщик получил должность креативного директора марки Pure Joy Fashion. Однако сам Данила считал эту работу временной, поскольку должность требует постоянного присутствия в офисе.
В том же году молодой человек попробовал себя в качестве члена жюри в реалити-шоу про моду «Топ модель по-русски». Из 14 участниц звезде модельного бизнеса предстояло выбрать одну победительницу. Поляков примерное в то же время стал гостем выпуска юмористического шоу Comedy Club, где поучаствовал в номере «Песенка про лесть».
Громкие скандалы
Поляков с завидной частотой эпатировал публику своим поведением и откровенными заявлениями. Он надевал женские наряды, в которых ходил по улицам города, вызывая у прохожих как восхищение, так и отвращение и даже усмешку.
Мужчина постоянно провоцировал скандалы и был участником курьезных ситуаций. Однажды, находясь на выступлении Ксении Собчак, Данила стал кричать телеведущей, как он ее любит. После того как ему сделали замечание, парень, недолго думая, помочился на пол, чем шокировал присутствующих.
А в 2015 году стилист вновь шокировал публику, начав танцевать на фестивале электронной музыки Fruitvibrations. В какой-то момент он спустил штаны и обнажил перед публикой пятую точку. Впрочем, его выходка осталась безнаказанной, только обеспечив журналистам ряд фотографий и материал для статей.
Рыжеволосый манекенщик позирует в одежде из коллекции Славы Зайцева. Фото: соцсети
Загадочная личная жизнь манекенщика
О личной жизни Данила предпочитает молчать. Известно, что одно время он жил с девушкой по имени Марина в собственной квартире в Москве.
Так, в 2016 году Данила заявил, что лишился дома, часто ночует под открытым небом и питается лапшой быстрого приготовления. Поклонники модели предполагали, что это часть имиджа фрика. Но прохожие и сейчас встречают манекенщика, который просит милостыню на Арбате в Москве.
Поляков неоднократно заявлял, что семейная жизнь, жена и дети никогда не были для него приоритетом. Он до сих пор не чувствует себя готовым к ответственности за близких.
Марину называли женой и музой Данилы Полякова. Фото: 24smi.ru
Эпатажная звезда сейчас
С 2018 года Поляков все реже становился героем светской хроники. Сейчас его лишь изредка упоминают журналисты в репортажах, касающихся современных тенденций моды.
Некоторое время назад манекенщик стал гостем программы Андрея Малахова «Русские парни-модели: как зарабатывать миллионы?». Также Поляков снялся в артхаусной картине Макса Тимофеева «По прозвищу Дьявол». О дальнейших творческих планах манекенщика неизвестно.