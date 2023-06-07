Яркая участница скандального реалити и заботливая мама: что известно о теледиве Ольге Гажиенко

Биография теледивы

Ольга Гажиенко стала известна российскому зрителю после прихода в скандальный телепроект «Дом-2». Яркой, харизматичной и уверенной в себе девушке удалось найти любовь в рамках реалити-шоу. Ольга также успела найти свою армию поклонников, которые не перестают следить за новостями в жизни знаменитости.

Детство будущей звезды

Ольга Гажиенко (в девичестве Агибалова) родилась 25 ноября 1986 года в городе Павловском Посаде. У красотки есть младшие брат и сестра. Оля с самого детства отличалась настойчивым характером и целеустремленностью, поэтому в детстве ее отдали в секцию художественной гимнастики.

К слову, наставницей Агибаловой была знаменитая Ирина Винер, которая тренировала российских чемпионов, в частности Алину Кабаеву. Девочка достигла многого в спорте, но так и не решилась дальше развиваться как спортсменка.