Яркая участница скандального реалити и заботливая мама: что известно о теледиве Ольге Гажиенко

Биография теледивы
Ольга Гажиенко стала известна российскому зрителю после прихода в скандальный телепроект «Дом-2». Яркой, харизматичной и уверенной в себе девушке удалось найти любовь в рамках реалити-шоу. Ольга также успела найти свою армию поклонников, которые не перестают следить за новостями в жизни знаменитости.
Детство будущей звезды
Ольга Гажиенко (в девичестве Агибалова) родилась 25 ноября 1986 года в городе Павловском Посаде. У красотки есть младшие брат и сестра. Оля с самого детства отличалась настойчивым характером и целеустремленностью, поэтому в детстве ее отдали в секцию художественной гимнастики.
К слову, наставницей Агибаловой была знаменитая Ирина Винер, которая тренировала российских чемпионов, в частности Алину Кабаеву. Девочка достигла многого в спорте, но так и не решилась дальше развиваться как спортсменка.
Маленькая Оля Агибалова. Фото: соцсети
Участие в проекте «Дом-2» и скандальные отношения
Ольга трижды становилась участницей телешоу «Дом-2». Первые ее отношения закончились расставанием. Избранником девушки оказался Андрей Черкасов. Отношения пары вышли на серьезный уровень, и дело дошло до знакомства с родителями. Но на вечере знакомств Черкасов влюбился в ее младшую сестру — Маргариту Марсо.
К слову, сестры из-за этого не поругались. Наоборот, Ольга помогала Рите советами и старалась наладить их отношения с экс-парнем. Однако пара в итоге рассталась, а спустя некоторое время Рита вступила в отношения с другим участником телепроекта. Ее семейная идиллия тоже сложилась не сразу.
Брак, от которого остался сын Митя, распался. Сейчас Маргарита Агибалова замужем за Павлом Марсо и воспитывает двоих детей — Митю и Беллу.
После расставания с Черкасовым и его ухода к сестре Ольга решила уйти с проекта. Но вскоре снова вернулась на реалити уже в образе блондинки. Она пришла целенаправленно к Глебу Клубничке. Но и в этот раз любовь закончилась, не успев начаться.
Гажиенко пыталась найти личное счастье с несколькими участниками проекта. Как известно, одним из ее поклонников оказался Андрей Кадетов. Вскоре молодой человек трагически погиб, находясь в Санкт-Петербурге: парня убили, нанеся несколько ножевых ранений.
Ольга и Илья Гажиенко. Фото: соцсети
Счастье вновь постучалось в дверь Ольги. В это же время в «Дом-2» пришел Илья Гажиенко. Молодой человек родом из Краснодара. Сначала он планировал построить отношения с Евгенией Феофилактовой. Однако последняя уже была с другим мужчиной, а пару Илья разбивать совсем не хотел.
Спустя некоторое время Гажиенко завоевал сердце Агибаловой. Сначала пара очень много ссорилась из-за взрывного характера девушки. Ольга проявляла себя очень вспыльчиво. Сохранить отношения удалось только благодаря степенному и размеренному характеру Ильи.
Личная жизнь Гажиенко
Вокруг личной жизни Ильи и Ольги всегда ходили слухи. Однако в сентябре 2011 года они сыграли свадьбу. Фото свадьбы были опубликованы в соцсетях. Пышное торжество прошло в европейском стиле. А новобрачная светилась от счастья.
В апреле 2013 года у Ольги и Ильи родился сын Кирилл. Позднее в интервью молодая мать призналась, что имя первенцу выбрал отец.
Ольга Гажиенко с семьей. Фото: соцсети
После рождения мальчика супруги решили не возвращаться в проект «Дом-2». Они хотели жить и воспитывать малыша вне камер. Некоторое время семья жила в загородном доме Ирины Агибаловой вместе с ней и отцом. Но вскоре молодые купили квартиру в Москве и с большим энтузиазмом начали делать ремонт.
Ребята также решили рассказывать в соцсетях, как продвигается их ремонт. Также появлялись видео с отдыха, походов в зоопарк и даже бьюти-обзоры от Ольги.
В 2018 году появились слухи, что дива вновь беременна. Подписчики наперебой твердили, что Гажиенко в последнее время предпочитает свободные наряды. Спустя некоторое время стало известно, что малыш, названный Львом, появился на свет в июле в Московском областном перинатальном центре.
Теледива сейчас
В феврале 2022 года Гажиенко вместе с наследниками, сестрой и ее детьми отправилась на отдых в Дубай. Она ответила на многочисленные вопросы подписчиков, почему ее старший сын пропускает занятия в школе. По словам девушки, половина поездки пришлась на каникулы мальчика, а пропущенная вторая неделя не помешает наверстать упущенное.
Ольга Гажиенко и Надежда Ермакова на проекте «Дом-2» . Фото: соцсети
Интересные факты
— Поклонники, высоко оценивают внешние данные экс-участницы стройки любви (рост — 170 см, вес до 60 кг). В какой-то момент они пророчили диве модельную карьеру, но Гажиенко предпочла семью.
— В качестве хобби Ольга называет фотографию.