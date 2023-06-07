Девушка-бунтарка с огромным сердцем: жизнь и кинокарьера актрисы Дарьи Плахтий

Биография артистки
Актриса Дарья Плахтий — личность творческая. В свои студенческие годы стала известна украинскому зрителю. Позже артистка засветилась и на российских телеэкранах, снявшись в главных ролях нескольких многосерийных проектов.
Детские и подростковые годы Дарьи
Дарья Плахтий родилась 7 ноября 1992 года в Павлодаре, на востоке Украины. Благодаря отцу, театральному актеру Виктору Плахтию, малышка рано увлеклась сценой и много времени проводила на работе родственника.
Юная Даша посещала актерскую студию и художественную школу, где занималась рисованием. Плахтий как-то в интервью признавалась, что подумывала стать художником, но после девятого класса поступила в колледж на секретаря-референта.
Тем не менее, девушка отучилась на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Будучи студенткой она сыграла несколько крупных ролей в театре. Например, в постановке «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира, спектаклях «Бесы» и «Преступление и наказание» по произведениям Федора Достоевского.
Молодая и дерзкая Даша. Фото: соцсети
Старт кинокарьеры и дебютные роли
Карьера в кино у Плахтий началась в 2013 году. Речь идет об эпизодической роли в сериале «Женский доктор — 2». В картине рассказывается о буднях провинциального роддома. В том же году Дарья снялась в криминальной драме «Ловушка» о жизни мафии.
Годом позже фильмография Плахтий пополнилась главной ролью в российской многосерийной мелодраме «Племяшка». Дарья сыграла дизайнера одежды Татьяну Шалимову. Коллегами по проекту стали Михаил Пшеничный, Евгений Пронин.
После этого дива появилась в небольшом эпизоде военной драмы «Битва за Севастополь». В этой картине главные роли сыграли Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Также красотка засветилась во втором сезоне популярного многосерийного детектива «Нюхач».
Дарья Плахтий в сериале «Племяшка». Фото: кадр из сериала «Племяшка»
В 2016 году биография актрисы пополнилась двумя небольшими ролями в мелодраматических сериалах «Подкидыши» и «На линии жизни». А 2017 год выдался для Дарьи богатым на главные роли. Девушка сыграла в комедийной мелодраме «Курица» о взаимоотношениях музыкантов и социальной драме «Стремглав» о жизни молодого поколения.
В 2019 году диве досталась главная роль Кати Юдиной в детективном сериале «Часы с кукушкой» о непростой судьбе девушки, потерявшей мать.
В ковидный 2020 год актриса снялась в короткометражном фильме «Гудбай, Головин» и во второстепенной роли в многосерийном детективе «Карпатский рейнджер», а также отработала в двух крупных проектах. В мелодраме «Любовь матери» и в сериале о жизни семьи Козак «Сага».
Зрители всегда подмечают выразительную внешность Дарьи Плахтий. Фото: соцсети
Личная жизнь и романы
С будущим избранником Виталием девушка познакомилась на старших курсах университета. Ребята учились в одном вузе, но узнали друг друга благодаря общим друзьям. Позже молодые люди вместе работали в заведении, устраивали там концерты, мастер-классы, творческие вечера.
Постепенно работа и дружба ребят переросли в романтические отношения. В их союзе родилась дочь Соломия. Вместе семья много путешествует, устраивает профессиональные фотосессии и занимается развитием музыкального бара «Дом».
Дарья обожает делиться в соцсетях рабочими моментами и выкладывает кадры из личной жизни с мужем, дочерью и друзьями. Публикует артистка и снимки из путешествий, на которых видна фигура в купальнике, а также не стесняется откровенных кадров.
Даша Плахтий с мужем и дочерью. Фото: соцсети
Дарья Плахтий сейчас
Артистка продолжает строить карьеру в кино. В 2021 году на экраны вышли сразу четыре проекта с участием Даши. В мистическом детективе «Теория зла» Дарья изобразила эпизодический персонаж, а в четырехсерийной мелодраме «Уроки жизни и вождения» получила небольшую второстепенную роль.
Кроме того, актриса задействована в главной роли в исторической драме «Довбуш» о предводителе повстанцев в Карпатах XVIII века. Также Плахтий принимает участие в продолжении сериала «Племяшка».
Интересные факты
— Дарья — левша, но в старших классах школы тренировала и правую руку, пытаясь писать и рисовать.
— В возрасте 15 лет Плахтий слыла бунтаркой и даже побрилась налысо, поэтому в первом паспорте красовалось фото девушки с коротким ежиком на голове.