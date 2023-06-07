Девушка-бунтарка с огромным сердцем: жизнь и кинокарьера актрисы Дарьи Плахтий

Биография артистки

Актриса Дарья Плахтий — личность творческая. В свои студенческие годы стала известна украинскому зрителю. Позже артистка засветилась и на российских телеэкранах, снявшись в главных ролях нескольких многосерийных проектов.

Детские и подростковые годы Дарьи

Дарья Плахтий родилась 7 ноября 1992 года в Павлодаре, на востоке Украины. Благодаря отцу, театральному актеру Виктору Плахтию, малышка рано увлеклась сценой и много времени проводила на работе родственника.

Юная Даша посещала актерскую студию и художественную школу, где занималась рисованием. Плахтий как-то в интервью признавалась, что подумывала стать художником, но после девятого класса поступила в колледж на секретаря-референта.

Тем не менее, девушка отучилась на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Будучи студенткой она сыграла несколько крупных ролей в театре. Например, в постановке «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира, спектаклях «Бесы» и «Преступление и наказание» по произведениям Федора Достоевского.