«Может, Влад в плацкарте ехал?»: Пригожин набросился на раскритиковавшего российские поезда Лисовца

Звезда в шоке! Известный стилист Владислав Лисовец в своих соцсетях пожаловался на путешествие в поезде. А свою поездку из Крыма в Москву он назвал «маргинальное кино».

По его словам, поезд стал средством передвижения определенных слоев общества, в устах которых нецензурная лексика звучит как приветствие. Также Владислава неприятно поразили «отвратительные котлеты с пюре», которые можно купить на горячее на остановках. Мол, такую еду он не даст даже своей собаке.

Действительно ли так страшны российские поезда, как их малюют? Об этом Teleprogramma.pro спросила известного продюсера Иосифа Пригожина. И у него вызвали недоумение слова Владислава Лисовца.