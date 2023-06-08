«Может, Влад в плацкарте ехал?»: Пригожин набросился на раскритиковавшего российские поезда Лисовца

Звезда в шоке! Известный стилист Владислав Лисовец в своих соцсетях пожаловался на путешествие в поезде. А свою поездку из Крыма в Москву он назвал «маргинальное кино».
По его словам, поезд стал средством передвижения определенных слоев общества, в устах которых нецензурная лексика звучит как приветствие. Также Владислава неприятно поразили «отвратительные котлеты с пюре», которые можно купить на горячее на остановках. Мол, такую еду он не даст даже своей собаке.
Действительно ли так страшны российские поезда, как их малюют? Об этом Teleprogramma.pro спросила известного продюсера Иосифа Пригожина. И у него вызвали недоумение слова Владислава Лисовца.
«Может, Влад в плацкарте ехал? Где у него огурцы и картошка? Я не могу дать оценку тому, что говорит Влад Лисовец, - отметил Иосиф Пригожин. - Во время нашего путешествия все было нормально.
В последнее время мы ездили на сапсане в Питер, в Нижний Новгород. Там красивые места, мы смотрели в окно. Я люблю такие короткие поездки».
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Владислав Лисовец. Фото: Global Look Press
- А если сравнивать комфорт в поезде и самолете, то какой вид транспорта вам больше нравится?
- Зависит от того, куда ехать и сколько. А если сутками проводить в поезде, то это не очень комфортно. Хотя есть люди, которым такие поездки очень нравятся.
- То есть в отечественных поездах все настолько комфортно, насколько это может быть? В конце концов это же не дом.
- Так и есть.