Месть за красоту: как звезде «Приходите завтра» и другим актрисам сломали судьбы обиженные режиссеры

Настойчивые приставания и ревность режиссеров разрушили не одну женскую судьбу. Эти актрисы могли бы сняться в сотне фильмов и стать звездами, но им отомстили отвергнутые режиссеры.
Екатерина Савинова – «Приходите завтра»
Екатерина Савинова. Фото: кадр из фильма «Приходите завтра»
Первый успех пришел к юной Кате после фильма «Кубанские казаки». Но любовались румяной «казачкой» не только зрители. Во время съемок к ней начал приставать режиссер – Иван Пырьев, и в ответ получил от девушки увесистую пощечину, причем на глазах у изумленных членов съемочной группы.
Влиятельный Пырьев принялся мстить гордой актрисе. Екатерина уже была утверждена на две очередные роли – но вскоре после инцидента узнала, что ее заменили другими актрисами. Долгие годы действовал негласный запрет Пырьева – ее не снимали.
Только через 10 лет специально для Савиновой ее муж, Евгений Ташков, снял фильм «Приходите завтра». Главная героиня в исполнении Екатерины – обаятельная голосистая Фрося Бурлакова – так понравилась зрителям, что Савинова стала народной любимицей и звездой. Но счастья это актрисе не принесло: в 43 года она тяжело заболела, и, поняв, что уже не поправится, покончила с собой.
Марина Ладынина – «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух», «Трактористы»
Марина Ладынина. Фото: кадр из фильма "Кубанские казаки"
В «Кубанских казаках» Марина Ладынина исполнила главную роль – еще бы, ведь она была женой Ивана Пырьева! Они поженились еще в 1936 году, и муж всячески продвигал талантливую супругу. Фильмы с Ладыниной с удовольствием смотрел Сталин, да что там – ее обожала вся страна!
А потом Пырьев влюбился в другую – моложе и красивее. Ее звали Лионелла Скирда, она была на 37 лет моложе Пырьева. Марина сопротивлялась, не желая вот так запросто «дарить» мужа сопернице. Это стало для нее роковой ошибкой: Пырьев все равно от нее ушел, но при этом внес Ладынину в «черный список». Красивую и талантливую актрису перестали снимать, опасаясь мести режиссера. Так Иван Пырьев, подобно «Синей Бороде» из старой сказки, расправился с собственной женой.
Евгения Филонова – «Снегурочка»
Евгения Филонова. Фото: кадр из фильма "Снегурочка"
Красивая, нежная, чистая Снегурочка стала для Жени Филоновой чуть ли не единственной ролью. Она сама была, как ее героиня, чистой, нежной, очень порядочной и очень скромной. Поэтому домогательства режиссера театра имени Гоголя, в который она пришла работать, глубоко оскорбили молодую актрису. Она была замужем, и подобные предложения считала недопустимыми. Отказ Евгении, в свою очередь, удивил и возмутил режиссера, привыкшего к легким победам. Он уволил Филонову.
Спустя несколько лет ей все же удалось восстановиться в театре. Но обиженный режиссер успел везде, где только мог, распустить о Филоновой самые грязные слухи. Ее больше не снимали. В фильмографии Евгении Филоновой – всего 5 фильмов, самая яркая роль – Снегурочка. Она прожила всего 42 года – жизнь красавицы актрисы унесло онкологическое заболевание.
Наталья Кустинская – «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию»
Наталья Кустинская. Фото: кадр из фильма "Три плюс два"
Режиссер Юрий Чулюкин влюбился в блондинку Наталью Кустинскую буквально с первого взгляда. Он сделал ее звездой, сняв вместе с Натальей Фатеевой в фильме «Три плюс два». Актриса согласилась выйти за него замуж. Но потом началась странная история: Чулюкин снимал новые фильмы, но его жене в них места не находилось. Оказалось, что он был настолько ревнив, что не хотел «делить» супругу с партнерами по фильмам и даже со зрителями.
Режиссер шел даже на обман, чтобы удержать Кустинскую дома. Например, пообещал ей главную роль в своем фильме «Девчата», Наталья ждала приглашения на съемки, а потом с удивлением узнала, что картина уже полным ходом снимается, и что роль Тоси исполняет Надежда Румянцева. Мало того – другие режиссеры, зная о нелегком нраве Чулюкина, опасались приглашать жену ревнивца в свои фильмы.
Так молодая, красивая и талантливая Кустинская осталась без работы. Поняв, кто виноват в провале ее карьеры, она подала на развод – но было уже поздно: в кино пришли новые актрисы, ей пришлось довольствоваться второстепенными ролями.
Наталья Варлей – «Кавказская пленница», «Вий»
Наталья Варлей. Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Актриса рассказала в своих мемуарах о неприличных намеках, которые ей делал Леонид Гайдай. По словам Натальи Варлей, режиссер настойчиво пытался ухаживать за ней на съемках «Кавказской пленницы», но девушка попросту выпроводила его из своего гостиничного номера. Как считает Варлей, именно этот эпизод стал причиной того, что Гайдай пригласил озвучивать Нину другую актрису – Надежду Румянцеву, что очень обидело Наталью.
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Вдова режиссера, Нина Гребешкова, впрочем, отрицает описанное Натальей Варлей. По ее мнению, неопытность Варлей мешала ей качественно озвучить свою героиню, и только поэтому Нина заговорила голосом Румянцевой. Как было на самом деле – мы, вероятно, не узнаем уже никогда. Снималась Наталья Варлей не так уж мало, но самыми яркими ее работами в кино так и остались Нина в «Кавказской пленнице» и Панночка в фильме «Вий».