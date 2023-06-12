Месть за красоту: как звезде «Приходите завтра» и другим актрисам сломали судьбы обиженные режиссеры

Первый успех пришел к юной Кате после фильма «Кубанские казаки». Но любовались румяной «казачкой» не только зрители. Во время съемок к ней начал приставать режиссер – Иван Пырьев, и в ответ получил от девушки увесистую пощечину, причем на глазах у изумленных членов съемочной группы.

Влиятельный Пырьев принялся мстить гордой актрисе. Екатерина уже была утверждена на две очередные роли – но вскоре после инцидента узнала, что ее заменили другими актрисами. Долгие годы действовал негласный запрет Пырьева – ее не снимали.

Только через 10 лет специально для Савиновой ее муж, Евгений Ташков, снял фильм «Приходите завтра». Главная героиня в исполнении Екатерины – обаятельная голосистая Фрося Бурлакова – так понравилась зрителям, что Савинова стала народной любимицей и звездой. Но счастья это актрисе не принесло: в 43 года она тяжело заболела, и, поняв, что уже не поправится, покончила с собой.

Марина Ладынина – «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух», «Трактористы»

