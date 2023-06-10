Как выглядят подросшие дочери Александра Абдулова, Олега Табакова, Дмитрия Хворостовского и других артистов, ушедших из жизни

Но артистов уже нет с нами - и довольно долго (Абдулова так вообще 15 лет). За это время их дети подросли. В обзоре «Телепрограммы» - звездные дочери, которые еще недавно были совсем крохами, а теперь - статные юные красавицы.
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Мария Табакова (17 лет)
Мария Табакова. Фото: соцсети
Дочери театрального патриарха Олега Табакова и артистки Марины Зудиной было 12, когда папа ушел из жизни. Она хорошо его помнит и любит, но выросла все же маминой копией. Девушка не стесняется появляться на светских мероприятиях, ей нравится внимание журналистов.
Олег Табаков. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
К примеру, на премьере фильма Романа Прыгунова «Беспринципные в деревне» Маша была в компании брата Павла и выглядела настоящей светской львицей. А в конце мая в рамках театрального фестиваля «Черешневый лес» вместе со звездными родственниками высадила деревья в Петровском парке.
- Главное для меня сейчас - окончить школу и поступить в университет: я выбираю между дизайном и менеджментом в фешен-сфере, - говорит Табакова. - Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы и, если кто-то предложит, соглашусь без раздумий. Но учиться этому… У меня есть страх не оправдать ожидания. Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы.
Женя Абдулова (16 лет)
Женя Абдулова. Фото: соцсети
Дочь блестящего русского актера Александра Абдулова от юриста Юлии Мешиной родилась, когда ему было 54 года. Через 9 месяцев после рождения девочки ее папы не стало (он ушел в результате продолжительной болезни).
Александр Абдулов. Фото: Global Look Press
Женя взяла лучшее от одного из самых обаятельных и привлекательных артистов «Ленкома» и страны - выросла такой же импозантной, красивой и «породистой».
Пути в актрисы ей, видимо, не избежать. Девочка исполнила одну из ролей в клипе певицы Насти Годуновой «Мамины глаза». А в 2017 году на экраны вышел фильм Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», в котором Женя сыграла дочь главных героев.
Сейчас она учится в театральной школе-студии «Детикино» и перешла в 11-й класс. Поговаривают, что дочь Александра Гавриловича мечтает стать режиссером, как и папа, - в конце жизни артист снял экранизацию «Бременских музыкантов» и новогоднюю комедию «Лузер».
Нина Хворостовская (16 лет)
Нина Хворостовская. Фото: соцсети
Дочь всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского и швейцарской певицы Флоранс Илли тоже выросла очаровательной и талантливой, как родители. Папа скончался от рака головного мозга, когда девочке было 10. И она решила продолжать его дело.
Дмитрий Хворостовский. Фото: Global Look Press
Нина с детства занимается в музыкальной школе - поет, играет на фортепиано и скрипке. У нее папины глаза, но мамина фигура: стройная, эффектная и не испорченная лишними манипуляциями в фитнес-зале. Наследница оперного певца периодически появляется в соцсетях мамы и живет с ней в живописном уголке Швейцарии.
Вера (12 лет) и Варвара (13 лет) Доренко
Вера и Варвара Доренко с мамой. Фото: соцсети
Милые дочери главного телекиллера России Сергея Доренко появились на свет в результате брака с омичкой Юлией Силявиной, которая была моложе радиоведущего на четверть века. В День Победы 2019 года Сергей разбился на мотоцикле - сестрам было тогда 8 и 9 лет.
Сергей Доренко. Фото: Анатолий Жданов
Мама девочек подчеркивает, что характер у них разный: старшая Варя - вдумчивая и упрямая (в папу?), а вот младшая Вера - жизнерадостная и веселая. Некоторое время назад Юлия Доренко признавалась - девочки так любят папу, что до сих пор говорят о нем в настоящем времени.
Василиса Грачевская (10 лет)
Василиса Грачевская с мамой. Фото: соцсети
Дочь Василиса появилась на свет в результате отношений руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и телеведущей Анны Панасенко в 2012 году.
Вечно молодой муж был старше жены на 37 лет, но разве это имеет значение? Впрочем, в 2014 году они развелись - с публичными упреками, разборками и взаимными колкостями.
Борис Грачевский. Фото: Михаил Фролов/КП
В начале 2021 года Бориса Юрьевича не стало - он ушел, тяжело заболев ковидом. Малышке Васе было 8 лет. Девочка вобрала в себя черты лица мамы, а от папы у нее - нос и взгляд с хитрецой. Василиса учится в школе и тепло отзывается о папе, который души в ней не чаял. Упор делает на китайский язык.
- Мы решили изучать китайский в 2019 году. За этим языком будущее, - поясняла Анна Грачевская. - Теперь планируем поехать в Китай. Надо практиковаться.