Как выглядят подросшие дочери Александра Абдулова, Олега Табакова, Дмитрия Хворостовского и других артистов, ушедших из жизни

К примеру, на премьере фильма Романа Прыгунова «Беспринципные в деревне» Маша была в компании брата Павла и выглядела настоящей светской львицей. А в конце мая в рамках театрального фестиваля «Черешневый лес» вместе со звездными родственниками высадила деревья в Петровском парке.

- Главное для меня сейчас - окончить школу и поступить в университет: я выбираю между дизайном и менеджментом в фешен-сфере, - говорит Табакова. - Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы и, если кто-то предложит, соглашусь без раздумий. Но учиться этому… У меня есть страх не оправдать ожидания. Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы.

Женя Абдулова (16 лет)