В купальниках: Мария Горбань и другие вдохновляющие красавицы нашего кино, телевидения и эстрады

36-летняя Мария Горбань и ее бесконечные ноги, которые занимают большую часть кадра. Не случайно актриса играет знойных красоток - с такими ногами и фактурой других ролей ей не видать. К тому же у Маши идеальный пресс даже после двух родов:

«Понимаю, что мой ответ вызовет зависть, но скажу правду: я пресс не качаю. Мне повезло, это такая счастливая генетика, надо маме с папой сказать спасибо. Сколько бы я ни ела, пресс у меня все равно есть. Он идеальный, а я ничего для его поддержания не делаю».

И так бывает!