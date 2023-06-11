В купальниках: Мария Горбань и другие вдохновляющие красавицы нашего кино, телевидения и эстрады

Кто-то из них мечтает набрать пару килограммов, кто-то надеется сбросить лишнее. Но их ноги всегда идеальны...
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Мария Горбань. Фото: соцсети
36-летняя Мария Горбань и ее бесконечные ноги, которые занимают большую часть кадра. Не случайно актриса играет знойных красоток - с такими ногами и фактурой других ролей ей не видать. К тому же у Маши идеальный пресс даже после двух родов:
«Понимаю, что мой ответ вызовет зависть, но скажу правду: я пресс не качаю. Мне повезло, это такая счастливая генетика, надо маме с папой сказать спасибо. Сколько бы я ни ела, пресс у меня все равно есть. Он идеальный, а я ничего для его поддержания не делаю».
И так бывает!
Глюко'Zа. Фото: соцсети
36-летняя Глюко'Zа много тренируется и потом хвастается фигурой в купальнике. «Больше всего внимания я уделяю ногам - растяжке и проработке мышц, - рассказала певица. - Без тренировок мышцы сдуваются, и я выгляжу худее. Кто-то может позавидовать такой особенности, но мне больше нравится фактурное подтянутое тело».
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети
37-летняя Ляйсан Утяшева правильно питается и постоянно тренируется. Гимнастка в спорте с юных лет, поэтому были серьезные травмы ног, долгие реабилитации.
Но Ляйсан и сейчас в форме. Спортсменка и телеведущая регулярно записывает для своего блога видео тренировок для осанки и ног.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
37-летняя Ольга Бузова обещает похудеть. Хотя непонятно зачем. Кажется, с фигурой у артистки все в порядке. Ноги Оля постоянно подкачивает с помощью комплекса упражнений.
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети
40-летняя Светлана Ходченкова запросто могла бы стать топ-моделью. Вот уж у кого ноги от ушей! Актриса и в драматических сериалах снимается, и на пилоне может покрутиться - это хобби Светланы.
Екатерина Климова. Фото: соцсети
45-летняя Екатерина Климова встречает лето не только в новом купальнике, но и с татуировкой на ноге. На бедре актрисы теперь красуется дракон. Но даже красочный рисунок не отвлекает внимание от точеной фигурки Кати. Пикантная деталь - браслет на щиколотке.