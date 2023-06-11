Как знаменитостям удалось порвать с пагубными привычками

Но некоторым удалось вовремя остановиться на самом краешке пропасти. Эти люди больше совсем не выпивают! И, представьте себе, отлично себя чувствуют.
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Джиган бросил ради семьи
Джиган с женой Оксаной Самойловой. Фото: соцсети
37-летний рэпер Джиган не пьет четыре месяца - жене слово дал. Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова выставила Джигана за дверь и велела возвращаться, когда бросит пить. Джиган подумал-подумал и обратился за помощью в специализированную клинику.
«Это была основная проблема, почему мы поругались. Потому что я уже обалдел. Старшая дочь в пятом классе, средняя - во втором. Все это в их глазах выглядит убого…»
У Джигана и Оксаны четверо детей. Ради сохранения семьи рэпер превозмог себя. А ведь раньше заказывал по ящику пива в день.
Никиту Ефремова остановил пример отца и деда
Михаил и Никита Ефремовы. Фото: соцсети
35-летний Никита Ефремов в 2023 году отметил пятилетие трезвости. Раньше актер легко мог уйти в загул, как его отец Михаил Ефремов, а когда-то и его великий дед Олег Ефремов. Но в какой-то момент Никита посмотрел на себя со стороны и взялся за ум.
«Когда я осознал наличие проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще, - рассказывал Никита. - К сожалению, алкоголизм в России - большая беда, и о ней надо говорить открыто». Никита хочет помогать и другим людям: «Очень удобно думать, что зависимость - проблема конкретного человека.
А исправлять нужно культуру бытия, в которой так много дисфункциональных семей и психологически травмированных людей. Иначе все зависимости так и будут передаваться из поколения в поколение, потому что «а как еще». Я верю, что обращение к психологии, групповая терапия, 12-шаговые программы могут помочь в оздоровлении общества».
Ефремов и сейчас поддерживает себя регулярными сеансами с психотерапевтами:
«У меня есть специалисты по всем проблемам. С помощью методов психологии, например, ударов палкой по подушке, я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу».
После того как бросил пить, Никита Ефремов стал много работать: сыграл роли в отличных сериалах и фильмах «Нулевой пациент», «Здоровый человек», «Оффлайн» и других.
Дмитрию Диброву «просигналило» здоровье
Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: соцсети
63-летний телеведущий Дмитрий Дибров не пьет три года. Причина частая для мужчин его возраста - врачи запретили после микроинсульта. Дибров выписался из больницы со списком рекомендаций и назначений, после чего изменил образ жизни. Дмитрий восстановился и вернулся на работу, а его молодая жена Полина следит за своевременным приемом таблеток.
На ЗОЖе Дибров похудел более чем на 10 кг. Сам Дмитрий так рассказывал «Телепрограмме» о своем новом этапе:
«Инсульт повлиял абсолютно на все. В частности, я теперь не пью и не курю. Что бы еще на свете могло меня заставить бросить сигарету или отказаться пропустить с друзьями вечерком 50 грамм под хорошую закуску?»
Алкоголиком Дибров никогда не был и в запои не уходил, но теперь и на днях рождения и прочих застольях совсем не пьет.
Дане Борисовой помог Андрей Малахов
Дана Борисова. Фото: соцсети
46-летняя телеведущая Дана Борисова не пьет шесть лет после лечения в реабилитационной клинике в Таиланде. Лечение Борисовой организовывал ее друг, телеведущий Андрей Малахов. Завязав, Дана восстановила отношения с дочерью и полноценно занимается ее воспитанием, стала зарабатывать как эксперт по зависимостям на телешоу, ведет онлайн-проект.
Самыми сложными были первые несколько лет в завязке:
«Столько соблазнов было махнуть на все рукой и пойти по более привычному и легкому пути. Но, когда мои любимые рядом, понимаешь, ради кого все это».
Дана Борисова начала новую жизнь ради мамы, дочки и себя.
Алексея Нилова спасла жена
Алексей Нилов. Фото: Persona Stars
59-летний актер Алексей Нилов боролся с алкоголизмом больше 10 лет и не пьет уже 15. Пагубная привычка преследовала Алексея Нилова всю жизнь. Актер справился только благодаря четвертой жене Лене, которая осталась рядом, когда уже отвернулись и друзья, и коллеги.
Алексей порой врал жене, платил знакомому доктору, чтобы тот сказал Лене, что закодировал артиста… А потом все начиналось заново - якобы не берет кодировка.
Из-за алкоголизма Нилов три раза пережил клиническую смерть. Жена актера Елена вспоминает:
«Было тревожно и страшно за него. Я сидела рядом и молилась!»
Нилов внял мольбам жены и взялся за ум. После того как Алексей бросил пить, его опять стали звать сниматься в телесериалы.
Сказано
Телеведущая Елена Малышева, доктор медицинских наук:
«Алкоголь вреден в самых мизерных количествах. К сожалению, это не я говорю, а наука доказала. Если я выпиваю в компании, то бокал вина и очень редко. И то запиваю его водой».