Как знаменитостям удалось порвать с пагубными привычками

35-летний Никита Ефремов в 2023 году отметил пятилетие трезвости. Раньше актер легко мог уйти в загул, как его отец Михаил Ефремов, а когда-то и его великий дед Олег Ефремов. Но в какой-то момент Никита посмотрел на себя со стороны и взялся за ум.

«Когда я осознал наличие проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще, - рассказывал Никита. - К сожалению, алкоголизм в России - большая беда, и о ней надо говорить открыто». Никита хочет помогать и другим людям: «Очень удобно думать, что зависимость - проблема конкретного человека.

А исправлять нужно культуру бытия, в которой так много дисфункциональных семей и психологически травмированных людей. Иначе все зависимости так и будут передаваться из поколения в поколение, потому что «а как еще». Я верю, что обращение к психологии, групповая терапия, 12-шаговые программы могут помочь в оздоровлении общества».

Ефремов и сейчас поддерживает себя регулярными сеансами с психотерапевтами:

«У меня есть специалисты по всем проблемам. С помощью методов психологии, например, ударов палкой по подушке, я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу».

После того как бросил пить, Никита Ефремов стал много работать: сыграл роли в отличных сериалах и фильмах «Нулевой пациент», «Здоровый человек», «Оффлайн» и других.

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