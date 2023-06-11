Актриса с большой дороги: мошенница обобрала семью Баталова и... сдала мужа-подельника

15июня родные Алексея Баталова соберутся на Преображенском кладбище - почтить его память в шестую годовщину смерти (артиста не стало в 2017-м). Придут и знакомые семьи, чтобы сказать слова поддержки вдове и дочери народного артиста СССР, которые за последнее время пережили 55 (!) судебных заседаний.
И наконец-то обидчики наследников Баталова наказаны.
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Обман внаглую
Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет. После его смерти вдове Гитане Леонтенко и их дочери Марии Баталовой пришлось немало пережить. История их испытаний вполне тянет на сценарий криминального сериала.
Гитане Леонтенко сейчас 87. Марии - 54, она инвалид с детства. Несмотря на ДЦП (она не может ходить, у нее проблемы с речью), Маша окончила ГИТИС, пишет книги и сценарии (к примеру, к фильму «Дом на Английской набережной»). Теперь она хочет написать книгу о нынешнем циничном времени на основе личной истории.
Алексей Баталов с женой Гитаной и дочерью Марией. 2009. Фото: личный архив
Незадолго до смерти Баталов говорил: «Нужно вовремя уходить. И я не боюсь этого. Мне только Машку жалко. Что с ней без меня будет?» Маша справилась. Хотя против нее выступили люди с большим жизненным опытом - «друзья семьи», а по факту прожженные мошенники, 75-летний юрист Михаил Цивин и его жена, 74-летняя актриса Наталия Дрожжина.
Дочь актера Баталова 3,5 года назад лишилась своей 1/3 доли в 4-комнатной квартире семьи в легендарном Доме на Набережной на ул. Серафимовича, 2. Кроме того, она перестала владеть офисным помещением в этом же доме и 2-комнатной квартирой в районе Самотечной площади.
Имущество перешло Наталии Дрожжиной по договору ренты от сентября 2019 года. Взамен дочь артиста должна была пожизненно получать от Дрожжиной товары и услуги на сумму 75 тыс. руб. в месяц. Однако банковские выписки свидетельствовали о другом: все это время Мария Баталова тратила деньги на продукты и медикаменты со своего счета.
Откуда взялся договор? Со слов Дрожжиной, документы от имени дочери и нотариуса подписывала вдова Баталова. Гитана Леонтенко была возмущена: «Это поразительное вранье! Как я могу Машу сделать рабыней? И зачем?!» Дрожжина же твердила, что якобы Гитана не хотела, чтобы имуществом в будущем завладела старшая дочь Алексея Баталова Надежда (от первого брака).
Дело в том, что по завещанию Алексея Баталова Гитана опекает Марию, а после ее смерти эта роль переходит к Надежде Баталовой. Однако вдова Баталова опровергла этот домысел: с Надеждой у них прекрасные отношения. И сестры по отцу Мария и Надежда дружат.
Мария Баталова приезжала в суд на социальном такси. Фото: Мария Девахина/РИА Новости
«Я подписывала Цивину бумаги по покраске могилы, по памятнику , - рассказала Гитана Леонтенко. - Мне пододвигали документы: «вот здесь подпиши», я и подписывала. Все держалось на доверии. Теперь понимаю: я должна все читать, проверять».
Когда грянул скандал, Дрожжина обратилась в суд, чтобы расторгнуть договоры ренты, - испугалась и стала действовать на опережение. Два года назад суд Дрожжиной в иске отказал и удовлетворил встречные иски Баталовых. Суд согласился с Баталовыми, что сделки были заключены под влиянием обмана. Сделки с имуществом Марии Баталовой признали недействительными, всю недвижимость стоимостью под 100 млн руб. ей вернули. Началось расследование дела о мошенничестве.
Расплата за жадность
В активную фазу суд перешел в 2023 году. Дрожжину и Цивина обвиняли по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Цивин и Дрожжина всячески затягивали процесс: не приходили, внезапно заболевали. В итоге суд был вынужден в апреле этого года отправить Цивина в СИЗО.
Помимо схемы с мошенничеством с недвижимостью, была еще одна. Еще в 2018 году Дрожжина получила от Марии Баталовой генеральную доверенность. Документ открыл том числе допуск к банковским счетам Баталовой. Чем Дрожжина и воспользовалась: сняла со счета Марии около 16 млн руб. Кроме того, в 2018-м Маша должна была получать около 150 тыс. руб. ежемесячно от сдачи в аренду двушки и офиса, гонорары за рассказы и рецензии, пенсию по инвалидности. Однако денег на ее счету не прибывало.
Дрожжина и Цивин вину не признали - говорят, что помогали наследникам Баталова от чистого сердца. Нотариус Бублий признал вину частично.
В суде доказали версию следствия: Михаил и Наталья втерлись в доверие к Баталовым и обманным путем завладели частью их недвижимости и деньгами. По приговору суда Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили 5 лет колонии общего режима.
Наталии Дрожжиной дали 4 года условно. Со всех троих взыщут 600 тыс. руб. в пользу Марии Баталовой и столько же Гитане Леонтенко в счет компенсации морального вреда.
«Сиди в тюрьме без меня!»
Михаил Цивин подал апелляционную жалобу на приговор. Он очень переживает из-за того, что жена вдруг отвернулась от него. Юрист семьи Баталовых Татьяна Киреенко в программе «Малахов» сообщила, что Дрожжина сняла обручальное кольцо и на звонки мужа не отвечает:
«Она элегантно свалила вину на Цивина, потому что за содержание договоров отвечал он, и с нотариусом был знаком он. Вот такая любовь. Бизнес делали вместе, а сидеть он будет один».