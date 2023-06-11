Актриса с большой дороги: мошенница обобрала семью Баталова и... сдала мужа-подельника

Незадолго до смерти Баталов говорил: «Нужно вовремя уходить. И я не боюсь этого. Мне только Машку жалко. Что с ней без меня будет?» Маша справилась. Хотя против нее выступили люди с большим жизненным опытом - «друзья семьи», а по факту прожженные мошенники, 75-летний юрист Михаил Цивин и его жена, 74-летняя актриса Наталия Дрожжина.

Дочь актера Баталова 3,5 года назад лишилась своей 1/3 доли в 4-комнатной квартире семьи в легендарном Доме на Набережной на ул. Серафимовича, 2. Кроме того, она перестала владеть офисным помещением в этом же доме и 2-комнатной квартирой в районе Самотечной площади.

Имущество перешло Наталии Дрожжиной по договору ренты от сентября 2019 года. Взамен дочь артиста должна была пожизненно получать от Дрожжиной товары и услуги на сумму 75 тыс. руб. в месяц. Однако банковские выписки свидетельствовали о другом: все это время Мария Баталова тратила деньги на продукты и медикаменты со своего счета.

Откуда взялся договор? Со слов Дрожжиной, документы от имени дочери и нотариуса подписывала вдова Баталова. Гитана Леонтенко была возмущена: «Это поразительное вранье! Как я могу Машу сделать рабыней? И зачем?!» Дрожжина же твердила, что якобы Гитана не хотела, чтобы имуществом в будущем завладела старшая дочь Алексея Баталова Надежда (от первого брака).

Дело в том, что по завещанию Алексея Баталова Гитана опекает Марию, а после ее смерти эта роль переходит к Надежде Баталовой. Однако вдова Баталова опровергла этот домысел: с Надеждой у них прекрасные отношения. И сестры по отцу Мария и Надежда дружат.