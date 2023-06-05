Скандальный развод с Марией Голубкиной, рискованный бизнес, тайная дочь: главный «Секрет» Николая Фоменко

Самым бурным оказался брак Николая Фоменко с актрисой Марией Голубкиной. Поклонники еще долго обсуждали – кто кому изменял.
Скрипка, горные лыжи и бунтарская песня в школе
Николай Фоменко в детстве. Фото: соцсети
Николай Фоменко родился 30 апреля 1962 года в Ленинграде. Его отец, Владимир Иванович Фоменко, был известным физиком-метеорологом – участвовал в разработке ракет, а мама, Галина Николаевна, в молодости танцевала в балете, но из-за травмы ей пришлось сменить профессию: она стала инженером.
Николай, как и положено ребенку из интеллигентной семьи, занимался музыкой – играл на скрипке. Кроме того, он увлекался горнолыжным спортом и даже получил звание мастера спорта. Но в душе парень был бунтарем. Он чуть не остался без аттестата – спел на школьном вечере песню на английском языке, что было под строгим запретом. В итоге документ все же выдали, но для этого школу пришлось посетить отцу Николая.
Родители хотели, чтобы он продолжал свою музыкальную карьеру. Но молодой человек выбрал сцену – поступил в театральный институт. Его приняли даже не смотря на картавость: педагоги разглядели в нем будущую звезду.
Группа «Секрет»: расцвет и распад
Группа «Секрет», Николай Фоменко - вверху справа. Фото: соцсети
Когда Николаю было 19 лет, произошла его знаменательная встреча с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным. Все трое не представляли своей жизни без музыки.
Вскоре была создана группа «Секрет», а вместо ушедшего Рубина появились Алексей Мурашов и Андрей Заблудовский – получился квартет. Зрители быстро заметили и высоко оценили четверку парней, которые были очень похожи на «Битлз» - и манерой исполнения, и стилем, и музыкой.
В 1984 году вышел их первый диск – «Ты и я». Песни «Секрета» - «Привет!», «Сара Барабу», «Моя любовь на пятом этаже» - стали хитами, их постоянно крутили на дискотеках. Кроме того, парни появлялись в популярных телепередачах – «Утренняя почта», «Кружатся диски», «Музыкальный ринг»…
Николай Фоменко в молодости, на сцене. Фото: Global Look Press
Но однажды Максим Леонидов эмигрировал в Израиль. Фоменко стал фронтменом «Секрета» - он, как и прежде, писал песни для группы, играл на бас-гитаре и пел. Но долго это не продлилось. В 90-х «Секрет» распался.
Впрочем, группа еще несколько раз собиралась, чтобы дать концерты. В 2017-м они провели юбилейный тур по российским городам – к 35-летию создания «Секрета». Еще один большой концерт состоялся в ноябре 2019-го. Фоменко записывал песни с другими артистами – например, с Павлом Майковым, и принимал участие в концертах.
Театр и кино: от «Сироты казанской» до «Пищеблока»
Николай Фоменко в фильме "Сирота казанская". Фото: кадр из фильма
В 1983 году началась театральная карьера Николая Фоменко. Он играл на сценах Александринского театра, театра имени Пушкина, «Сатирикона», Театра на Литейном… А однажды молодого артиста пригласила Людмила Гурченко – он исполнил главную роль в ее мюзикле.
Сниматься в кино Фоменко начал в 80-х, но долгое время ему доставались только эпизодические роли. «Развернуться» на экране он смог в 1997-м, сыграв в фильме «Сирота казанская» одну из главных ролей.
С тех пор появилось немало фильмов и сериалов, где можно было увидеть Николая Фоменко: «Лунный папа», «Апостол», «Физрук», «Вы все меня бесите!», «На краю», «Трудности выживания»… В боевике «Драйв» он сыграл криминального авторитета, потом появились комедия «Беспринципные» и сериал «Пищеблок».
Николай Фоменко – звезда ТВ
Николай Фоменко в сериале "Беспринципные". Фото: кадр из сериала
Став знаменитостью, Фоменко начал получать приглашения на ТВ. Зрителям запомнились его авторские программы «Русские гвозди», «Империя страсти», «Перехват» на НТВ. Он прославился не только как композитор и исполнитель песен в «Секрете», но и как талантливый ведущий.
Он получил премию ТЭФИ, стал народным артистом РФ, за свои передачи трижды получал премию «Овация». Николай Фоменко, кроме того, комментировал спортивные шоу, некоторое время вел «Слабое звено», участвовал в передаче «Три аккорда» - и стал победителем 4-го сезона.
В 2021 году Фоменко принял участие в проекте «Я вижу твой голос», а в декабре зрители увидели его мюзикл «Не бойся, я с тобой», в котором прозвучали самые известные песни «Секрета».
Афоризмы и анекдоты от Фоменко на радио
Удачно сложилась и карьера Фоменко на радио – как только он появился на «Русском радио», рейтинги канала начали неуклонно расти. Его остроумные реплики, неожиданные шутки, которые звучали в перерывах между песнями, ждали поклонники: все быстро поняли, что артист обладает уникальным чувством юмора.
Вскоре были собраны целые сборники афоризмов Николая Фоменко. С 2018 года он ведет радиопрограмму «Фоменко на «Юмор FM».
Автоспорт и «Маруся»
Николай Фоменко - гонщик. Фото: соцсети Владислава Каменских
Одно из главных увлечений артиста – автоспорт. Он участвовал в гонках на выживание, стал чемпионом России, не раз был призером международных соревнований. Несколько лет подряд Фоменко был главным редактором журнала «Автопилот» - оказалось, что он еще и талантливый журналист.
Звучал его голос и в компьютерных гонках. В 2007-м Николай Фоменко создал собственную автомобильную компанию Marussia Motors («Маруся Моторс») и начал выпускать спортивные автомобили «Маруся». Однако компания смогла продать лишт 4 машины, и через несколько лет «Марусю Моторс» пришлось закрыть.
«Я много зарабатываю, это правда»
По данным СМИ, чтобы заполучить на корпоратив или другое мероприятие в качестве ведущего Николая Фоменко, заказчикам придется выложить от 12 тысяч евро. Впрочем, сам артист на вопросы о заработках отвечает с присущим ему юмором:
«Я много зарабатываю, это правда. Я не считаю себя бедным человеком. В том смысле, что быт налажен. Квартира там, машина, это правда. Но это только кажется. Я на самом деле не умею зарабатывать деньги. Потому что если я сейчас вот закончу их зарабатывать, то выяснится, что я ничего не заработал, а еще должен остался», - признался Фоменко изданию «Эксперт».
Ушел от первой жены ради танцовщицы
Николай Фоменко с дочерью Катей. Фото: соцсети
В первом браке – с Еленой Лебедевой, дочерью известных актеров Рэма Лебедева и Людмилы Красиковой, у Фоменко родилась дочь Екатерина. Она стала журналисткой, ее знают под фамилией мужа – Екатерина Гришковец. У нее две дочери – Мария и Аглая.
Дарина Одинцова с мамой. Фото: соцсети
С Еленой Лебедевой Николай расстался спустя 5 лет совместной жизни – ради танцовщицы Людмилы Гончарук. Второй брак актера и музыканта продлился 10 лет.
Считалось, что детей у них не было, однако в 2021 году выяснилось, что когда-то на свет появилась Дарина Одинцова – дочь Николая Фоменко и Людмилы Гончарук. Она стала актрисой и работает в Театре на Литейном, но с отцом не общается.
С Марией Голубкиной – романы и измены
Николай Фоменко и Мария Голубкина. Фото: соцсети
Третьей женой Николая Фоменко стала актриса Мария Голубкина – дочь Ларисы Голубкиной, звезды «Гусарской баллады». У них родились сын Иван и дочь Анастасия.
Анастасия, дочь Николая Фоменко и Марии Голубкиной. Фото: соцсети
Иван, сын Николая Фоменко и Марии Голубкиной. Фото: соцсети
Через 13 лет супруги расстались. Ни он, ни она долгое время не называли причину развода. Лишь сравнительно недавно Мария призналась в эфире программы «Судьба человека»:
«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема.
К тому же, я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился».
«Экстремальная» жена – Наталья Кутобаева
Вскоре поклонники Николая Фоменко узнали о том, что у него появилась четвертая жена – Наталья Кутобаева, руководитель пресс-службы Совета Федерации, страстно увлеченная автогонками, виндсерфингом и другими экстремальными видами спорта. В 2009 году семья пополнилась – Наталья родила сына, которого назвали Василием.
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Фоменко не любит рассказывать о своей семейной жизни, поэтому поклонникам приходится довольствоваться слухами и предположениями. Так, несколько лет назад заговорили о том, что в семье Фоменко и Кутобаевой появился еще один ребенок. То есть Николай стал отцом пятерых детей. Правда это или нет – сам актер так и не прокомментировал.
Новые фильмы и сериалы
Среди последних по времени проектов с участием Николая Фоменко – сериал «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Сериал быстро завоевал зрительскую популярность, и в 2023 году вышел второй сезон. Фоменко играет отца героини Аксеновой.
А в фильме «Беспринципные в деревне» он вновь появился в образе отставного генерала. Выглядит актер по-прежнему эффектно: при росте 176 см он весит 73 кг. Похоже, творческий кризис Фоменко не грозит – актер по-прежнему полон сил и энергии, и поклонники смогут увидеть его еще в множестве проектов.