Скандальный развод с Марией Голубкиной, рискованный бизнес, тайная дочь: главный «Секрет» Николая Фоменко

Николай Фоменко родился 30 апреля 1962 года в Ленинграде. Его отец, Владимир Иванович Фоменко, был известным физиком-метеорологом – участвовал в разработке ракет, а мама, Галина Николаевна, в молодости танцевала в балете, но из-за травмы ей пришлось сменить профессию: она стала инженером.

Николай, как и положено ребенку из интеллигентной семьи, занимался музыкой – играл на скрипке. Кроме того, он увлекался горнолыжным спортом и даже получил звание мастера спорта. Но в душе парень был бунтарем. Он чуть не остался без аттестата – спел на школьном вечере песню на английском языке, что было под строгим запретом. В итоге документ все же выдали, но для этого школу пришлось посетить отцу Николая.

Родители хотели, чтобы он продолжал свою музыкальную карьеру. Но молодой человек выбрал сцену – поступил в театральный институт. Его приняли даже не смотря на картавость: педагоги разглядели в нем будущую звезду.

Группа «Секрет»: расцвет и распад

