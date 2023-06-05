Стал звездой сериалов и тайно женился: как Сергей Жарков прославился в кино и с кем обрел личное счастье

Актер Сергей Жарков родился 11 августа 1979 года в Ленинграде. Его детство пришлось на суровые 90-е в одном из неблагополучных районов города, поэтому в 10 лет родители отвели мальчика в бокс, чтобы научить самозащите, а также прививали ему правильные интересы и увлечения.
Сергей Жарков в детстве. Фото: соцсети
Но взрослеть Сергею пришлось в суровых криминальных условиях. Как впоследствии вспоминал актер, в 15-летнем возрасте он похоронил троих одноклассников и одного товарища из двора. И уверен, что если бы не поступил в вуз, его постигла бы такая же участь.
Театральная карьера
Поступление в Международный славянский институт имени Г.Державина на театральное отделение поменяло приоритеты и позволило ему взглянуть по-другому на свою жизнь. Он учился у Ивана Москвина-Тарханова и под его чутким руководством смог раскрыть талант и обрести нужные навыки в профессии.
Сергей Жарков в молодости. Фото: соцсети
В 2001 году Жарков стал лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей художественного слова им. В.Яхонтова. В том же году он окончил институт и был принят на работу в театр «На Покровке». В нем он прослужил до 2004 года, но, так и не дождавшись желаемых ролей, уволился.
После ухода из театра Жарков стал сотрудничать с агентством Ирины Апексимовой и участвовать в антрепризах. Например, его задействовали в пьесах «Дама с камелиями», «Кармен».
Кинокарьера
Дебютной в кино для Жаркова в 2001 году стала роль байкера в детском детективном мини-сериале «Сыщик с плохим характером». В 2003 году он появился на экране в нескольких частях сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска», а также в проекте «Огнеборцы». Затем последовали ленты «Мы умрем вместе», «Адвокат», «Ключи от бездны», «Одинокое небо», Гибель Империи», «Примадонна».
Сергей Жарков в фильме «Мы умрем вместе». Кадр из фильма
Причем, все трюки, если таковые были по сюжету, Сергей выполнял сам. Его мужественная внешность, рост 174 см и вес 84 кг быстро привлекли внимание режиссеров – ему стали чаще предлагать съемки.
И в череде проектов Жаркову доставались либо роли бандитов, либо сотрудников в погонах. Примечательно, что в армии актер не служил, но военные в его исполнении всегда убедительны.
Сергей Жарков (в центре) в фильме «Валерий Харламов. Дополнительное время». Кадр из фильма
В 2007 году Жарков исполнил роль легенды советского хоккея Владимира Петрова в драме «Валерий Харламов. Дополнительное время» режиссера Юрия Стааля. Фильм получил огромный успех, участвовал в кинофестивалях спортивного кино «Красногорский» (Москва), «Атлант» (Липецк), «Золотой шлем» (Казань), а режиссера наградили премией ТЭФИ.
Сергей Жарков в фильме «Десантный батя». Кадр из фильма
Следующей большой работой стала военная драма «Десантный батя» в 2008 году. Жарков исполнил роль молодого Василия Маргелова, ставшего командующим воздушно-десантными войсками в 1954–1959 годы.
А вот в ленте «Некрасивая Любовь» (2013) Жарков предстал с неожиданной для своего амплуа стороны. Он сыграл романтика Вадика, и это после вереницы персонажей в погонах. Получилось ярко, а талант Жаркова раскрылся с неожиданной стороны.
Сергей Жарков в сериале «Некрасивая Любовь». Кадр из сериала
Прежде чем прославиться, Жарков сыграл еще в нескольких многосерийных фильмах «Простая жизнь» (2013), «Под прицелом» (2013), «Надежда» (2014), «Человек без прошлого (2015).
В 2015 году на экраны вышел сериал «Чума», где актер исполнил главную роль – оперативника Чумова по прозвищу Чума. В ленте также снялись Екатерина Климова и Александр Устюгов, и для Жаркова это был звездный час. К нему пришла настоящая популярность.
Сергей Жарков в сериале «Чума». Кадр из сериала
Сам проект поразил зрителей своей правдоподобностью и погрузил их в лихие 90-е. В бандитской саге было уничтожено 7 настоящих автомобилей, напечатаны миллионы рублей и долларов, выстрелы и взрывы звучали поразительно правдоподобно.
Жарков по-прежнему исполнял трюки сам, лишь однажды приняв помощь каскадеров – когда надо было прыгать по обледенелым питерским крышам.
Сергей Жарков и Иван Колесников на съемках сериала «Первый отдел». Фото: соцсети
Вторая волна успеха пришла к Жаркову в 2020 году, когда на НТВ вышел сериал «Первый отдел», актер исполнил роль преданного товарища и напарника следователя, которого сыграл Иван Колесников. Их экранный дуэт так полюбился аудитории, что в 2022 году вышел второй сезон сериала.
Сергей Жарков в сериале «Первый отдел». Кадр из сериала
В 2020 году зрители, затаив дыхание, смотрели первый сезон триллера «Игра на выживание», где Жарков появился в роли следователя таежного поселка. Во втором сезоне его герой уже получил больше съемочного времени и проявил свой характер с большим размахом.
Яркими работами последних лет в фильмографии Жаркова стали сериалы «Союз спасения. Время гнева» (2022), «Чайки» (2022), «Без правил», «Аутсайдер»,
Личная жизнь
О личной жизни актер предпочитает не распространяться. Поэтому вокруг него витала масса неподтвержденных – и не опровергнутых – слухов. Так, в начале карьеры ему приписывали роман с дочкой кинооператора Михаила Аграновича Марией. Но продлилась связь недолго.
Сергей Жарков с женой Элли Бикеевой. Фото: соцсети
Когда именно Жарков успел жениться, для многих по сей день загадка. Тем не менее, актер связан узами брака с женой Элли Бикеевой, и у них уже двое детей. Сынок Иван родился в 2015 году, а дочка Милалика – в 2016-м.
Сергей Жарков с детьми Иваном и Милаликой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Жарков вскоре вновь появится в сериале о буднях следователей «Первый отдел». Это будет третий сезон, съемки которого стартовали в 2022 году, и поклонники ждут его с нетерпением. Также актер задействован в сериале «ГДР», премьера которого намечена на 2023 году.