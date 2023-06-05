Стал звездой сериалов и тайно женился: как Сергей Жарков прославился в кино и с кем обрел личное счастье

В 2001 году Жарков стал лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей художественного слова им. В.Яхонтова. В том же году он окончил институт и был принят на работу в театр «На Покровке». В нем он прослужил до 2004 года, но, так и не дождавшись желаемых ролей, уволился.

После ухода из театра Жарков стал сотрудничать с агентством Ирины Апексимовой и участвовать в антрепризах. Например, его задействовали в пьесах «Дама с камелиями», «Кармен».

Кинокарьера

Дебютной в кино для Жаркова в 2001 году стала роль байкера в детском детективном мини-сериале «Сыщик с плохим характером». В 2003 году он появился на экране в нескольких частях сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска», а также в проекте «Огнеборцы». Затем последовали ленты «Мы умрем вместе», «Адвокат», «Ключи от бездны», «Одинокое небо», Гибель Империи», «Примадонна».