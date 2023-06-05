Его имя — синоним премии «Шансон года»: творческий путь автора «Рюмки водки на столе», певца Жеки

Певца Евгения Григорьева, профессионально известного как Жека, можно смело назвать крестным отцом современного русского шансона. Кроме собственной обширной программы, артист написал множество хитов для других исполнителей. Стоит только вспомнить, что культовая «Рюмка водки на столе» Григория Лепса — это тоже его произведение.

Начало карьеры

Евгений родился 14 октября 1966 года в городе Курган. Его жизнь была связана с музыкой с юных лет. Мальчик учился в музыкальной школе и освоил такой инструмент, как домра. А в 15 собрал собственную рок-группу, в которой был ударником.

Молодой артист поступил в Омский университет, но с высшим образованием у него не сложилось. Не окончив вуз, он ушел в армию, а затем решил полностью посвятить себя творчеству. Параллельно он пробовал себя в бизнесе: взялся управлять музыкальной студией и баром-рестораном, но кризис 90-х задушил начинания предпринимателя.

Зато с написанием песен у Григорьева все получалось. И в 2001 году он перебрался из Кургана в Москву, чтобы основательно заняться музыкой. Там Жека записал в студии «Кристальная музыка» свой первый альбом «Сосны-кедры». Талантливому автору помогало множество людей. Например, музыканты не взяли с него денег за работу над первой пластинкой, хотя играть приходилось ночью, когда студия не была арендована.