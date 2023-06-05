Его имя — синоним премии «Шансон года»: творческий путь автора «Рюмки водки на столе», певца Жеки

Певца Евгения Григорьева, профессионально известного как Жека, можно смело назвать крестным отцом современного русского шансона. Кроме собственной обширной программы, артист написал множество хитов для других исполнителей. Стоит только вспомнить, что культовая «Рюмка водки на столе» Григория Лепса — это тоже его произведение.
Начало карьеры
Евгений родился 14 октября 1966 года в городе Курган. Его жизнь была связана с музыкой с юных лет. Мальчик учился в музыкальной школе и освоил такой инструмент, как домра. А в 15 собрал собственную рок-группу, в которой был ударником.
Молодой артист поступил в Омский университет, но с высшим образованием у него не сложилось. Не окончив вуз, он ушел в армию, а затем решил полностью посвятить себя творчеству. Параллельно он пробовал себя в бизнесе: взялся управлять музыкальной студией и баром-рестораном, но кризис 90-х задушил начинания предпринимателя.
Зато с написанием песен у Григорьева все получалось. И в 2001 году он перебрался из Кургана в Москву, чтобы основательно заняться музыкой. Там Жека записал в студии «Кристальная музыка» свой первый альбом «Сосны-кедры». Талантливому автору помогало множество людей. Например, музыканты не взяли с него денег за работу над первой пластинкой, хотя играть приходилось ночью, когда студия не была арендована.
Жека за кулисами. Фото: Global Look Press
Некоторое время песни Евгения не хотели брать ни в сборники, ни в радиоэфир. Карьера пошла в гору только когда артист познакомился с менеджерами компании «Зодиак» и продюсером Олегом Шедовым-Турановым. Дебют Жеки на большой сцене состоялся в декабре 2001 года — на концерте памяти шансонье Сергея Наговицына.
Душевный артист
Постепенно песни Григорьева стали проникать на радио, а сам он начал выходить на сцену на сборных мероприятиях. Его следующие альбомы «Крапива» и «Синеглазые озера» получили больше внимания публики, чем первая пластинка. Евгения начали отмечать премиями, такими как «Шансон года» и «Звезда Дорожного радио».
Параллельно деятельный артист зашел в сферу кино. Его композиции стали саундтреками сериалов «Зайцев+1», «Монтана», «Дальнобойщики», «Дневники доктора Зайцевой», фильма «8 первых свиданий».
Жека на премии «Шансон года». Фото: Global Look Press
С 2010 года Жека начал гастролировать со своим музыкальным коллективом по городам. Его выступления отличают теплая душевная атмосфера и диалоги со зрителями. А сам он может похвастаться выдающей творческой плодовитостью: за двадцать лет певец выпустил 11 альбомов, 8 сборников и более 30 клипов.
Григорьев и сам пополняет свою дискографию, и другим артистам помогает, например, Ярославу Сумишевскому и Кате Лазаревой. Талант принес Евгению не только слушателей, но телевизионную популярность — он становился участником передач «Привет, Андрей!», «Пока все дома» и бессчетного числа телеконцертов.
В 2023 году, несмотря на сложную политическую обстановку, певец снова поехал в тур по городам России.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Личная жизнь
Артист счастлив во втором браке. С первой женой Ларисой Борисовой у Евгения не сложилось, но потом в его жизни появилась настоящая любовь в лице Елизаветы Крапивиной. Они прожили вместе 12 лет и обзавелись детьми, прежде чем узаконили отношения в 2021 году.
В соцсетях Жека предпочитает рассказывать о своем творчестве и предстоящих концертах, а не о семье. Хотя и показывает близких на фото. Его старший сын Глеб (от первого брака) уже взрослый. Парень пошел по стопам отца и вступил в рок-группу. Младшие дети — Всеволод и Мария — пока еще учатся в школе.
Жека с женой и дочерью в 2016 году. Фото: Global Look Press
Интересные факты
В копилке у Жеки не меньше дюжины премий «Шансон года».
В YouTube-канале певца 128 тысяч подписчиков.
В 2021 году Григорьев опубликовал там авторскую версию хита «Рюмка водки на столе» — с куплетом, который не вошел в версию Григория Лепса.