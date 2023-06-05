Отважный герой в сериалах и примерный семьянин в жизни: творческий путь актера Ильи Алексеева

После школы он поступил в Нижегородский педагогический университет, чтобы по окончанию вуза стать тренером. Но на четвертом курсе молодой человек понял, что надо все-таки попытаться исполнить детскую мечту. Не доучившись год, он уехал из родного города покорять Москву. И, как оказалось позже, не зря.

В 2004 году Алексеев поступил в Школы-студию МХАТ, в мастерскую Алексея Гуськова и Михаила Лобанова. Он успешно прошел обучение, участвуя в постановках учебного театра. Но, когда получил диплом, решил сосредоточиться на кино.

Хотя периодически артист играет в театральных антрепризах, в числе его работ на сцене «Ох уж эти мальчики», «Жениться нельзя расстаться», «Если любит — простит!» и другие спектакли.