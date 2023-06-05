Отважный герой в сериалах и примерный семьянин в жизни: творческий путь актера Ильи Алексеева

Российского актера Илью Алексеева без какой-либо натяжки можно назвать звездой сериалов. Опытный артист может воплотить на экране различные образы: и бизнесмена, и врача, и военного. Но главная фишка исполнителя — мужественные герои, бьющиеся за справедливость.
Исполненная мечта
Илья родился 27 сентября 1980 года в Нижнем Новгороде в рабочей семье, не связанной с миром театра и кино. Но мальчик с детства мечтал стать актером. И, по его воспоминаниям, на этом пути ему здорово помог спорт — развил в юноше упорство и умение преодолевать трудности. Алексеев занимался боксом и карате, даже получил черный пояс.
Илья Алексеев в детстве. Фото: соцсети
После школы он поступил в Нижегородский педагогический университет, чтобы по окончанию вуза стать тренером. Но на четвертом курсе молодой человек понял, что надо все-таки попытаться исполнить детскую мечту. Не доучившись год, он уехал из родного города покорять Москву. И, как оказалось позже, не зря.
В 2004 году Алексеев поступил в Школы-студию МХАТ, в мастерскую Алексея Гуськова и Михаила Лобанова. Он успешно прошел обучение, участвуя в постановках учебного театра. Но, когда получил диплом, решил сосредоточиться на кино.
Хотя периодически артист играет в театральных антрепризах, в числе его работ на сцене «Ох уж эти мальчики», «Жениться нельзя расстаться», «Если любит — простит!» и другие спектакли.
Илья Алексеев с флаером спектакля с его участием. Фото: соцсети
Актеру иногда приписывают родство с коллегой по цеху Артемом Алексеевым, но они не братья. У Ильи есть только сестра, которая старше его на 8 лет.
Звезда сериалов
Еще будучи студентом, Илья дебютировал на экране в сериале «Дорогая Маша Березина» 2004 года — сыграл одного из персонажей в молодости. В следующем году он засветился в одном кадре вместе с Арменом Джигарханяном в сериале «Нечаянная радость». Затем была мелодрама «Оля + Коля», где актеру досталась уже главная роль.
С тех пор Алекссев практически всегда был в центре сюжета картин, в которых снимался. Он запомнился зрителям по сериалам «УГРО. Простые парни», «Цвет пламени», «Береговая охрана», «Мирт обыкновенный», «Пенелопа», «Плюс Любовь», «Молодежка», «Чистосердечное признание» и многих других.
Илья Алексеев в сериале «Береговая охрана» 2012 года. Фото: kino-teatr.ru
Также снялся в боевике «Служу Отечеству!», киноальманахе «Москва, я люблю тебя!», мистическом триллере «Темный мир», документальной картине «Наш космос» (сыграл космонавта Германа Титова), криминальном фильме «С любовью из ада», мелодраме «Нинкина любовь» и исторической драме «А зори здесь тихие...»
Спортивное телосложение сыграло на руку актеру. Он органично смотрится в военной форме, может запросто исполнить роль следователя, футболиста, стража порядка. Алексееву достаются, в основном, положительные герои, но сам артист признается, что злодеев играть увлекательнее — их характеры ярче, и зрителям они больше запоминаются.
В 2022 году с его участием вышли проекты «Военная полиция», «Девушка на миллион», «Случайные встречи», «Нечаянная любовь». В 2023-м его продолжают приглашать в сериалы каналов НТВ и Dомашний.
Илья Алексеев в фильме «А зори здесь тихие...» Фото: кадр из фильма 2015 года
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Личная жизнь
Хоть на экране Илья каждый год обзаводится новой партнершей, а то и двумя, в реальной жизни он примерный семьянин. Супруга актера не связана с шоу-бизнесом, и сам Алексеев старается оградить семью от камер. Он мало рассказывает о своем личном счастье и не водит близких по светским мероприятиям.
Впрочем, из социальных сетей поклонники знают, что у артиста двое сыновей — Владислав и Вячеслав. В свободное от работы время Илья отправляется в путешествия с женой и детьми или занимается спортом.
Илья Алексеев с детьми. Фото: соцсети
Интересные факты
Профессиональный спорт закрыт для актера из-за травмы плеча и спины, но регулярные тренировки Илья не пропускает, благодаря чему находится в прекрасной физической форме.
Трюки и боевые сцены Алексеев старается отрабатывать на съемках самостоятельно, без помощи каскадеров. Сломанное плечо как раз является результатом его неудачного падения во время работы перед камерой.
В 2016-го вышел клип Димы Билана «Не молчи», в котором актер снялся вместе с Лилей Брик. Также в ролике засветилась супермодель Наталья Водянова. Эта работа, кстати, была признана лучшим музыкальным видео года по версии премии «Муз-ТВ».