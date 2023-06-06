«На Кавказ не езди — тебя убьют!»: почему Владимир Этуш не снялся в продолжении «Кавказской пленницы»

Благодаря своей яркой внешности Владимир Этуш много раз играл восточных персонажей. Ему это даже несколько поднадоело.
Как раз тогда Леонид Гайдай и предложил ему сыграть товарища Саахова в комедии «Кавказская пленница».
«Неужели у вас нет для столь омерзительной роли какой-нибудь другой кандидатуры?» — негодующе поинтересовался актер.
Но, подумав, Этуш все же согласился. Но с самого начала все шло не так: трюки казались режиссеру скучными. «Владимир Абрамович, не смешно!» — то и дело с упреком повторял Гайдай. И Этуш старался, придумал на площадке множество удачных фраз, которые потом вошли в фильм: «Белий, совсем гарячий», «Шляпу сними»…
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
А вот выходить из комнаты Нины с гвоздикой на ухе Этуш наотрез отказывался: это казалось ему глупым. Тогда Гайдай пошел на хитрость: предложил сделать несколько дублей, а в фильм вставил тот самый, с мокрым цветком на ухе актера. Владимир Абрамович не стал обижаться: понял, что этот дубль и в самом деле получился самым смешным.
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
Позднее актер вспоминал:
«Когда я сыграл полковника Калоева в «Председателе», один мой знакомый сказал: «Знаешь что, ты на Кавказ не езди — тебя убьют!»… А когда я сыграл Саахова, тот же знакомый сказал: «Теперь тебе и на Кавказ не надо ехать — они тебя в Москве убьют!»
Дело в том, что обе роли были отрицательными и, по мнению знакомых актера, должны были вызвать в представителях кавказских народов гнев и желание мстить: горячая кровь!
Интересно, что народы Кавказа до сих пор спорят, кем Саахов был по национальности: армяне уверены, что грузином, грузины — что азербайджанцем, азербайджанцы думают, что он был армянином. Но при этом Владимира Этуша в любом уголке Кавказа всегда принимали как желанного гостя и без щедрых подарков и застолий не отпускали.
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
«Пленница» стала настолько любимой в народе, что Гайдай решил снять продолжение. Был написан сценарий, в которой троица Никулин — Вицин — Моргунов (Трус, Балбес и Бывалый), а с ними и Саахов, и его шофер оказываются в исправительном лагере — за все свои противоправные дела.
Саахов и за решеткой сумел неплохо устроиться: участвовал в самодеятельных постановках и исполнял на сцене женские роли. После приключений в лагере, выйдя, наконец, на волю, Саахов обнаруживает, что вместо него главой района стала… Нина!
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Могла бы получиться не менее яркая, чем «Пленница», комедия. Но руководство восприняло сценарий негативно: в то время нельзя было показывать места заключения в юмористическом ключе.
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
Народный артист СССР Владимир Этуш прожил 96 лет. Он прошел войну, снялся в десятках фильмов — «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «31 июня»... Но его главной ролью, его визитной карточкой так и остался товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» — нечистоплотный чиновник, влюбившийся в прелестную Нину, студентку, комсомолку и просто красавицу.