«На Кавказ не езди — тебя убьют!»: почему Владимир Этуш не снялся в продолжении «Кавказской пленницы»

Благодаря своей яркой внешности Владимир Этуш много раз играл восточных персонажей. Ему это даже несколько поднадоело.

Как раз тогда Леонид Гайдай и предложил ему сыграть товарища Саахова в комедии «Кавказская пленница».

«Неужели у вас нет для столь омерзительной роли какой-нибудь другой кандидатуры?» — негодующе поинтересовался актер.

Но, подумав, Этуш все же согласился. Но с самого начала все шло не так: трюки казались режиссеру скучными. «Владимир Абрамович, не смешно!» — то и дело с упреком повторял Гайдай. И Этуш старался, придумал на площадке множество удачных фраз, которые потом вошли в фильм: «Белий, совсем гарячий», «Шляпу сними»…