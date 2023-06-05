Страсть к посещению заброшенных объектов привела за решетку: чем известен блогер Андрей МШ

Видеоблогер Андрей МШ сделал себе имя, проникая на территории таинственных промышленных объектов и снимая там захватывающие ролики. Но однажды опасное увлечение вышло молодому человеку боком: его арестовали, обвинили в распространении государственной тайны и приговорили к пяти годам колонии.

Начало карьеры и блог

Миловидный сталкер российского YouTube родился 5 октября 1984 года в Ленинграде. О своей биографии он не особо распространялся, представлялся в Сети то как Андрей МШ, то Андрей Пыж, то Андрей Няшный (намекая на внешность).

В школе парень увлекался техникой и компьютерами, не забывал и о спорте: велосипед, лыжи, плавание и сноуборд. Но главной его страстью были вылазки в заброшенные здания. Благо, что в 90-е таких по стране оказалось много.

После школы Андрей поступил на электромеханический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения, который окончил в 2008 году. Получив профессию, он устроился работать монтером электрооборудования. Однако со временем юношеское увлечение исследовать промышленные зоны взяло верх.