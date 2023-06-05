Страсть к посещению заброшенных объектов привела за решетку: чем известен блогер Андрей МШ

Видеоблогер Андрей МШ сделал себе имя, проникая на территории таинственных промышленных объектов и снимая там захватывающие ролики. Но однажды опасное увлечение вышло молодому человеку боком: его арестовали, обвинили в распространении государственной тайны и приговорили к пяти годам колонии.
Начало карьеры и блог
Миловидный сталкер российского YouTube родился 5 октября 1984 года в Ленинграде. О своей биографии он не особо распространялся, представлялся в Сети то как Андрей МШ, то Андрей Пыж, то Андрей Няшный (намекая на внешность).
В школе парень увлекался техникой и компьютерами, не забывал и о спорте: велосипед, лыжи, плавание и сноуборд. Но главной его страстью были вылазки в заброшенные здания. Благо, что в 90-е таких по стране оказалось много.
После школы Андрей поступил на электромеханический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения, который окончил в 2008 году. Получив профессию, он устроился работать монтером электрооборудования. Однако со временем юношеское увлечение исследовать промышленные зоны взяло верх.
Свои страницы в соцсетях Андрей наполняет вот такими атмосферными снимками. Фото: соцсети
Свои вылазки МШ часто устраивал с приятелем Андреем Нифедовым, который сумел раскрутиться на YouTube. Товарищ убедил парня, что тот может создать собственный видеоблог с занимательным контентом. Так в 2012 году появился канал Urbanturizm. Нифедов на первых парах помогал другу, рекомендуя его своим подписчикам.
Но начинающий блогер действительно смог зацепить аудиторию. Кроме обычных заброшек, подземелий и старых заводов, он пробрался с камерой в чернобыльскую зону отчуждения, базу хранения ядерного оружия «Гомель-30», Горьковскую атомную котельную, пустующие туннели киевского метро и немецкий бункер времен Второй мировой войны в Гамбурге.
Свои видеоэкскурсии МШ подкреплял содержательными историческими справками и собственным анализом. К 2020 году его сталкерский канал набрал более 700 тысяч подписчиков. Но урбанистические путешествия блогера прервало уголовное дело.
Андрей в одиночку посещал чернобыльскую зону отчуждения. Фото: соцсети
Арест и приговор
5 августа 2020 года Андрей перестал выходить на связь со своими подписчиками. Позже они узнали, что блогер арестован и находится в знаменитом СИЗО «Лефортово». Предоставленный государством адвокат арестанта сообщил, что Пыж обвиняется по статье 283 УК РФ – за незаконное получение доступа к государственной тайне.
Речь шла о снятых им роликах исследования московское метро и других режимных объектов. Причем до этого блогер не раз оказывался в шаге от ареста за проникновения на охраняемые государством территории.
Старый товарищ сталкера Андрей Нифедов вместе со своей женой открыли сбор средств для помощи арестованному и занялись поисками платного адвоката. А поклонники МШ начали собирать ему передачки в СИЗО.
29 октября 2021 года стало известно, что Андрей Пыж был приговорен к пяти годам колонии. Суд поддержал позицию прокуратуры, согласно которой видеоблогер незаконно получал сведения, являющиеся гостайной, в отношении режимных объектов в российской столице и ее окрестностях, а затем передавал их за границу.
Андрей на шпиле сталинской высотки в Киеве. Фото: соцсети
Здесь стоит добавить, что еще в 2017 году молодой человек сообщил подписчикам, что переезжает из Петербурга в Киев. Якобы там теплее и тоже много заброшенных промышленных объектов вокруг.
Свою вину МШ не признал, но все равно отправился отбывать наказание в места не столь отдаленные.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Личная жизнь
Жениться до заключения Андрей не успел, однако поклонники знают, что звезда YouTube встречался с девушкой, которую не показывал в соцсетях. Оказавшись за решеткой, блогер выпросил у надзирателей бумагу и ручку и принялся писать возлюбленной письмо. Также в СИЗО он продолжал вести личный дневник.