Юная музыкальная звездочка из Беларуси: творческий путь певицы Анастасии Кравченко

Биография молодой звезды

В октябре 2021 года на телеканале «Беларусь-1» вышел премьерный выпуск шоу талантов «Х-Фактор». Предкастинги проекта начались еще в конце 2019 года, но из-за пандемии их пришлось отложить на два года.

Из огромного количества желающих попробовать свои силы были допущены только 300 человек. И только сотне счастливчиков удалось попасть в тренировочный лагерь. Среди них оказалась и талантливая студентка Анастасия Кравченко.

Детство юной исполнительницы

Будущая звезда «Х-Фактора» родилась 9 мая 2004 года в селе Сеница, вскоре преобразованном в первый агрогородок Минской области. С самых ранних лет малышка грезила о сцене, поэтому увлеченно занималась вокалом и современными танцами.

Девушка также любила спорт, но профессиональное плавание пришлось оставить из-за проблем с легкими.

Певица не прочь поделиться с подписчиками самым сокровенным, поэтому периодически публикует на личной странице в соцсетях неизвестные факты биографии. К примеру, когда ей было четыре года, ее дедушка, большой поклонник кроссвордов, пытался научить ее разгадывать судоку, мотивируя денежным или сладким вознаграждением:

«Уже с детства мне давали понять, что мозги — важная штука и что благодаря им можно заработать», — отмечала девушка.

Настя унаследовала любовь к искусству от матери, окончившей школу с музыкальным уклоном с серебряной медалью. И еще будучи ученицей учебного учреждения, Анастасия начала штурмовать вокальные конкурсы и без боязни появляться на публике.