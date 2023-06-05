Юная музыкальная звездочка из Беларуси: творческий путь певицы Анастасии Кравченко

Биография молодой звезды
В октябре 2021 года на телеканале «Беларусь-1» вышел премьерный выпуск шоу талантов «Х-Фактор». Предкастинги проекта начались еще в конце 2019 года, но из-за пандемии их пришлось отложить на два года.
Из огромного количества желающих попробовать свои силы были допущены только 300 человек. И только сотне счастливчиков удалось попасть в тренировочный лагерь. Среди них оказалась и талантливая студентка Анастасия Кравченко.
Детство юной исполнительницы
Будущая звезда «Х-Фактора» родилась 9 мая 2004 года в селе Сеница, вскоре преобразованном в первый агрогородок Минской области. С самых ранних лет малышка грезила о сцене, поэтому увлеченно занималась вокалом и современными танцами.
Девушка также любила спорт, но профессиональное плавание пришлось оставить из-за проблем с легкими.
Певица не прочь поделиться с подписчиками самым сокровенным, поэтому периодически публикует на личной странице в соцсетях неизвестные факты биографии. К примеру, когда ей было четыре года, ее дедушка, большой поклонник кроссвордов, пытался научить ее разгадывать судоку, мотивируя денежным или сладким вознаграждением:
«Уже с детства мне давали понять, что мозги — важная штука и что благодаря им можно заработать», — отмечала девушка.
Настя унаследовала любовь к искусству от матери, окончившей школу с музыкальным уклоном с серебряной медалью. И еще будучи ученицей учебного учреждения, Анастасия начала штурмовать вокальные конкурсы и без боязни появляться на публике.
Настя в самом начале своего творческого пути. Фото: соцсети
В 2018 году подопечная Александры Кирсановой и Константина Драпезо благодаря композиции Never Enough из мюзикла «Величайший шоумен» стала лауреатом III степени конкурса EuroStar. Состязание проходило на Мальте. Помимо главной награды в качестве специального приза Настя получила приглашения на иные международные фестивали.
В феврале 2019 года Кравченко с тезкой Анастасией Сырых заняла первое и второе место на районном смотре туристской и патриотической песни. В апреле того же года исполнительница победила на Film Song, а в октябре заявила о себе на европейском Golden Sparkles в Болгарии и боролась за звание «Мистер и Мисс Осень».
Участие в нашумевшем шоу «Х-Фактор»
С помощью соцсетей девушка узнала, что в Беларуси готовится к запуску музыкальный «Х-Фактор». Сначала Настя отнеслась к этому сообщению без особого энтузиазма.
Однако старшеклассница послушалась маму и поехала в Барановичи на предкастинг в апреле 2021 года (через месяц школьница заглянула и в Минск), где вышла на сцену второй и исполнила а капелла «Реченьку», чем и покорила жюри.
Первый эфир с участием уже студентки филологического факультета Белорусского государственного университета вышел 30 октября. Перед выходом на сцену в традиционном профайле девушка призналась, что является поющей телеведущей, и добавила, что совсем не гонится за популярностью.
Блистательная Настя Кравченко. Фото: соцсети
Песня When We're High из репертуара певицы LP и яркий образ (Анастасия предпочитает эффектно одеваться и менять цветные парики) покорили Ольгу Бузову, Серегу и Руслана Алехно. Однако выступление звездочки не впечатлили Сергея Соседова. Он хоть и отметил профессионализм артистки, но назвал пение законсервированным и заученным.
«Я очень боялась попасть к Сергею Соседову, но понимала, что распределение неминуемо. В тренировочном же лагере я была в команде Сереги и все этапы проходила именно с ним», — признавалась звезда после.
Позже девушка еще не раз впечатляла публику и жюри, с легкостью меняя имидж и не боясь браться за самые сложные композиции. В итоге с помощью «Богомолицы», «Коляды», Dance Monkey, History Repeating, Dernière Danse ей удалось пробиться в тройку суперфиналистов.
Личная жизнь девушки
Девушка практически не рассказывает о личной жизни в социальных сетях, но регулярно публикует там фотографии в необычных образах и делится размышлениями на всевозможные темы.
Певица обожает брючные костюмы, красный цвет и мечтает о собаке, любимыми исполнителями называет Леди Гагу, Рианну и Сэма Смита и до сих пор помнит первую песню, с которой вышла на большую сцену, — «Пропала собака».
Синеволосая певица продолжает заниматься вокалом и покорять публику. Фото: соцсети
Настя Кравченко сейчас
Интерес к участнице шоу росло с каждым днем, и журналисты спешили наперегонки взять у Насти интервью. Суперфиналистка «Х-Фактора Беларусь» охотно беседовала с ними по душам, рассказывая, что происходит за кулисами проекта.
В одном из последних разговоров девушка призналась, что сейчас ей непросто совмещать съемки и учебу в университете, но она надеется на лояльность педагогов.
Интересные факты
— С четырех лет Настя занималась пением с матерью, а на следующий год начала посещать вокальную студию. Она также окончила музыкальную школу по классу эстрадного вокала.
— 5 ноября 2020 года у певицы, выступавшей под псевдонимом ANASTASIICA, вышел дебютный трек «Осколки».
— В жизни исполнительницы, умеющей играть на дудке, был непродолжительный период, когда она заикалась, а в школе ученица подвергалась буллингу из-за полноватой фигуры.