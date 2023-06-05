Андеграундная исполнительница, смеющаяся над привычками молодежи: биография певицы Гречки

Биография певицы

Певица Гречка стала популярной благодаря своей харизме, необычным текстам песен и интернету. Ей не пришлось долгие годы искать продюсера или участвовать в музыкальных конкурсах.

Ранние годы будущей звезды

Гречка (настоящее имя Анастасия Иванова) родилась 1 марта 2000 года в городе Кингисеппе (Ленинградская область). По ее признанию, в детстве она посмотрела фильм «Camp Rock: Музыкальные каникулы» и захотела стать звездой сцены.

С тех пор Деми Ловато и братья Кевин, Джо и Ник Джонасы стали ее любимыми исполнителями. Тогда родители купили дочке гитару, с которой она уже никогда не расставалась.

Первыми слушателями певицы стали случайные прохожие. Настя выходила с гитарой на улицу и исполняла композиции понравившихся артистов. По признанию Гречки, в тот период ее кумиром стала группа «Валентин Стрыкало». К слову, уличные выступления принесли артистке неплохие доходы. Иногда ей удавалось заработать тысячу рублей, что было приличной суммой для школьницы.

После окончания школы начинающая певица перебралась в Санкт-Петербург, где поступила в Колледж водных ресурсов. Однако спустя некоторое время девушка покинула учебное заведение.