Андеграундная исполнительница, смеющаяся над привычками молодежи: биография певицы Гречки

Биография певицы
Певица Гречка стала популярной благодаря своей харизме, необычным текстам песен и интернету. Ей не пришлось долгие годы искать продюсера или участвовать в музыкальных конкурсах.
Ранние годы будущей звезды
Гречка (настоящее имя Анастасия Иванова) родилась 1 марта 2000 года в городе Кингисеппе (Ленинградская область). По ее признанию, в детстве она посмотрела фильм «Camp Rock: Музыкальные каникулы» и захотела стать звездой сцены.
С тех пор Деми Ловато и братья Кевин, Джо и Ник Джонасы стали ее любимыми исполнителями. Тогда родители купили дочке гитару, с которой она уже никогда не расставалась.
Первыми слушателями певицы стали случайные прохожие. Настя выходила с гитарой на улицу и исполняла композиции понравившихся артистов. По признанию Гречки, в тот период ее кумиром стала группа «Валентин Стрыкало». К слову, уличные выступления принесли артистке неплохие доходы. Иногда ей удавалось заработать тысячу рублей, что было приличной суммой для школьницы.
После окончания школы начинающая певица перебралась в Санкт-Петербург, где поступила в Колледж водных ресурсов. Однако спустя некоторое время девушка покинула учебное заведение.
Юная певица (в центре) на школьном выпускном. Фото: соцсети
Музыка и первые песни Гречки
В северной столице и началась профессиональная биография Гречки. На харизматичную девушку обратил внимание Александр Ионов, основатель клуба «Ионотека». Продюсер помог певице записать дебютный альбом. Диск получил название «Звезды только ночью». Также мужчина организовал несколько первых концертов.
Альбом, едва попав в интернет, стал популярным, а фото и песни исполнительницы молниеносно распространялись по музыкальным пабликам. Слушатели делились записями. Популярность артистки только росла. Как позднее признался Ионов, на серьезный успех он не рассчитывал, просто хотел помочь талантливой артистке с записью песен.
К своему совершеннолетию Гречка уже зарабатывала концертами довольно серьезные суммы. А лучшим признанием популярности певицы стало приглашение в комедийное шоу «Вечерний Ургант». Там девушка исполнила трек «Люби меня, люби». После эфира о певице заговорила без преувеличения вся страна.
Исполнительница не боится быть чудаковатой. Фото: соцсети
Гастроли, концерты и новые альбомы
Гречка рассказывала, что она выступает в жанре пост-бард. Но также признавалась, что мечтает исполнять поп-композиции. В текстах популярных треков Гречки («Гранжстайл») часто упоминались алкоголь и запрещенные вещества. Некоторые посчитали, что звезда сама ведет неправильный образ жизни. Однако исполнительница подчеркивала, что ее цель — высмеять дурные пристрастия молодежи.
В начале 2018 года Гречка впервые дала концерт в Москве. Кроме того, этот год порадовал поклонников певицы появлением еще одного мини-альбома.
Летом этого же года певицу можно было увидеть на фестивалях «Боль» и «Стереолето». А уже в августе дива выступила на «Нашествии».
Несмотря на плодотворную совместную работу, певица и продюсер решили прекратить сотрудничество. Вскоре после этого вышел альбом «Мы будто персонажи», куда вошло восемь песен, посвященных дружбе и любви.
Певица любит петь о проблемах молодежи. Фото: соцсети
Новой работой в репертуаре артистки стал диск с архивными записями «Сборник малолетки». В начале 2020 года состоялся релиз пластинки «Из доброго в злое».
А в 2021 году состоялась презентация нового альбома исполнительницы «Не за что». Об этом артистка рассказала в эфире проекта «Подъемники» «НАШЕго Радио».
К концу года у Гречки накопилось материала для свежего релиза. В декабре вышел мини-альбом «Закат Диснея». Его также с теплом приняла публика.
Скандал с Земфирой*
Творчество девушки сравнивали с ранними композициями поп-дивы Земфиры*, которые также нравились некоторым подросткам в свое время. Однако в интервью девушка подчеркнула, что не интересовалась песнями своей предшественницы. По словам Насти, она всегда тяготела к иностранной музыке.
Земфира* оказалась резка. В ответ звезда заявила, что ее младшая коллега не умеет петь, и даже позволила себе критику внешности исполнительницы. В социальных сетях сразу же разгорелись споры поклонников обеих певиц.
После этого неуверенная в себе молодая певица, не справившись с переживаниями, обратилась к психологу. Но спустя время Земфира* поняла, что была неправа, и принесла Анастасии извинения. Гречка призналась, что критика, которую она восприняла столь болезненно, мотивировала ее найти силы, чтобы бороться со страхами и комплексами. На этом скандал между певицами закончился.
*Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Гречка и Земфира*. Фото: соцсети
Личная жизнь исполнительницы
Как-то в интервью Гречка призналась, что в юном возрасте влюблялась несколько раз, но эти чувства не привели ни к чему серьезному. Неразделенной любви была посвящена первая песня певицы «Будьте любимыми».
Временами романтические отношения ей были неинтересны. Сама певица признавалась, что предпочитает заниматься написанием песен, созданием клипов. Но в личной жизни артистки все-таки произошли изменения, хотя имени партнера Настя так и не раскрыла публике. Однако отношения между молодыми людьми быстро закончились, как выяснили самые преданные поклонники Гречки.
Гречка сейчас
Сейчас артистка продолжает заниматься творчеством. Весной 2022 года состоялся релиз сингла «Молчи» и клипа на трек «Не мое», где артистка предстала в роли принцессы.
Гречка за исполнением песен. Фото: соцсети
Интересные факты
— В юности девушка ходила в музыкальную студию, которую быстро забросила, так как там не было шанса исполнять собственную музыку.
— В момент раздумий о сценическом имени певица ела гречку с сахаром и молоком. Название блюда стало ее псевдонимом.