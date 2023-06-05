Пронзительные роли и фурор на Венецианском кинофестивале: жизнь и творчество режиссера Натальи Кудряшовой

Биография звезды
В начале творческого пути Наталья Кудряшова привлекла внимание публики как актриса, умеющая создавать запоминающиеся образы на киноэкранах. Но со временем она поняла, что ей хочется экспериментировать, и это привело ее в режиссуру. Сейчас творчество знаменитости хвалят как зрители, так и критики.
Детство Натальи Кудряшовой
Наталья Кудряшова родилась 12 октября 1978 года в Нижнем Новгороде. В интервью она как-то призналась, что тягу к искусству переняла от своей мамы. Та всегда была очень творческой личностью, во всем поддерживала наследницу. Сейчас они общаются как близкие подруги.
После окончания школы юное дарование получило высшее образование в Нижегородском театральном училище имени Е.А. Евстигнеева. Еще в молодости артистка перебралась в Москву. В 2006 году она окончила творческую лабораторию Анатолия Васильева.
Молодая Наталья. Фото: соцсети
Начало карьеры будущей звезды
Сразу после получения диплома театрального вуза Кудряшову приняли в труппу Академического театра драмы, где она прослужила год. Столько же Наталья числилась в составе «Театрального особняка».
В репертуаре начинающей звезды появились постановки таких классиков, как Антон Чехов и Уильям Шекспир. После окончания лаборатории артистка начала играть в «Школе драматического искусства».
В дальнейшем Кудряшова сотрудничала с Театром на Юго-Западе и Театром наций. Яркие роли доставались талантливой артистке в МХТ имени А.П. Чехова. Адольф Шапиро поставил пьесу «Обрыв», в которой Наталья воплотила героиню по имена Вера. Убедительная игра принесла номинацию на «Золотую маску».
Дебют в кино состоялся в 2007 году. Кудряшовой досталась главная роль в картине «Оля + Коля».
Наталья с наградой в руках на Венецианском кинофестивале. Фото: соцсети
Следующей картиной стала кинолента «Одна война». Социальная драма, снятая режиссером Верой Глаголевой, вышла на телеэкраны в 2009 году.
В течение нескольких лет Кудряшова снималась лишь в эпизодических ролях. Прорыв случился в 2018 году, когда на экраны вышла лента «Человек, который удивил всех».
Глубокая и пронзительная роль жены, поддерживающей тяжелобольного мужа, давалась нелегко. В интервью Наталья как-то призналась, что эта история по-настоящему покорила ее.
Старания Натальи окупились сполна, фильм принес ей международное признание. На конкурсе «Горизонты» она была удостоена приза Венецианского кинофестиваля как лучшая актриса.
В следующие годы артистка приняла участие в таких фильмах, как: «Любовницы» и «Андреевский флаг». В 2022 году состоялась премьера сериала «Монастырь», где знаменитость появилась в образе Елизаветы.
Кудряшова не любит рассказывать о личной жизни, зато делится с поклонниками фото со съемочных площадок. Фото: соцсети
Режиссерский опыт
Несколько лет назад актриса призналась, что ее с детства интересовала режиссерская профессия. В 2010 году она решилась поступить на Высшие курсы сценаристов и режиссеров к Владимиру Хотиненко. Спустя несколько лет она уже создавала свое кино.
Дебютом Кудряшовой стала лента «Пионеры-герои» о персонажах, чье взросление выпало на поздний советский период. Из-за малого бюджета Наталья также сыграла в этом картине главную роль.
После премьеры фильм был с восторгом встречен публикой. Он демонстрировался на Берлинском кинофестивале, был отмечен критиками киносмотров в Беларуси, Франции. В России Наталья получила номинации на премию «Кинотавра» и «Нику». Ее следующей работой стала драма «Герда».
Кудряшова признавалась, что нашла актрису на главную роль с помощью соцсетей. Однажды ей попалось фото модели Анастасии Красовской, знаменитость поняла, что подходящая кандидатура найдена. В итоге работой восхитился прославленный режиссер Гаспар Ноэ.
После этого Наталья планировала снять фильм о Ксении Петербургской, тщательно изучив ее биографию и посоветовавшись с представителями церкви. Но разгорелся скандал. И в 2021 году дива обвинила продюсера Андрея Савельева в том, что он присвоил ее проект.
Дива на красной ковровой дорожке. Фото: соцсети
Личная жизнь дивы
Подробности личной жизни актриса и режиссера предпочитает не разглашать. Избранник Натальи, Василий Григолюнас, работает оператором и совместно с женой участвовал в нескольких проектах. У пары есть сын, рожденный в разгар съемок «Герды».
Наталья Кудряшова сейчас
Красавица остается востребованной актрисой. При этом она неоднократно признавалась, что режиссура ей интереснее. В 2023 году с участием исполнительницы вышел детективный сериал «Шпион», где она снималась в компании Сергея Безрукова и Ольги Ломоносовой.
Наталья вместе со своим избранником. Фото: соцсети
Интересные факты
— После получения награды Венецианского фестиваля восхищение игрой Кудряшовой лично выразили Наоми Уоттс и Уиллем Дефо. Позже они сидели за одним столом, и актриса не могла поверить, что рядом с ней кумиры юности.
— Дива ведет собственные режиссерские курсы и преподает в Московской школе нового кино.