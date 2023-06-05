Пронзительные роли и фурор на Венецианском кинофестивале: жизнь и творчество режиссера Натальи Кудряшовой

Биография звезды

В начале творческого пути Наталья Кудряшова привлекла внимание публики как актриса, умеющая создавать запоминающиеся образы на киноэкранах. Но со временем она поняла, что ей хочется экспериментировать, и это привело ее в режиссуру. Сейчас творчество знаменитости хвалят как зрители, так и критики.

Детство Натальи Кудряшовой

Наталья Кудряшова родилась 12 октября 1978 года в Нижнем Новгороде. В интервью она как-то призналась, что тягу к искусству переняла от своей мамы. Та всегда была очень творческой личностью, во всем поддерживала наследницу. Сейчас они общаются как близкие подруги.

После окончания школы юное дарование получило высшее образование в Нижегородском театральном училище имени Е.А. Евстигнеева. Еще в молодости артистка перебралась в Москву. В 2006 году она окончила творческую лабораторию Анатолия Васильева.