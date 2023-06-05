Звезда «нулевых» и хищная натура: жизнь и творчество певицы Акулы

Биография артистки

Акула знакома российским зрителям с начала «нулевых». Хиты красавицы звучали практически на всех радиостанциях и дискотеках. Яркая певица стала известна не только в России, но и в Европе и США. Вечно молодая и энергичная — это тот эпитет, который характеризует исполнительницу в творчестве.

Детские и подростковые годы будущей звезды

Акула (настоящее имя Оксана Почепа) родилась 20 июля 1984 года на юге России, в Ростове-на-Дону. Малышка была вторым ребенком в семье, где рос еще старший брат Михаил.

С детства девочка увлекалась акробатикой и ходила в спортивный кружок. Но родители рано заметили творческие способности дочери. Она бесконечно твердила своим родителям, что станет звездой.

Еще с детского сада маленькая Оксана участвовала в творческих сценках, а дома показывала импровизированные концерты, перевоплощаясь в Аллу Пугачеву или Софию Ротару.

Девочка увлекалась как спортом, так и музыкой. Но в итоге выбор был сделан в пользу творчества. К слову, ее отец, Александр Почепа, сам мечтал об артистической карьере, но его судьба сложилась по-другому. В арсенале певицы даже есть видеоклип «Я забыла рук твоих тепло», где Оксана поет под гитарный аккомпанемент отца.