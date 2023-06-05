Звезда «нулевых» и хищная натура: жизнь и творчество певицы Акулы

Биография артистки
Акула знакома российским зрителям с начала «нулевых». Хиты красавицы звучали практически на всех радиостанциях и дискотеках. Яркая певица стала известна не только в России, но и в Европе и США. Вечно молодая и энергичная — это тот эпитет, который характеризует исполнительницу в творчестве.
Детские и подростковые годы будущей звезды
Акула (настоящее имя Оксана Почепа) родилась 20 июля 1984 года на юге России, в Ростове-на-Дону. Малышка была вторым ребенком в семье, где рос еще старший брат Михаил.
С детства девочка увлекалась акробатикой и ходила в спортивный кружок. Но родители рано заметили творческие способности дочери. Она бесконечно твердила своим родителям, что станет звездой.
Еще с детского сада маленькая Оксана участвовала в творческих сценках, а дома показывала импровизированные концерты, перевоплощаясь в Аллу Пугачеву или Софию Ротару.
Девочка увлекалась как спортом, так и музыкой. Но в итоге выбор был сделан в пользу творчества. К слову, ее отец, Александр Почепа, сам мечтал об артистической карьере, но его судьба сложилась по-другому. В арсенале певицы даже есть видеоклип «Я забыла рук твоих тепло», где Оксана поет под гитарный аккомпанемент отца.
Оксана в детстве. Фото: соцсети
В семилетнем возрасте девочка поступила в музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова. Оксане удавалась совмещать учебу в обычной школе и в музыкальной.
Певческая карьера Оксаны началась совершенно случайно. В ее родном городе радиодиджей Андрей Баскаков выбирал солистку в музыкальный проект «Малолетка» и устроил конкурс для юных дарований.
Изначально Оксана не планировала участвовать в конкурсе. Будущая звезда отправилась на прослушивание, чтобы поддержать свою подругу, которая значилась в списках. Но организаторы кастинга попросили Почепу спеть. Тогда девочка исполнила несколько композиций, после чего участники жюри пришли в восторг и предложили юному дарованию подписать контракт.
Музыкальный проект стал новаторским в мире российского шоу-бизнеса. Он быстро набрал популярность благодаря харизматичной вокалистке. Оксана пробовала самостоятельно писать песни и путешествовала по странам. Также Почепа получила шанс отправиться в турне «Молодежь против наркотиков», а позже она успела побывать с гастролями в Германии.
Спустя некоторое время Сергей Жуков, участник коллектива «Руки Вверх!» обратил внимание на талантливую девочку с творческим потенциалом.
Давние друзья: Сергей Жуков и Акула. Фото: соцсети
Жуков предложил Оксане сотрудничество. Девушка без лишних раздумий отправилась покорять Москву. СМИ писали, что изначально родители молодой певицы выступали против таких спонтанных порывов. Но тяга к музыке победила: Почепа подписала контракт с Сергеем Жуковым.
В 2000 году в ее творческой биографии началась новая глава. С наступлением нового тысячелетия Оксана стала выступать под экстравагантным псевдонимом Акула.
С помощью опытного продюсера карьера певицы резко пошла в гору. Легендарная песня «Кислотный DJ» из одноименного дебютного альбома прославила девушку на всю страну. Танцевальный хит произвел фурор как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Успех подхватили и такие песни, как «Мало» и «Я убегаю».
В 2003 году вышел второй альбом артистки под лиричным названием «Без любви». Спустя год дива отправилась покорять города США и по стечению обстоятельств осталась там жить.
Находясь за границей, Акула получала письма российских фанатов, которые мечтали о том, чтобы певица приехала обратно.
В 2006 Оксана все-таки вернулась домой и порадовала поклонников новым синглом «Такая любовь» из одноименного альбома, в который вошли 15 композиций. Уже в 2007 году красотка выпустила видеоклип на лирическую песню «Утро без тебя».
Певица продолжает заниматься творчеством и вдохновлять начинающих исполнителей. Фото: соцсети
В том же году артистка расторгла контракт с Сергеем Жуковым и отправилась в свободное плавание. Также она решила оставить в прошлом свой псевдоним.
С 2010 года регулярно выходят сольные проекты Оксаны. Иногда Почепа записывала треки дуэтом с другими исполнителями. В 2010 года она совместно с группой «Русский размер» выпустила песню «Ангел дня».
В 2015 году артистка выпустила хит «Мелодрама», номинированный на премию MusicBox. В 2016 году дива порадовала поклонников видео на песню «Подруга», этот клип по праву можно считать произведением искусства.
Помимо музыкальной деятельности Почепа в молодости успела сняться в нескольких фильмах. В 2008 году певица появилась в маленьком эпизоде картины «Стритрейсеры».
А в 2019 году Почепа выступила в Ледовом дворце на «Супердискотеке 90-х» со своими хитами. Даже спустя столько лет артистке удалось завести весь зал. Поклонники с радостью подпевали артистке.
Еще в 2012 году знаменитость записала песню «Стаи птиц», которую исполнила на гастролях в 2019 в рамках благотворительного концерта «Добрые люди».
Оксана Почепа и Николай Басков. Фото: соцсети
В июне 2020 года Почепа порадовала слушателей песней «Ради тебя», а спустя неделю — клипом на трек «Дети девяностых», записанным в соавторстве с Ильей Зудиным. Также певица посетила шоу «Звезда на самоизоляции». К слову, поклонники дивы заметили, что с возрастом артистка выглядит только лучше, как будто молодеет.
Во время пандемии Оксане удавалось не только записывать музыку, но даже участвовать в концертах. Один из них летом 2021 года прошел в Пензе. К «Супердискотеке 90-х» помимо Почепы присоединились «Стрелки», «Турбомода» и «Краски». Осенью певица примкнула к числу звезд концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», прошедшего в Москве.
Личная жизнь дивы
Активная, неутомимая и энергичная — это все о певице. Она ведет здоровый образ жизни и обожает спорт. Певица очень коммуникабельна и любит общаться со своими фанатами в соцсетях.
Однако личная жизнь красавицы покрыта тайной. Она неохотно делится информацией насчет своих партнеров. Как-то Почепа рассказывала в интервью, что остаться в США ее подвигли отношения со взрослым мужчиной Тимом, с которым они основали рекорд-компанию TIMAX. Однако спустя несколько лет пара решила остаться друзьями.
Мел Гибсон и Оксана Почепа. Фото: соцсети
В 2009 году о певице писали все СМИ. Из-за странных снимков, появившихся в Сети голубоглазой россиянке приписали курортный роман с голливудской звездой Мелом Гибсоном.
На Почепу обрушился шквал негативу, желтые СМИ обвиняли Оксану в разводе артиста и его супруги Робин, которые прожили в браке больше 20 лет. На передаче Андрея Малахова «Пусть говорят» Оксана призналась, что никогда бы не разрушила семью женатого мужчины.
Ради истории, окутанной флером загадочности, Почепа даже решилась на пресс-конференцию. Правда, встретившись с журналистами, певица не стала развенчивать слухи. Она лишь отметила, что голливудский актер — привлекательный мужчина.
Сейчас известно, что певица не замужем. Но однажды она призналась, что мечтает о верном мужчине, с которым проживет всю жизнь.
Акула и ее счастливые поклонники. Фото: соцсети
Оксана Почепа сейчас
Сейчас Акула продолжает музыкальную и концертную деятельность. Дискография Почепы постоянно пополняется. Фанаты звезды продолжают наслаждаться ее новыми хитами.
В 2018 году артистка выступила перед футбольными болельщиками на FIFA FAN Fest в Москве после победоносной для сборной России игры с Египтом.
Летом прошлого года она решила снова выступить на спортивном мероприятии — матче легенд PARI, собравшем звезд «Зенита» и «Спартака» прошлых лет. Однако эта игра запомнилась исполнительнице совсем другим: на следующий день после нее Оксана попала в больницу и была прооперирована. Подробности недуга артистка не освещала, но отметила, что операция прошла успешно.
Интересные факты
— Как-то дива призналась, что не следит за фигурой, любит есть сладкое и ни в чем себе не отказывает. При этом у Оксаны хорошие внешние данные: ее рост — 164 см, лишнего веса у артистки нет.
— Псевдоним Акула певице придумал продюсер Алексей Потехин. Жуков долго не соглашался с коллегой, но в итоге понял, что слово идеально описывает девушку.