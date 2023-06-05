Юрий Чурсин: как стал звездой «Хироманта» и «Содержанок-2» и почему скрывает жену и детей

Юрий Чурсин снялся в нескольких десятках кино и сериалов, его яркие персонажи быстро полюбились зрителям. В какой-то момент он даже оставил сцену, чтобы полностью посвятить себя кинематографу. Как сложилась карьеру звезды, когда он вернулся в театр, и почему скрывает жену и детей — об этом и не только в нашем материале.
Детство
Актер Юрий Анатольевич Чурсин родился 11 марта 1980 года в городе Приозерске Джезказганской области Казахской ССР в семье советского военнослужащего. Он стал вторым ребенком, у него есть старший брат Евгений. Вскоре семья переехала в подмосковные Химки, и Юра пошел в школу.
Во время учебы Юра стал заниматься театральным мастерством с приходящими в школу студентами-практикантами театральных вузов. Его это так увлекло, что он очень быстро определился с будущей профессией и по окончании школы подал документы во все театральные вузы Москвы. Ему без труда удалось поступить в Театральное училище Щукина, на курс Юрия Шлыкова. Однако в тот момент у юноши умерла мама, которая поддерживала его начинания, и он пообещал в память о ней достойно окончить вуз.
Юрий Чурсин в юности. Фото: Global Look Press
Театральная карьера
В 2001 году Чурсин вышел из вуза с красным дипломом. Его хвалили преподаватели, хоть сам он и не считал себя обладателем выдающегося таланта. В том же году новоиспеченный актер был принят в Театр им. Е. Вахтангова и следующие три года играл в спектаклях «Сказка», «Король-олень», «Отелло», «Ночь игуаны», «За двумя зайцами», «Калигула», «Ревизор», «Царская охота» и других.
Юрий Чурсин в спектакле «Чайка». Фото: Global Look Press
В 2005 году актер перешел работать в МХТ им. А.П. Чехова по приглашению Олега Табакова, где ему достались роли в постановках «Лес», «Господа Головлевы», «Чайка», «Сирано де Бержерак» и других. Чурсин за роль Буланова в пьесе «Лес» был награжден театральной премией за лучшую мужскую роль в 2005 году.
Юрий Чурсин (справа) в спектакле «Примадонны». Фото: Global Look Press
В 2006 году за роль Лео в спектакле «Примадонны» в паре с Дмитрием Дюжевым актер удостоился премии «Чайка» в номинации «Лучший актерский дуэт». Еще бы, ведь Юрий блестяще смотрелся в женском образе.
Причем высокий рост 182 см и вес 70 кг сыграли ему на руку — получилось ярко и правдоподобно. А еще через год эту же номинацию ему присудили за роль в постановке «Человек-подушка». В 2022 году награда в виде приза зрительских симпатий премии «Звезда театрала» нашла Чурсина за игру в пьесе «Сирано де Бержерак».
Юрий Чурсин (справа) в спектакле «Сирано де Бержерак». Фото: Global Look Press
Параллельно Чурсин играл в «Табакерке». Он был введен в пьесу «Идиот», а за роль в спектакле «Старший сын» в 2009 году получил премию «Звезда театрала» и в 2010 году — «Золотую маску».
В 2014 году покинул труппу МХТ и полностью посвятил себя кино. Однако вернулся на сцену в 2020 году, где ему досталась роль уволившегося Максима Матвеева в пьесах «Кинастон», а также состоялась премьера спектакля «Звезда вашего периода».
Кинокарьера
Дебютной в кинокарьере Чурсина стала эпизодическая роль в сериале «Простые истины» в 1999 году. Затем он снялся в многосерийных фильмах «Неудача Пуаро», «Трое против всех». Популярность к актеру пришла в 2005 году после выхода на экраны остросюжетного сериала «Хиромант».
Юрий Чурсин в сериале «Хиромант». Кадр из сериала
В нем Чурсин исполнил главную роль молодого человека по имени Сергей Рябинин, обладающего способностью видеть судьбу по линиям на ладони. После этого сериала артист ощутил на себе все прелести звездности — к нему подходили поклонники на улицах и просили погадать. Успех проекта был таким, что в 2008 году сняли продолжение — «Хиромант-2. Линии судьбы».
Следующие главные роли Чурсину достались в 2006 году — это фильмы «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова и «Игра в шиндай». В 2007 году было уже три полнометражных проекта и один сериал — предложений с каждым годом талантливый актер получал все больше.
Юрий Чурсин в фильме «Изображая жертву». Кадр из фильма
В 2009 году новое сотрудничество с Кириллом Серебренниковым в проекте «Короткое замыкание» принесло Чурсину успех на «Кинотавре». Следом он снялся в фильме «Глухарь в кино» в 2010 году, а также в сериале «Побег», укрепившем его известность. Это ремейк американского сериала, в котором снялись Екатерина Климова, Владимир Епифанцев, Тимофей Трибунцев, продолжавшийся до 2012 года. Чурсин в кадре появлялся с татуировкой во все тело, временно сделанной специально ради роли.
Юрий Чурсин в сериале «Побег». Кадр из сериала
2012 и 2013 годы принесли в копилку ролей Чурсина образы художника в сериале «Мосгаз», Атоса в «Трех мушкетерах», кардиохирурга в сериале «Доктор Смерть».
Знаковой стала и работа в ленте «Мафия: Игра на выживание», а также роль создателя оружия массового поражения в боевике «Химик». Предложения от режиссеров поступали Юрию с завидной регулярностью, он даже принял решение уйти из театра и посвятить себя кино.
Юрий Чурсин в сериале «Доктор Преображенский». Кадр из сериала
В следующие годы Юрий бы не менее востребованным актером. В его фильмографии появились работы в сериалах «Палач» (2014), «Молодая гвардия» (2015), «Паук» (2015), «Черная кошка» (2016), «Шакал» (2016), фильмах «За гранью реальности» (2018), «Доктор Преображенский» (2018).
Юрий Чурсин в сериале «Содержанки-2». Кадр из сериала
В 2020 году Чурсин снялся в сериале «Содержанки-2», принесшем ему очередной взлет популярности. Он исполнил роль пластического хирурга Филиппа Краснова, которого продолжил играть в 2021 году в третьем сезоне. Примечательно, что свое согласие на участие в громком проекте он дал, не смотрев первую часть.
Юрий Чурсин (слева) в сериале «Мерзлая земля». Кадр из сериала
2021 год принес немало интересных проектов и ярких ролей Чурсину. Он снялся в сериалах «Настя, соберись!», «Клиника счастья», «Ку-Ку», «Русская жена», «Угрюм-река», «Собор», «Моя большая тайна», «Инсомния». Не менее богат на съемки был и 2022 год. Это фэнтэзи «Этерна», «Пассажиры», мелодрама «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и другие.
Личная жизнь
Про личную жизнь Юрий Чурсин предпочитает не распространяться, мало показывает в соцсетях семейную жизнь. О громких романах или интрижках в жизни актера ничего не известно. Сам он считает себя однолюбом и закрытым человеком, поэтому скрывает жену и детей от широкой публики.
Юрий Чурсин с женой Анной и сыном Богданом. Фото: Людмила Стрижнова / КП
Сегодня он счастливо женат на Анне Чурсиной, живут они на Рублевке и воспитывают двоих детей — сыновей Богдана и Филиппа.
Карьера сегодня
В настоящее время карьера Чурсина продолжает развиваться как в кино, так и на сцене. Весной 2023 года он отправился на гастроли с МХТ им. А. Чехова, принял участие в симфоспектакле «Рахманинов. Я — здесь», а также снялся в сериале «Жить жизнь» и «Мерзлая земля», премьера которых состоялась в апреле. Впереди — выход на экраны фильмов «Метель», «Злой город», «Наследники. Дар крови».
Юрия ошибочно считают родственником актрисы Людмилы Чурсиной. Но ничего общего, кроме фамилии, между звездами нет. Также поклонники видят сходство актера со звездой советского кино Виктором Авиловым и даже приписывают ему родство с Юрием, но это просто совпадение во внешности.
Виктор Авилов в фильме «Узник замка Иф». Кадр из фильма