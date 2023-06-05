Юрий Чурсин: как стал звездой «Хироманта» и «Содержанок-2» и почему скрывает жену и детей

Юрий Чурсин снялся в нескольких десятках кино и сериалов, его яркие персонажи быстро полюбились зрителям. В какой-то момент он даже оставил сцену, чтобы полностью посвятить себя кинематографу. Как сложилась карьеру звезды, когда он вернулся в театр, и почему скрывает жену и детей — об этом и не только в нашем материале.

Детство

Актер Юрий Анатольевич Чурсин родился 11 марта 1980 года в городе Приозерске Джезказганской области Казахской ССР в семье советского военнослужащего. Он стал вторым ребенком, у него есть старший брат Евгений. Вскоре семья переехала в подмосковные Химки, и Юра пошел в школу.

Во время учебы Юра стал заниматься театральным мастерством с приходящими в школу студентами-практикантами театральных вузов. Его это так увлекло, что он очень быстро определился с будущей профессией и по окончании школы подал документы во все театральные вузы Москвы. Ему без труда удалось поступить в Театральное училище Щукина, на курс Юрия Шлыкова. Однако в тот момент у юноши умерла мама, которая поддерживала его начинания, и он пообещал в память о ней достойно окончить вуз.