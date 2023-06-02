Романы с моделями, дети, странные изменения внешности: секреты создателя «ВКонтакте» и Telegram — миллиардера Павла Дурова

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде, в интеллигентной семье: отец, Валерий Семенович, — доктор филологических наук, мама, Альбина, — преподаватель вуза. Старший брат Павла, Николай, стал кандидатом физико-математических наук. В первый класс Павел пошел в итальянском городе Турине — там работал его отец.

Через несколько лет семья вернулась в Россию. К тому времени уже было понятно, что у мальчика имеются способности, и родители отдали его в гимназию при университете.

Там он углубленно изучал четыре языка, но программирование стало его основной страстью уже в 11 лет. В гимназии подросток с легкостью взламывал пароли в компьютерном классе — он уже тогда знал и умел намного больше преподавателей.

Студенческие годы

