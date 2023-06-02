Романы с моделями, дети, странные изменения внешности: секреты создателя «ВКонтакте» и Telegram — миллиардера Павла Дурова

Сегодня 38-летний программист Павел Дуров — завидный жених, входящий в список «Форбс». А ведь во времена студенчества мало кто считал его привлекательным.
Из семьи ученых
Павел Дуров в детстве. Фото: Global Look Press
Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде, в интеллигентной семье: отец, Валерий Семенович, — доктор филологических наук, мама, Альбина, — преподаватель вуза. Старший брат Павла, Николай, стал кандидатом физико-математических наук. В первый класс Павел пошел в итальянском городе Турине — там работал его отец.
Через несколько лет семья вернулась в Россию. К тому времени уже было понятно, что у мальчика имеются способности, и родители отдали его в гимназию при университете.
Там он углубленно изучал четыре языка, но программирование стало его основной страстью уже в 11 лет. В гимназии подросток с легкостью взламывал пароли в компьютерном классе — он уже тогда знал и умел намного больше преподавателей.
Студенческие годы
Павел Дуров в юности. Фото: соцсети
Но и к изучению иностранных языков Павел всегда относился серьезно. В гимназии, а потом на филологическом факультете СПбГУ он выучил, кроме английского, еще и французский, немецкий, испанский и итальянский, а позднее освоил латынь и персидский. О студенте Дурове ходили легенды: он постоянно побеждал на всех олимпиадах, одинаково хорошо изучив лингвистику, программирование и дизайн.
Молодой человек был стипендиатом Президента РФ и Правительства РФ. При всем этом Дурова нельзя было назвать «ботаником»: на военном факультете он был командиром взвода и ушел в запас в звании лейтенанта. В 2006 году он окончил университет с красным дипломом.
Создание «ВКонтакте»
Павел Дуров. Фото: Global Look Press
Первый интернет-ресурс Дурова, который он создал еще студентом, — форум spbgu.ru, — использовался им для того, чтобы собрать на одной площадке базу данных с учебными материалами для студентов вуза. У каждого участника форума был собственный аккаунт с основной информацией — имя и фамилия, факультет, друзья, группы… Сайт требовал раскрутки, и Дуров устраивал для этого конкурсы красоты и дизайна в университете.
Вскоре с ним связался Вячеслав Мирилашвили — его старый товарищ, который проходил обучение в США. Вместе парни решили разработать российскую социальную сеть по образцу стремительно набирающего популярность Facebook. Для этого нужны были деньги — их одолжил студентам отец Вячеслава. К двоим приятелям присоединился третий — Лев Левиев, кроме того, им помогал старший брат Павла — Николай.
В 2006 году появилась соцсеть «ВКонтакте», и за первый год работы число ее пользователей достигло трех миллионов: поначалу создатели сети привлекали новых «контактеров» соблазнительными подарками за то, чтобы те приводили своих друзей, — например, самые активные получали iPod.
В то время это был некоммерческий проект, о рекламе парни еще и не мечтали. А значит — требовались инвестиции: надо было поддерживать серверы. Инвесторы не заставили себя ждать: было ясно, что вложение во «ВКонтакте» — дело прибыльное и перспективное. Потом появилась контекстная реклама, число пользователей увеличилось до 20 миллионов. Павла стали сравнивать с Марком Цукербергом, создавшим Facebook. В 2014 году Дуров продал 12% своих акций, а вскоре его уволили из созданной им компании.
Мессенджер Telegram и политика конфиденциальности
Николай Дуров — брат Павла. Фото: соцсети
К тому времени талантливый программист уже был занят новой идеей: в 2013 году он создал мессенджер Telegram, который отличался особенной безопасностью: Дуров придумал, как максимально надежно зашифровать переписку пользователей.
Политика конфиденциальности до сих пор остается главенствующей для Дурова: он не раз повторял, что Telegram не будет рассекречивать личные данные тех, кто в нем общается.
В 2016 году ему пришлось выдержать «войну» с ФБР, которое взломало Telegram. Павел, «раскрутив» новый мессенджер, полностью отказался от пользования «ВКонтакте» и другими соцсетями, объясняя, что они — вчерашний день. Telegram пытался заблокировать и Роскомнадзор, но и сегодня мессенджер продолжает работать, им пользуются миллионы.
Цифровые деньги и допрос
В 2017 году Павел Дуров создал собственную криптовалюту «Грэм» и блокчейн Telegram Open Network (ТОN). Основное отличие TON от других блокчейнов — высокая скорость и интеграция в другие соцсети и мессенджеры, а также поддержка 4 млрд цифровых денег. В 2020 года Павла обвиняли в использовании криптовалюты как незарегистрированной ценной бумаги.
Однако он уверял, что Gram — это не ценные бумаги. Ему пришлось явиться на допрос, который длился 10 часов, но в результате его отпустили. И все же весной 2020 года он объявил о закрытии TON.
Скандалы, конфликты и эмиграция
Павел Дуров нередко бывает в окружении красавиц-моделей. Фото: Global Look Press
Однажды в Сети появилось фото Дурова, на котором он показывал поднятый средний палец и пояснял: это — его ответ на предложение Mail.ru Group выкупить социальную сеть. В другой раз из окна офиса «ВКонтакте» Павел выбрасывал самолетики, сложенные из денежных купюр. Позднее он пояснил, что хотел таким образом порадовать горожан в День города.
Несоблюдение авторских прав вызвало новый конфликт — певец Сергей Лазарев настоял на удалении из сети «ВКонтакте» всех его композиций и сам удалил свой аккаунт, вернувшись в соцсети спустя довольно долгое время.
Весной 2014 года Дуров эмигрировал из страны и получил гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, но живет в Объединенных Арабских Эмиратах.
Главное — свобода
Наивысшая ценность для Дурова, по его словам, — свобода. Он живет по собственным правилам, которые Павел объединил в список из 25 пунктов. Как уверяет создатель «ВКонтакте», соблюдение этих правил поможет каждому, кто решит идти собственным путем, развиваться и совершенствоваться.
Тайны личной жизни
Павел Дуров и Дарья Бондаренко. Фото: соцсети
О личной жизни Дуров предпочитает не рассказывать. Он отрицает все сведения, которые можно почерпнуть на эту тему в Интернете. Те, кто знает Павла лично, утверждают, что он встречался с журналисткой Дарьей Бондаренко.
Некоторые СМИ уверяют, что у них двое детей, но подтверждений этой информации нет. Время от времени появляются слухи о его романах с моделями: Катариной Пудар, Хельгой Лавкейти, Аленой Шишковой, Марией Троцко, — но так и остаются слухами.
Споры о пластических операциях
Павел Дуров до и после предположительной пересадки волос. Фото: соцсети
В юности, как уверяют бывшие однокурсники Дурова, у него были редкие волосы, хотя лысиной это нельзя было назвать. Сейчас же на любом официальном фото предприниматель имеет густую шевелюру. Это стало причиной слухов о том, что Павел прибегал к процедуре пересадки волос.
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Кроме того, поговаривают о его пластических операциях, хотя детские фото свидетельствуют о природной привлекательности его лица. При росте 176 см Павел обладает достаточно спортивным телосложением. Многие находят его похожим на актера Киану Ривза.
Миллиардер без яхт и автомобилей
Павел Дуров и Алена Шишкова. Фото: соцсети
Согласно данным «Форбс» за 2018 год, состояние Павла Дурова составляет 1,7 миллиарда долларов. Впрочем, скорее всего, эта цифра гораздо выше, ведь только официальные доходы позволили ему оказаться на 58-м месте в списке самых богатых людей России.
В 2022 году фамилия Дурова заняла 3-ю строчку в списке российских миллиардеров, а «Форбс» написал о том, что его состояние увеличилось до 15,1 миллиарда долларов. По словам самого Павла, он не увлекается приобретением предметов роскоши:
«Средства массовой информации часто называют меня миллиардером, но, в отличие от большинства миллиардеров, у меня нет самолетов, яхт, автомобилей или домов», — признавался он.
Живет на роскошной вилле
Павел Дуров выглядит настоящей кинозвездой. Фото: соцсети
У Павла Дурова есть гражданство ОАЭ и Франции. Мессенджер Telegram продолжает приносить ему огромные доходы, бизнесмен планирует запуск биржи и крипто-кошелька, что еще больше увеличит его доходы. Рассказывают, что в Дубае миллиардер живет на роскошной вилле. Впрочем, сам Павел продолжает хранить подробности своей личной жизни в тайне, избегая расспросов.