Роковая любовь Николая из «Москва слезам не верит»: сломанная жизнь Бориса Сморчкова

Зрители запомнили ее по роли Лизы в фильме «Суета сует» - она сыграла «разлучницу», которая увела мужа у героини Галины Польских. Анна могла бы стать одной из советских кинозвезд — но, как актриса рассказывала позднее, существовал негласный приказ ее не снимать. Дело в том, что Анна Варпаховская была дочерью «врага народа». Ее отец отбывал срок на Колыме — якобы за шпионаж. Там он познакомился с женой расстрелянного «изменника Родины». Анна родилась в ссылке и пробыла там вместе с родителями до своих 8 лет.

Эмиграция

Клеймо дочери «врагов народа» лежало на ней несмываемой черной меткой еще долго. Она осталась даже после реабилитации родителей. Варпаховская долго страдала, не имея возможности заниматься любимым делом — играть на сцене и в кино. И однажды эмигрировала в Канаду — там обосновался ее брат, обещавший всячески помочь прижиться на новом месте.

Она уговаривала мужа ехать вместе. Но Борис Сморчков не хотел и не мог оставить свою страну. Супруги все чаще ссорились. И в конце концов расстались. Анна уехала. В Монреале ей сопутствовал успех. Вдвоем с братом они открыли театр, ставили спектакли. Актриса вышла замуж во второй раз, родила двоих детей.

Смерть от тоски

