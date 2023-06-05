Роковая любовь Николая из «Москва слезам не верит»: сломанная жизнь Бориса Сморчкова

Самой яркой киноработой актера Бориса Сморчкова осталась роль деревенского парня Коли, мужа Антонины, в фильме «Москва слезам не верит». В жизни он оказался таким же однолюбом, как его герой: потеряв свою единственную, умер от тоски.
Четвертый ребенок в семье
Борис родился в разгар Великой Отечественной войны в семье простого московского рабочего — и стал четвертым ребенком в семье. Было тяжело. Но этот мальчик будто сделал жизнь родителей светлее: он рос добрым, веселым, искренним. Любил петь и играть на сцене — окружающие хвалили его способности, считая, что он поет «как Робертино Лоретти».
Променял самолеты на сцену
Борис Сморчков в юности. Фото: кадр из фильма «Зеленый патруль»
Повзрослев и отслужив в армии, Борис Сморчков стал работать стюардом на самолетах. Это приносило хорошие деньги. Но душа его тянулась к сцене. И однажды он уволился и поступил в Щукинское училище. К тому времени у него уже был опыт работы в кино: он начал сниматься в 17 лет. Правда, роли были не слишком заметные. Получив диплом, Сморчков стал играть на сцене театра «Современник» и продолжал сниматься в кино.
«Москва слезам не верит»
А однажды проснулся знаменитым — после выхода на экраны легендарной картины «Москва слезам не верит», в которой он исполнил роль жениха, а потом мужа Антонины, подруги Кати.
Борис Сморчков в роли Николая. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Скромный парень Николай, который в финале разыскал и привел к Катерине ее любимого Гошу и предложил «дружить домами», так понравился зрителям, что его начали воспринимать как хорошего знакомого. Он был очень похож на многих других таких же парней, открытых, добрых и работящих, не отказывающихся порой выпить с друзьями.
Анна, дочь «врага народа»
Единственной любовью Бориса Сморчкова стала девушка, с которой он познакомился еще студентом, — Анна Варпаховская. Яркая красавица была покорена искренностью круглолицего скромного парня, и вскоре они поженились. Выпускница «Щуки» снималась не очень много.
Анна Варпаховская и Фрунзик Мкртчян. Фото: кадр из фильма «Суета сует»
Зрители запомнили ее по роли Лизы в фильме «Суета сует» - она сыграла «разлучницу», которая увела мужа у героини Галины Польских. Анна могла бы стать одной из советских кинозвезд — но, как актриса рассказывала позднее, существовал негласный приказ ее не снимать. Дело в том, что Анна Варпаховская была дочерью «врага народа». Ее отец отбывал срок на Колыме — якобы за шпионаж. Там он познакомился с женой расстрелянного «изменника Родины». Анна родилась в ссылке и пробыла там вместе с родителями до своих 8 лет.
Эмиграция
Клеймо дочери «врагов народа» лежало на ней несмываемой черной меткой еще долго. Она осталась даже после реабилитации родителей. Варпаховская долго страдала, не имея возможности заниматься любимым делом — играть на сцене и в кино. И однажды эмигрировала в Канаду — там обосновался ее брат, обещавший всячески помочь прижиться на новом месте.
Она уговаривала мужа ехать вместе. Но Борис Сморчков не хотел и не мог оставить свою страну. Супруги все чаще ссорились. И в конце концов расстались. Анна уехала. В Монреале ей сопутствовал успех. Вдвоем с братом они открыли театр, ставили спектакли. Актриса вышла замуж во второй раз, родила двоих детей.
Смерть от тоски
Борис Сморчков. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Борис, оставшись один, так и не смог прийти в себя. Он не смотрел на других женщин — в его сердце жила только Аня. Скромный и непритязательный, артист долго жил в общежитии, не требуя для себя отдельной квартиры. Перебивался небольшими ролями, не настаивая на других, — хотя после «Москва слезам не верит» его знала и любила вся страна.
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Без главных ролей, без любимой жены, без детей, — он тихо жил в одиночестве, ни с кем не делясь своей болью. Начал выпивать, ушел из театра. Все чаще подводило здоровье: сначала начались боли в груди, потом надвинулась слепота. Сморчков по-прежнему никому не жаловался, к врачам не обращался.
Он умер в 2008 году — так же тихо, как жил: во сне. Врачи сказали — инфаркт. Но друзья знали: он ушел от тоски, потому что не смог пережить потерю любимой.