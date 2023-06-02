Харрисон Форд вспомнил, как работа плотником помогла ему получить роль в «Звездных войнах»

До того, как стать всемирно известным актером, Харрисон Форд много лет работал плотником в Голливуде. И именно эта профессия принесла ему заветную роль Хана Соло в «Звездных войнах». В новом интервью 80-летний киногерой рассказал, как так вышло.
Однажды его в качестве дружеской услуги попросили заняться плотницкими работами в офисе знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который был наставником Джорджа Лукаса.
«Я сказал, что сделаю это, но только ночью, когда там никого не будет. Потому что я не хотел быть тем парнем… Я хотел, чтобы они думали обо мне как об актере, которым я и являлся, — цитирует Форда журнал Esquire. — Я сделал работу. А когда заканчивал, утром туда пришли Джордж Лукас и Ричард Дрейфус, чтобы начать процесс встречи с кандидатами в «Звездные войны».
«И вот я там со своим поясом для инструментов, подметаю, здороваюсь, болтаю, и все. Позже продюсер попросил меня помочь им почитать строчки с кандидатами на все роли. Не знаю, читал ли я с людьми, которые претендовали на Хана Соло — не могу вспомнить. Я читал с несколькими принцессами. Но не было никаких намеков или предупреждений о том, что меня могут рассмотреть на эту роль. Это была просто услуга. А потом мне предложили роль».
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Харрисон добавил, что до этого снимался у Джорджа Лукаса в фильме «Американские граффити» 1973 года, и перед «Звездными войнами» режиссер просил собрать для него новые лица — не тех актеров, с которыми он уже работал. Поэтому у Форда не было шансов попасть на этот кастинг. Попал он только благодаря своей плотницкой «шабашке» в тот день.