«Какого красавца от Петренко родила»: как сейчас выглядит 17-летний сын Климовой — Матвей

Екатерина Климова нарадоваться не может на своих детей. А их у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» четверо. От ювелира Ильи Хорошилова она родила дочку Елизавету, та отказалась от актерской карьеры и пошла учиться в МГУ.
Первый брак Екатерины Климовой закончился громким разводом, так как она предпочла уйти от мужа. Актриса закрутила роман на съемках с Игорем Петренко. Жить с мужем в то время, как она любит другого, Екатерина не смогла. Она вышла замуж за Петренко и родила ему двоих сыновей Матвея и Корнея. Но и здесь счастья актриса не нашла.
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Она ушла от второго мужа. И вскоре закрутила роман с Гелой Месхи. В браке у них появилась дочка Белла. За плечами у Климовой три неудавшихся брака и три развода. Свою личную жизнь она комментирует редко.
Сын Екатерины Климовой Матвей с сестренкой Беллой. Фото: личный архив
Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем, а также дочкой Беллой. Фото: личный архив
Поклонники не раз подмечали, что старший сын Екатерины Климовой невероятно хорош собой. В свои 17 лет Матвей возмужал — в семье актрисы растет сердцеед. Вполне вероятно, что все одноклассницы тайно влюблены в юношу с густыми волосами и крепкими плечами. Сын Игоря Петренко рослый, статный, но еще по-детски трогательный, стройный и по-юношески гибкий.
«Какого красавца от Петренко родила», «На отца совсем не похож, скорее в маму пошел», «Славный паренек», «Атлетичный, молодец!», «По-юношески стройный, подтянутый», «Когда молодые все хорошенькие, ни жирочка», «В актеры, поди, метит», — пишут фолловеры.