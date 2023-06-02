«Какого красавца от Петренко родила»: как сейчас выглядит 17-летний сын Климовой — Матвей

Екатерина Климова нарадоваться не может на своих детей. А их у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» четверо. От ювелира Ильи Хорошилова она родила дочку Елизавету, та отказалась от актерской карьеры и пошла учиться в МГУ.

Первый брак Екатерины Климовой закончился громким разводом, так как она предпочла уйти от мужа. Актриса закрутила роман на съемках с Игорем Петренко. Жить с мужем в то время, как она любит другого, Екатерина не смогла. Она вышла замуж за Петренко и родила ему двоих сыновей Матвея и Корнея. Но и здесь счастья актриса не нашла.

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Она ушла от второго мужа. И вскоре закрутила роман с Гелой Месхи. В браке у них появилась дочка Белла. За плечами у Климовой три неудавшихся брака и три развода. Свою личную жизнь она комментирует редко.