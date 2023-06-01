Как Кирилл Канахин снимался в кино, стал преподавателем йоги, а потом поменял свои взгляды

По окончании школы Кирилл решил стать актером и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, в мастерскую Юрия Соломина. В 2003 году выпустился из вуза и был принят на службу в Театр Луны.

Театр

На сцене Канахин проработал в Театре Луны до 2017 года. Нынешний худрук Евгений Герасимов не застал его и прикинул в беседе с журналистами, что тот уволился пять-шесть лет назад. Он играл в нескольких спектаклях «Таис Сияющая», «Король умирает», «Путешествие дилетантов». Также актер в нулевые снимался в рекламе батончиков Nuts в костюме Мозга.

Кино

Кинокарьеру Канахин начал еще будучи студентом. В 1999 году он снялся в сериале «Простые истины», с которого стартовали на экранах многие ныне знаменитые актеры Данила Козловский, Мария Горбань, Татьяна Арнтгольц, Анатолий Руденко, Вячеслав Манучаров и другие. Канахин сыграл школьника Федю Бакланова.