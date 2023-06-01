Как Кирилл Канахин снимался в кино, стал преподавателем йоги, а потом поменял свои взгляды

Обычное детство
Кирилл Николаевич Канахин — коренной москвич. Он родился 9 апреля 1982 года. Кем были его родители, биография актера умалчивает. Когда пресса пообщалась с соседями престарелой матери Канахина, выяснилось, что он был обычным ребенком, или, как выразился кто-то из жильцов, нормальным малым.
Кирилл Канахин в юности. Кадр из сериала «Простые истины»
По окончании школы Кирилл решил стать актером и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, в мастерскую Юрия Соломина. В 2003 году выпустился из вуза и был принят на службу в Театр Луны.
Театр
На сцене Канахин проработал в Театре Луны до 2017 года. Нынешний худрук Евгений Герасимов не застал его и прикинул в беседе с журналистами, что тот уволился пять-шесть лет назад. Он играл в нескольких спектаклях «Таис Сияющая», «Король умирает», «Путешествие дилетантов». Также актер в нулевые снимался в рекламе батончиков Nuts в костюме Мозга.
Кино
Кинокарьеру Канахин начал еще будучи студентом. В 1999 году он снялся в сериале «Простые истины», с которого стартовали на экранах многие ныне знаменитые актеры Данила Козловский, Мария Горбань, Татьяна Арнтгольц, Анатолий Руденко, Вячеслав Манучаров и другие. Канахин сыграл школьника Федю Бакланова.
Кирилл Канахин (справа) в фильме «Никто не знает про секс». Кадр из фильма
Следующим проектом для Канахина стал сериал «Наваждение» 2004 года, а уже через два года ему досталась главная роль парня из тайги в комедии «Никто не знает про секс». Компанию на экране Кириллу составили Аврора, Максим Коновалов, Елена Яковлева, Михаил Ефремов. В 2008 году состоялось продолжение в виде сериала «Никто не знает про секс».
Кирилл Канахин на съемках сериала «Глухарь». Фото: соцсети
После этого ему довелось сниматься в сериалах «Рыжая», «9 месяцев», «Клуб», «Аэропорт», «Глухарь-3» и других. Последнее его появление на экране состоялось в 2012 году — тогда он снялся в роли санитара тюремного госпиталя в сериале «Грач».
Углубился в йогу и не устроил личную жизнь
Из профессии Канахин ушел в середине 2010-х, перебрался в Санкт-Петербург, где увлекся йогой. Вскоре и сам стал преподавателем хатха-йоги, начал вести YouTube-канал, где записывал свои уроки. В 2018 году переехал на Украину и устроился тренером в студию йоги. Про личную жизнь экс-актера ничего не известно, лишь то, что женат он не был.
Кирилл Канахин стал преподавать йогу. Стоп-кадр YouTube-канала
Поменял взгляды
Весной 2023 года появилась информация, что Канахин может быть участником одной из организаций, признанных в России экстремистскими. Члены этой группировки подозреваются в нападении на Брянскую область. В конце марта бывший актер был объявлен в розыск МВД РФ.