Простила Глеба Жемчугова и вышла за него замуж: кто такая Анастасия Роинашвили из «Дома-2»

«Дом-2» задумывался как проект, создающий семьи. Но оказалось, что туда можно сразу прийти всей семьей. Так весной 2021 года к телестройку присоединились мать и дочь Наталья и Анастасия Роинашвили из Волгоградской области. Мама, будучи профессиональным тренером, сделала дочь спортсменкой, а затем они отправились на «Дом-2», где Настя нашла свою любовь в лице Глеба Жемчугова.

Спортивное детство

Анастасия Роинашвили родилась 31 декабря 2002 года в городе Камышине. Позже ее родители развелись, но это не помешало девочке стать отличницей, спортсменкой и творческой личностью.

Она сменила несколько школ, но к началу взрослой жизни в ее копилке были знак отличия комплекса ГТО, курсы в шоу-школе радио и телевидения «Останкино» и поступление в Московскую государственную академию физической культуры.

Начиная с 10 лет, юная спортсменка участвовала и покоряла различные соревнования по художественной гимнастике и прыжкам в воду. В 2016 году она уже была кандидатом в мастера спорта. На сайте «Дома-2» было указано, что девушка является чемпионкой России, которая установила рекорд страны и сама же его потом побила — трижды.