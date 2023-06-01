Простила Глеба Жемчугова и вышла за него замуж: кто такая Анастасия Роинашвили из «Дома-2»

«Дом-2» задумывался как проект, создающий семьи. Но оказалось, что туда можно сразу прийти всей семьей. Так весной 2021 года к телестройку присоединились мать и дочь Наталья и Анастасия Роинашвили из Волгоградской области. Мама, будучи профессиональным тренером, сделала дочь спортсменкой, а затем они отправились на «Дом-2», где Настя нашла свою любовь в лице Глеба Жемчугова.
Спортивное детство
Анастасия Роинашвили родилась 31 декабря 2002 года в городе Камышине. Позже ее родители развелись, но это не помешало девочке стать отличницей, спортсменкой и творческой личностью.
Она сменила несколько школ, но к началу взрослой жизни в ее копилке были знак отличия комплекса ГТО, курсы в шоу-школе радио и телевидения «Останкино» и поступление в Московскую государственную академию физической культуры.
Начиная с 10 лет, юная спортсменка участвовала и покоряла различные соревнования по художественной гимнастике и прыжкам в воду. В 2016 году она уже была кандидатом в мастера спорта. На сайте «Дома-2» было указано, что девушка является чемпионкой России, которая установила рекорд страны и сама же его потом побила — трижды.
Наталья (слева) и Анастасия Роинашвили. Фото: соцсети
Настя начала работать тренером в камышинской фитнес-студии «Импульс», принадлежащей ее матери. Вот только спортивные мама и дочь Роинашвили выглядели как сестры, и девушке надоело, что родительница отбивает у нее парней. В итоге обе отправились на «Дом-2», чтобы устроить личную жизнь.
«Дом-2»
На проекте Анастасия моментально закрутила роман с скандальным ветераном шоу Глебом Жемчуговым. Однако ее мать была против, чтобы дочь встречалась с мужчиной на 15 лет старше, у которого уже есть ребенок (от первого брака с Ольгой Ветер).
Мужчина решил отвлечь будущую тещу от своих прошлых отношений и подговорил молодого участника телестройки Глеба Малмыгина приударить за 40-летней женщиной за 50 тысяч рублей. Анастасия была поражена этим поступком, но все равно съехалась с бойфрендом.
Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили. Фото: соцсети
Однако отношения между ними складывались непросто. Пара постоянно ссорилась и закатывала скандалы. Жемчугов то буянил, то устраивал пьяные загулы, то уходил к другим девушкам. Настя злилась на него, но потом прощала.
В августе 2021-го пошли разговоры о том, что эта пара сыграет свадьбу, но очередная пьяная выходка мужчины все испортила. В октябре он ушел из проекта, и через пару месяцев периметр покинула сама Анастасия. Она вернулась жить к матери, но, как выяснилось позже, дала избраннику второй шанс.
Счастливый брак
18 марта 2022 года Анастасия и Глеб поженились, устроив бракосочетание в Севастополе. Девушка взяла фамилию мужа.
Получив узнаваемость после нескольких лет на ТВ, Жемчугов начал вести праздничные мероприятия. Летом 2022-го у него были намерения вернуться на «Дом-2» в качестве ведущего. Но уже осенью молодая жена сообщила в соцсетях, что положила супруга в наркологическую клинику после очередного алкогольного срыва.
Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили. Фото: соцсети
Тем не менее пара продолжает демонстрировать семейное счастье в Сети, выкладывая улыбки и запечатленные поцелуи.
В какой-то момент отношений молодая спортсменка начала активно набирать вес, и поклонники подумали, что она ждет ребенка. Но Анастасия развеяла эти слухи.
«Я не беременна! Конечно, я хочу детей, но не сейчас, а когда мы встанем на ноги. Мне хочется быть уверенной, что мы сможем дать ребенку абсолютно все, ведь каждая девочка мечтает об этом», — заявила она.
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Анастасия Роинашвили и ее фигура. Фото: соцсети
Интересные факты
Кроме «Дома-2», Роинашвили-младшая эпизодически появлялась в различных ток-шоу на телеканалах. Однажды она отправилась искать маме жениха на «Давай поженимся!».
В одном из эфиров «Дома-2» девушка призналась, что до проекта в течение года встречалась с мужчиной, который был старше нее на 10 лет. Мать телезвезды была против тех отношений, как и в случае с Жемчуговым.
Анастасия любит экспериментировать со своими волосами: то покрасит их в розовый цвет, то вплетет афрокосы. В соцсети спортсменка нередко выставляет откровенные фото в нижнем белье, а иногда и без него.