Как Баста из ростовского хулигана превратился в успешного миллионера: звездный путь Василия Вакуленко

У рэпера Басты – множество поклонников и поклонниц. Но завоевать его сердце не так-то просто.
Бунтарское детство и музыка
Василий Вакуленко в детстве с мамой. Фото: соцсети
Василий Вакуленко (настоящие имя и фамилия исполнителя) родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Его отец был военнослужащим, а 19-летняя на тот момент мама – студенткой. Позднее она устроилась работать, так что воспитание мальчика взяли на себя бабушка и дед.
Именно они отвели Василия в музыкальную школу, заверив, что умение играть на инструменте в жизни обязательно пригодится. Так и получилось. Правда, непокорный Вася отличался свободолюбивым нравом, и справиться с ним было нелегко.
«Лазил по гаражам, на спор прыгал в воду и никого не слушал», – вспоминал артист о своем детстве.
Как прославился ростовский парень
Баста на сцене. Фото: wikimedia.org
В 15 лет подросток увлекся хип-хопом и начал писать песни в этом стиле, потом играл в группе «Психолирик», а в 18 лет уже выступал в ростовском Дворце спорта с собственными композициями – «Моя игра» и «Город». Его известность быстро вышла за рамки родного города – о нем услышали далеко за пределами Ростова.
Вместе с друзьями Вакуленко отправился по городам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Их выступления пользовались большим успехом. Уже тогда парень стал называть себя Баста – в переводе с итальянского это слово означает «хватит», «достаточно». Предположительно, парень выбрал для себя этот псевдоним, чтобы выразить уверенность в достижении целей: Баста – слово звучное и резкое.
Неожиданное исчезновение на несколько лет
Но вскоре рэпер исчез с радаров. Поклонники недоумевали – куда он пропал? Только позднее стало известно, что музыкант увлекся запрещенными препаратами. Выбираться из этого «увлечения» пришлось несколько лет. А когда, наконец, в нем снова проснулся интерес к творчеству – о нем уже почти забыли. Василий безуспешно пытался возродить былую популярность, но у него не получалось.
Именно тогда появилась песня, в которой прозвучала вся разочарованность и горечь музыканта – «Стремные лейблы, отсутствие шансов». И она принесла Василию удачу – ее услышал Богдан Титомир. Он пригласил Вакуленко и его друга – рэпера Юрия Волоса – в Москву и принялся их опекать.
Популярность и новые стили
Баста в фильме Сергея Соловьева «Ке-ды». Фото: кадр из фильма
Воодушевленный Вакуленко за один год написал множество новых композиций и в 2006-м выпустил первый диск – «Баста 1». В интернете появились его клипы, потом поклонники восторженно приняли второй альбом рэпера – с песнями, исполненными дуэтом с МакSим и рэпером Гуфом.
Тогда же Баста стал совладельцем лейбла «Газгольдер» и стал исполнять под псевдонимом Ноггано другой хип-хоп – более жесткий и дерзкий. Под этим именем он представил публике три альбома – «Первый», «Теплый» и «Неизданное». За свой клип «Город дорог» Василий получил премию MTV Russia Music Awards, а потом снял фильм «Чайный пьяница» по собственному сценарию. А в 2011 году он снова сменил псевдоним – теперь его звали Nintendo, и в альбом с таким же названием он собрал композиции в новом для него стиле – «кибер-генг».
Артист, режиссер, наставник: ТВ-шоу и другие проекты
Баста на шоу «Голос». Фото: кадр из шоу
Появлялся Баста и в кино: он снялся в 6 фильмах, самым известным из которых стала «Жара». Эффектная внешность и внушительная фигура (при росте 181 см атлетически сложенный Василий весит чуть больше 100 кг) привлекали режиссеров. В 2015 году поклонники увидели его в кресле жюри на популярном проекте «Голос».
А в 2017-м прозвучала песня, которая подняла творчество Басты на новый уровень – «Сансара»: о добре и семейных ценностях. Спустя год музыкант запустил собственный YouTube-канал Gazlive. Всего вышло 16 выпусков его шоу. Баста выступал членом жюри и в реалити-шоу «Голос улиц» на канале «Пятница!».
Концерты, сеть ресторанов, футбольный клуб: на что живет Баста
Василий Вакуленко в молодости с женой Еленой. Фото: соцсети
Если верить журналу «Форбс», рэпер Баста по итогам 2020 года занимает 4-е место в списке самых обеспеченных звезд российского шоу-бизнеса: его доход составил 6,6 миллионов долларов за год. Больше всего денег ему приносят концерты. Значительная часть доходов идет также от сети ресторанов, рекламных контрактов и ростовского футбольного клуба СКА, в который вложился Вакуленко.
«Когда я зашел в это дело, вложил 10 миллионов. В общей сложности потратил 80. Это не только мои деньги. Я еще обращался к друзьям, искал источники финансирования. Просто нельзя было иначе. А это ведь еще совпало с пандемией», – объяснил рэпер.
Несмотря на высокие заработки, он не считает себя богачом:
«Думаю, и Киркоров, и Тимати богаче меня. Я же слежу за соцсетями, вижу, как живут коллеги, и могу сравнивать. У меня нет частного дома, только квартира. На частный самолет тоже не заработал».
Конфликты и скандалы с Децлом и другими
Баста с женой. Фото: соцсети
В 2016 году фанаты Басты были возмущены выходкой блогеров, ведущих YouTube-канала «Немагия». Парни – Алексей и Михаил – оскорбили маму Василия, заменив на совместном фото ее лицо лицом актрисы из фильмов для взрослых, и сопроводили все это двусмысленными шутками. «Немагам» пришлось принести свои извинения, так как Баста пообещал им серьезно ответить.
Тогда же произошла ссора Басты с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким), который пожаловался на ночной шум из клуба Gazgolder, расположенного рядом с его домом. Баста написал в его адрес неприятные слова, Децл подал на него в суд, требуя возместить моральный вред. Вакуленко пришлось выплатить Децлу 50 тысяч рублей.
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Но потом последовали новые перепалки в Сети – Баста выложил оскорбительные для Кирилла фото, и тот снова обратился в суд. На этот раз Баста выложил более крупную сумму – 350 тысяч рублей, которые Децл потратил на благотворительность. Рэперы так и не помирились, но в 2019 году, когда Децла не стало, Василий выразил его близким искренние соболезнования, добавив, что Кирилл был талантливым человеком.
Жена Елена и дочки: отцовские страхи Басты
Баста с семьей. Фото: Global Look Press
Елена Пинская – дочь известной журналистки Татьяны Пинской и производителя элитных вин – была поклонницей творчества Басты и сама проявила инициативу, чтобы познакомиться с кумиром. Поначалу парень активно не понравился будущей теще: она возмутилась его татуировками. Но потом признала, что Василий пишет талантливые тексты, и сменила гнев на милость. В 2009 году Василий и Елена зарегистрировали свой брак и обвенчались в храме. В семье подрастают две дочери – Мария и Василиса.
«Рождение дочерей — лучшее, что я сделал в своей жизни, что у меня есть. Первые три месяца я спал с дочкой Машей: у меня все время было ощущение, что она задохнется, — отцовские страхи. А так, с детьми я ладить умею», — признавался артист.
Баста сейчас — последние новости, планы, хобби
Баста с семьей. Фото: соцсети
Василий Вакуленко продолжает быть наставником в шоу «Голос. Дети», писать и исполнять новые песни. Не так давно он принял участие в передаче «Конфетка», исполнив композицию «Человек» нового автора Вячеслава Леонтьева. Что же касается семьи – то здесь у него все стабильно и спокойно. Несмотря на огромное количество поклонниц, Елена вполне доверяет мужу и не страдает от ревности. Она точно знает: он не променяет ее ни на кого.