Как Баста из ростовского хулигана превратился в успешного миллионера: звездный путь Василия Вакуленко

В 15 лет подросток увлекся хип-хопом и начал писать песни в этом стиле, потом играл в группе «Психолирик», а в 18 лет уже выступал в ростовском Дворце спорта с собственными композициями – «Моя игра» и «Город». Его известность быстро вышла за рамки родного города – о нем услышали далеко за пределами Ростова.

Вместе с друзьями Вакуленко отправился по городам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Их выступления пользовались большим успехом. Уже тогда парень стал называть себя Баста – в переводе с итальянского это слово означает «хватит», «достаточно». Предположительно, парень выбрал для себя этот псевдоним, чтобы выразить уверенность в достижении целей: Баста – слово звучное и резкое.

Неожиданное исчезновение на несколько лет

Но вскоре рэпер исчез с радаров. Поклонники недоумевали – куда он пропал? Только позднее стало известно, что музыкант увлекся запрещенными препаратами. Выбираться из этого «увлечения» пришлось несколько лет. А когда, наконец, в нем снова проснулся интерес к творчеству – о нем уже почти забыли. Василий безуспешно пытался возродить былую популярность, но у него не получалось.

Именно тогда появилась песня, в которой прозвучала вся разочарованность и горечь музыканта – «Стремные лейблы, отсутствие шансов». И она принесла Василию удачу – ее услышал Богдан Титомир. Он пригласил Вакуленко и его друга – рэпера Юрия Волоса – в Москву и принялся их опекать.

Популярность и новые стили

