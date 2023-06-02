Мальчики, офицеры и призрак Сталина: самые паранормальные места Крыма

Об этом мальчике рассказывает известная легенда. Он жил с родителями на Мангупе в XV веке. Однажды на полуостров вторглись турки, и родители мальчика погибли, защищая родные места. А мальчик, убегая от врагов, оказался в шаге от горной пропасти. Турки бросились к нему, но схватить не сумели: сама скала защитила ребенка, расступившись и приняв его в себя. На глазах у остолбеневших врагов неприступные скалы вновь сомкнулись.

Мальчика больше никто не видел. Впрочем, некоторые рассказывают, что в лунные ночи слышится плач ребенка, а между деревьев бродит невысокая фигурка в белом. Будьте осторожны – не смотрите и не слушайте слишком долго! Иначе не сможете избежать таинственных чар – и сами не заметите, как шагнете вслед за несчастным мальчиком в пропасть…

Меганомский ягненок

