Мальчики, офицеры и призрак Сталина: самые паранормальные места Крыма

Оказавшись в Крыму, вы вполне можете стать свидетелем паранормальных явлений – увидеть Белого Монаха, Графиню Жанну или другой призрак.
Мангупский мальчик
Фото: Global Look Press
Об этом мальчике рассказывает известная легенда. Он жил с родителями на Мангупе в XV веке. Однажды на полуостров вторглись турки, и родители мальчика погибли, защищая родные места. А мальчик, убегая от врагов, оказался в шаге от горной пропасти. Турки бросились к нему, но схватить не сумели: сама скала защитила ребенка, расступившись и приняв его в себя. На глазах у остолбеневших врагов неприступные скалы вновь сомкнулись.
Мальчика больше никто не видел. Впрочем, некоторые рассказывают, что в лунные ночи слышится плач ребенка, а между деревьев бродит невысокая фигурка в белом. Будьте осторожны – не смотрите и не слушайте слишком долго! Иначе не сможете избежать таинственных чар – и сами не заметите, как шагнете вслед за несчастным мальчиком в пропасть…
Меганомский ягненок
Фото: Global Look Press
Мыс Меганом считается аномальным местом и имеет нехорошую славу. Здешние пейзажи напоминают марсианские: каменистые песчаные холмы, по которым бродит ветер и где погода может измениться за считаные минуты. Поговаривают о частых визитах в эти места НЛО – якобы даже одна из тарелок была здесь сбита нашими военными.
На Меганоме тоже имеется мальчик-призрак – он зовет на помощь доверчивых туристов, но идти за ним нельзя, потому что призрак заманивает на опасный обрыв и можно покалечиться или вовсе погибнуть. А еще здесь бродит маленький ягненок. Он блеет так жалобно, что наивные отдыхающие пытаются его спасти, чтобы не упал в море. И падают сами – а ягненок бесследно исчезает.
Говорят, с высоты птичьего полета можно увидеть загадочные желтые кольца на Меганоме – их называют «кольца времени» и уверяют: попав в такое кольцо, человек начинает чувствовать недомогание и потом может серьезно заболеть.
Призрак Сталина
Фото: Global Look Press
«Вождь всех народов», говорят, и сегодня порой появляется в своем любимом месте в Крыму – в Юсуповском дворце в Кореизе, где он любил отдыхать. Его призрак начал тревожить местных жителей сразу после смерти Сталина в 1953 году: картины на стенах дворца то и дело находили перекошенными или вовсе перевернутыми, огромные напольные часы останавливались сами собой…
А на кроватях будто кто-то устраивал оргии: наутро все покрывала были смяты и сброшены на пол. По ночам, как уверяют местные, в окне одной из башен Юсуповского дворца можно увидеть огонек: это светится знаменитая трубка Сталина. Так и не бросил курить?..
Белый монах Херсонеса
Фото: Global Look Press
Туристы посещают Херсонес днем. Если бы сюда пускали и ночью, то, возможно, о Белом Монахе было известно гораздо больше. Сотрудники музея под открытым небом уверяют, что по ночам возле Туманного колокола и древних купален бродит белая призрачная фигура. Ее назвали Белым монахом – очертания напоминают высокого человека с закрытым капюшоном лицом.
Чаще всего его видят в конце августа, в последние минуты перед рассветом. Белый монах величественно проходит по главной аллее, минуя собор, и тает в воздухе, дойдя до колокола. Ничего плохого он никому не сделал.
Агрессивный призрак Фиолента
Фото: Global Look Press
В отличие от безобидного херсонесского Белого монаха, призрак мыса Фиолент отличается агрессивностью. Одни видят его как гигантскую человеческую фигуру, другим он напоминает странный светящийся столб, который с огромной скоростью мчится вдоль берега. Порой, как рассказывают, он может погнаться за человеком, который его заметил. И закончиться это может печально – на мысе Фиолент много крутых обрывов…
Призраки крепости Керчь
Фото: Global Look Press
Еще один потусторонний мальчик имеется в крепости Керчь. Он реагирует на большое количество туристов – ночью после посещения катакомб особо активными и многочисленными группами здесь раздаются жуткие вопли. Чаще всего призрак блуждает в пороховом погребе.
Когда же поток туристов иссякает, он ведет себя тихо – принимает вид трех тусклых огоньков, которые бесшумно перемещаются по подземелью. Прежде здесь появлялся еще и призрак немецкого офицера, погибшего во время войны и похороненного в Керчи.
Крупная фигура, одетая в плащ-дождевик, бродила по крепости ночами, наводя ужас на каждого, кто ее видел. Но в 90-х он исчез – возможно, после того, как прах офицера увезли на родину его родственники.
Две призрачные девушки «Артека»
Фото: Global Look Press
На территории лагеря «Горный», что входит в состав знаменитого «Артека», дети и взрослые часто видят таинственную женскую фигуру в белом. Принято считать, что это призрак дочери генерала Винера, который когда-то жил здесь в собственном имении. Девушке было 17 лет, когда она влюбилась в простого рыбака. Но отец строго запретил им видеться, и несчастная так страдала, что вскоре умерла.
У самого подножия Аю-Дага, возле корпусов «Морского» лагеря, тоже бродит призрачная женщина в белом. О ней рассказывают уже другую легенду – якобы это Жанна де Ла Мот, французская графиня-авантюристка, с которой Дюма писал свою леди Винтер.
Графиня поселилась в Крыму в последние годы жизни – она безуспешно искала похищенные у нее драгоценности. Продолжает искать их и после смерти, пугая отдыхающих своим внезапным беззвучным появлением.
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Верить в привидения или нет – этот вопрос каждый решает по-своему. Специалисты, изучающие паранормальные явления, советуют: встретив призрак, надо постараться остаться незамеченным, не привлекать к себе внимания и потихоньку, не быстро, попытаться уйти подальше.
Ни в коем случае нельзя допускать его приближения и тем более прикосновения: это может привести к беде. В любом случае, опаснее всего может оказаться паника – человек начинает в ужасе метаться и порой получает вполне реальные, а не мистические, травмы. Так что главное правило – спокойствие, только спокойствие!