Пробился в шоу-бизнес после вокального шоу: творческий путь певца Constantine

Певец Константин Дмитриев, взявший себе псевдоним Constantine, стал известен благодаря вокальному телешоу. Это один из немногих исполнителей, которые после «Голоса» сумели начать карьеру в поп-музыке. Однако и его на творческом пути ожидали досадные преграды.

Начало карьеры

Константин родился 31 октября 1988 года в городе Холмск на Сахалине. Его отец был моряком, а мать – поваром. Но через два года после рождения мальчика глава семейства умер, и мама перевезла сына и дочь к родственникам мужа в Киев.

В детстве Костя обожал петь. Но также был хорош в игре на скрипке, которую освоил уже в 6 лет. В музыкальную школу мальчик пошел даже раньше, чем в общеобразовательную. А после 9-го класса поступил в музыкальное училище имени Глиэра, чтобы отточить свои навыки игры на инструменте.