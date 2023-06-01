Пробился в шоу-бизнес после вокального шоу: творческий путь певца Constantine

Певец Константин Дмитриев, взявший себе псевдоним Constantine, стал известен благодаря вокальному телешоу. Это один из немногих исполнителей, которые после «Голоса» сумели начать карьеру в поп-музыке. Однако и его на творческом пути ожидали досадные преграды.
Начало карьеры
Константин родился 31 октября 1988 года в городе Холмск на Сахалине. Его отец был моряком, а мать – поваром. Но через два года после рождения мальчика глава семейства умер, и мама перевезла сына и дочь к родственникам мужа в Киев.
В детстве Костя обожал петь. Но также был хорош в игре на скрипке, которую освоил уже в 6 лет. В музыкальную школу мальчик пошел даже раньше, чем в общеобразовательную. А после 9-го класса поступил в музыкальное училище имени Глиэра, чтобы отточить свои навыки игры на инструменте.
Constantine с мамой. Фото: соцсети
Однако там он понял, что настоящее его призвание – все-таки пение. Тогда юный Дмитриев перешел на вокальное отделение и попал в ученики к Татьяне Русовой, которая ранее воспитала таких звезд, как Тина Кароль и Злата Огневич.
Музыка стала для юноши всей жизнью. Он начал выступать в клубах и ресторанах, а также сам занялся преподаванием. По мнению молодого человека, методы педагогов классической школы устарели. Он считал, что в каждом юном даровании нужно развивать его собственную манеру пения, раскрывая природную уникальность.
Сам артист не приветствовал отечественную эстраду. Его кумирами были западные звезды, такие как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон и Мадонна. Именно с англоязычным репертуаром музыкант выступал в клубах и ходил на кастинги телешоу «Фабрика», «Х-фактор», «Украина слезам не верит». Правда, несмотря на оригинальные музыкальные взгляды, его нигде не брали.
Constantine пишет музыку. Фото: соцсети
В 2013 году Константину посчастливилось побывать в Англии и выступить с собственной песней на одном из местных музыкальных фестивалей. Там его окрестили белым парнем с душой темнокожего – за особую манеру исполнения, сочетающую элементы соула, ритм-н-блюза и госпела.
В дуэте с коллегой-музыкантом Максимом Сикаленко певец экспериментировал со стилем хаус. Они объединились в группу Cape Cod и в 2016 году выпустили альбом Cult.
Constantine
Толчок к популярности Константина стало участие в шестом сезоне украинского телепроекта «Голос страны». На слепом прослушивании в 2016 году парень исполнил песню Адель Hello и развернул к себе кресла сразу троих звезд: Тины Кароль, Потапа и Ивана Дорна. В наставники себе артист выбрал последнего.
Кстати, запись того выступления набрала рекордные просмотры в YouTube среди всех прочих видео упомянутого вокального шоу.
В команде Дорна молодой исполнитель дошел до финала проекта. Затем он стал первым артистом, которого Иван подписал на своем новом лейбле Masterskaya. Дмитриев взял себе сценическое имя Constantine и начал сольную карьеру.
В 2017-м певец выпустил дебютный альбом «Один». Его даже номинировали на национальную музыкальную премию YUNA в номинации «Открытие года». Казалось, это начало большой популярности «выстрелившего» на «Голосе» артиста. Но уже скоро Константин покинул лейбл.
Constantine сейчас. Фото: соцсети
Позже он признавался в интервью, что продюсеры чрезмерно давили на его творческую свободу. В 2018-м вышел второй стольный альбом Constantine «90», но пластинка не пользовалась популярностью. Певец говорил, что в его материал внесли слишком много правок, в итоге только одна песня («Стыдно») осталась близкой артисту по духу.
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Упадок карьеры сразу после взлета вполне мог спровоцировать Константина бросить написание песен и уехать жить к родственникам во Францию. Но он пересилил себя и остался «вытеснять пошлость и бездарность талантом, красотой и музыкой». В 2019 году артист выпустил третий альбом, а в 2021-м выдал два сингла на русском языке в паре с яркими клипами.
Интересные факты
Музыкант часто выступает как диджей.
В 2018-м Constantine участвовал в национальном отборе на «Евровидение». Певец написал для конкурса песню «Місто», которая стала одной из немногих композиций в его репертуаре на украинском языке.
Артист скрывает свою личную жизнь. Поклонники не знают, есть ли у Константина возлюбленная и находится ли он в поисках девушки.