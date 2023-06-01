Успех в кино, карьера модели, двое детей: кто такая Асель Сагатова из фильма «Ирония любви»

В ромкоме «Ирония любви» 2010 года красавец Алексей Чадов перевоплотился в непривлекательного для девушек очкарика и неудачника. А в партнерши ему выбрали казахстанскую актрису и модель Асель Сагатову. Она сыграла «мажорку», которая должна соблазнить «ботаника». Но кто эта девушка?
Юность и модельная карьера
Асель родилась 5 мая 1985 года в Семипалатинске. Когда девочке исполнилось 9 лет, семья переехала в Алматы. В столице республики родители, увидев развивающийся артистизм дочери, отвели ее в русскую школу с хореографическим уклоном. Впрочем, юная артистка радовала родных «пятерками» по всем предметам.
В 14 лет яркую девушку пригласили в модельное агентство. Хоть ростом она всего 169 сантиметров, да не является обладательницей нарочито худощавой фигуры, Асель сумела построить карьеру в этой сфере. Она снималась в рекламе, приняла участие в местном конкурсе «Мисс фотомодель» и даже уезжала работать в Гонконг и Таиланд.
Окончив школу, отличница поступила на весьма престижный факультет международных отношений в университете имени Аль-Фараби. Учеба в вузе завершилась для Сагатовой красным дипломом. В студенческие годы она успела поработать телеведущей популярной музыкальной программы и стать одной из самых высокооплачиваемых моделей Казахстана.
Асель Сагатова. Фото: соцсети
Асель отметилась сотрудничеством с российским дизайнером Кирой Пластининой, а также с американской компанией Avon. Для последней девушка стала официальным лицом в своей стране.
В 2013 году Сагатова открыла в Алматы собственную модельную школу. Через несколько месяцев ее первые ученики устроили флешмоб в честь дня рождения наставницы — станцевали популярный танец из клипа Gangnam Style в масках с лицом Асель.
Карьера актрисы
В 2002 году Асель дебютировала в кино — в роли девушки главного героя в картине «Плач матери о манкурте», в работе над которой участвовал известный писатель Чингиз Айтматов. Позже ее стали приглашать и в другие казахстанские фильмы. Отдельно стоит выделить «Подружки» (2012), «Бауыржан Момышулы» (2013), «Ход конем» (2013) и «Моя любовь» (2019), в которых девушке достались главные роли.
В России же о красавице узнали из романтической комедии «Ирония любви» 2010 года, где ее героиня пыталась соблазнить невезучего персонажа Алексея Чадова. Озвучила ее, правда, российская актриса. Причем кастинг на главную героиню проводился среди тридцати привлекательных девушек.
Асель Сагатова и Алексей Чадов на 31-м ММКФ. Фото: Global Look Press
Асель стремилась покорять вершины не только эффектной внешностью. Так она окончила курсы актерского мастерства в Лос-Анджелесе и была признана соотечественниками как выдающаяся актриса.
В 2010-м получила приз «Открытие года» на фестивале «Астана» Тимура Бекмамбетова. В 2011-м стала лауреатом премии фонда Первого Президента Казахстана в номинации «Кинематография». В 2013-м и 2014-м признавалась «Актрисой года».
Сагатова часто появляется на ТВ. В разные годы она участвовала в телешоу «Добрый вечер, Казахстан», «Звездные танцы», «Они», «Две звезды», «Намыс дода» и других.
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Асель Сагатова. Фото: соцсети
Личная жизнь
Асель оказалась успешна во всем. Брака это тоже касается. В 2010-м она вышла за молодого бизнесмена Радия Мухамеджанова. Сын экс-министра экологии Казахстана, ранее он работал в Комитете национальной безопасности, а затем занялся предпринимательством. Свадьбу на 500 человек закатили в одном из самых элитных ночных клубов Астаны.
Что не маловажно, муж у актрисы не только состоятельный, но и понимающий. Он не стал заставлять девушку заниматься домом, а позволил ей и дальше сниматься. К партнерам-актерам Радий не ревнует и с удовольствием смотрит фильмы с участием супруги. Жена в ответ не публикует снимки непубличного супруга в соцсетях.
В мае 2014 года в ОАЭ у пары родился первенец Алдияр. Уже через год мальчик снялся вместе с мамой в криминальной драме «Рэкетир-2: Возмездие». В марте 2017-го Асель родила дочь, которой дали красивое имя Айрис, но актриса рассказала об этом событии в соцсетях только через полгода.
Актерская карьера Сагатовой продолжается. В 2022-м вышла семейная комедия «Бишарашки» с участием артистки — о богатой семье, что прячется от бандитов в горном ауле.