Успех в кино, карьера модели, двое детей: кто такая Асель Сагатова из фильма «Ирония любви»

Юность и модельная карьера

Асель родилась 5 мая 1985 года в Семипалатинске. Когда девочке исполнилось 9 лет, семья переехала в Алматы. В столице республики родители, увидев развивающийся артистизм дочери, отвели ее в русскую школу с хореографическим уклоном. Впрочем, юная артистка радовала родных «пятерками» по всем предметам.

В 14 лет яркую девушку пригласили в модельное агентство. Хоть ростом она всего 169 сантиметров, да не является обладательницей нарочито худощавой фигуры, Асель сумела построить карьеру в этой сфере. Она снималась в рекламе, приняла участие в местном конкурсе «Мисс фотомодель» и даже уезжала работать в Гонконг и Таиланд.

Окончив школу, отличница поступила на весьма престижный факультет международных отношений в университете имени Аль-Фараби. Учеба в вузе завершилась для Сагатовой красным дипломом. В студенческие годы она успела поработать телеведущей популярной музыкальной программы и стать одной из самых высокооплачиваемых моделей Казахстана.